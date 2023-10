El Valencia Basket vence al Maccabi Tel Aviv ante poco público por las medidas especiales

El juego colectivo de Víctor Claver y de Stefan Jovic alumbró este miércoles la victoria del Valencia Basket en un duelo de la Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv marcado por el imponente despliegue policial que controló la seguridad dentro y fuera de la Fonteta tras haber sido declarado el choque de alto riesgo tras los ataques terroristas de Hamas en Israel y los bombardeos posteriores de este país en la franja de Gaza.

Los jugadores del Valencia portan banderas de Israel. EFE



Con las gradas mucho más vacías de lo habitual, 2.809 espectadores frente a la media de siete mil en los dos choques europeos anteriores, antes del inicio se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto y el Maccabi lució en el calentamiento camisetas con un lema que reclamaba la liberación de los secuestrados por las Hamas.



El choque arrancó con un Maccabi encorajinado. Al ritmo que marcaba Lorenzo Brown, español por nacionalización, y con Cohen de anotador, el equipo hebreo llevó el inicio a un intercambio de canastas en el que durante todo el primer cuarto tuvo la iniciativa en el marcador. Al Valencia, las acciones de Chris Jones y Damien Inglis no le bastaron para ponerse por delante pero con la entrada de Víctor Claver y Stefan Jovic sí que logró acabar el cuarto ya arriba.



Ambos jugadores mejoraron la circulación de balón del equipo en ataque, lo que unido a una buena defensa que provocó el bloqueo del Maccabi, permitió al Valencia hacerse con una pequeña renta (22-17, m.12).



El equipo de Álex Mumbrú, con muy poca amenaza desde la línea de tres puntos, se atascó un poco con el descanso del base serbio pero su regreso y del alero valenciano en los dos últimos minutos del choque pudo llegar al descanso casi con su máxima renta (33-29, m.20).



Regresó dormido el Valencia y el Maccabi, con el cubano Jasiel Rivero y Bonzie Colson de estiletes, firmó un 3-13 de parcial que llevó a Mumbrú a parar el encuentro para buscar una reacción de su equipo. Un triple y varias acciones de Claver ayudó a ponerse en marcha a los locales y otra vez la presencia de Jovic le lanzó a un parcial de 14-0 con la ayuda de Jaime Pradilla, Nate Reuvers y Guillem Ferrando (51-40, m.27).



De nuevo el descanso de Jovic y Claver pasó factura al Valencia y le dio al Maccabi la oportunidad de entrar al choque, esta vez fue otro ex de los locales, James Webb III, quien encabezó la reacción.



Los de Mumbrú frenaron ese intento pero no consiguieron cerrar el choque y hubieron de regresar Jovic y Claver para que con una buena ayuda de Damien Inglis y de Brandon Davies no se pusieran en riesgo su tercer triunfo y su condición de invicto.

Ficha del partido

75 - Valencia Basket (18+15+17+25): Jones (8), Robertson (3), Puerto (7), Inglis (11), Davies (10) -cinco titular- Claver (10), Reuvers (6), Pradilla (6), Ferrando (3), Jovic (7), Toure (4) y Marí (-).



66 - Maccabi Tel Aviv (17+12+15+22): Brown (13), Cleveland (5), Colson (20), Cohen (7), Nebo (4) -cinco titular- Webb III (9), Sorkin (-), Dibartolomeo (-), Rivero (5) y Blatt (3).



Árbitros: Belosevic (SER), Rossi (ITA) y Tsaroucha (GRE). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en la Fonteta ante 2.809 espectadores. Tras haber sido declarado de alto riesgo por el conflicto entre Israel y Palestina, un imponente despliegue policial controló los accesos y el pabellón. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los ataques terroristas de Hamas en Israel del pasado 7 de octubre y por las víctimas que ha habido por los posteriores bombardeos de Gaza.