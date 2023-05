La rajada de Exum contra el Madrid tras la eliminación del Partizan: "Sabíamos que iban a jugar sucio"

El Real Madrid cerró ayer una eliminatoria épica ante el Partizan, en cinco partidos en los cuales ha ocurrido de todo. El cuadro blanco empezó perdiendo los dos primeros partidos, para lograr una remontada histórica y nunca vista antes en la Euroliga. No exenta de polémica, tras los incidentes ocurridos en el segundo partido de la serie, con una ya famosa llave de Yabusele y unas sanciones, para muchos, insuficientes por parte de la Euroliga.

Uno de los más críticos con todo lo ocurrido tras la eliminación fue el base australiano del Partizan, Dante Exum. En concreto, rajó contra el Real Madrid y contra la Euroliga por todo lo ocurrido tras esa llave de Yabusele, que en su opinión "afectó" a la elimianción del equipo serbio.

"No podemos decir nada. Íbamos arriba, sabíamos que podían jugar sucio y eso justo fue lo que pasó. Estoy decepcionado, el mundo sabe que merecimos pasar. Con el segundo partido perdimos a dos de nuestros hombres, he jugado lesionado... ¿qué más puedo decir?", señaló Exum a los medios tras el partido.

Asimismo, criticó al Real Madrid. "Es gracioso cómo han controlado la narrativa. Salieron en la prensa, que si disculpas y demás. No he recibido ni una disculpa de Yabusele. Esto solo demuestra cómo son. El castigo no fue suficientemente duro. No estamos jugando en WWE, esos cinco partidos fueron insuficientes", añadió el australiano.

Por último, cargó contra la Euroliga por lo ocurrido. "El Madrid se disculpó a través de los medios. Supongo que la Euroliga tragó con ello, como les gusta, y les impuso sanciones leves. Muy leves", concluyó el jugador del Partizan. Unas palabras que han traído cola, mucha cola.