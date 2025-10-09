Okeke firma su primera gran noche de blanco

MADRID, 09/10/2025.- El alero estadounidense del Real Madrid Chuma Okeke (c) entra a canasta ante dos rivales del Asvel durante el partido de la tercera jornada de la temporada regular de la Euroliga que disputan este jueves en el Movistar Arena de Madrid. EFE/Juanjo Martín

El Real Madrid superó sin excesivos agobios al ASVEL Villeurbanne (85-72) en la primera gran actuación con el equipo blanco de Chuma Okeke, que ya venía apuntando maneras desde la pretemporada y terminó por desatarse con 17 puntos, 5 rebotes y 25 de valoración en poco más de 22 minutos de juego.

Completaba el conjunto madridista tres encuentro seguidos como local, condición en la que se siente muy cómodo e ideal en este tramo de arranque de la temporada en el que necesita afianzar conceptos y crecer sin dejarse victorias por el camino.

Esta vez cumplió con los pronósticos ante uno de los rivales más débiles de la competición y se embolsó otra más pese a las bajas, ya cuatro al unirse en la previa Alberto Abalde a las de Usman Garuba, Theo Maledon y Gabriele Procida.

Lo hizo firmando una puesta en escena y un primer cuarto sólidos que le permitieron marcar distancia y no ir por detrás en ningún momento de la noche. De hecho a los diez minutos su renta favorable de ocho puntos parecía escasa teniendo en cuenta su acierto en los tiros de dos (6 de 7) y su superioridad en los rebotes (11 a 5) y en las asistencias (10 a 2). Todo ello además con una buena defensa que le ayudó a no conceder ni un solo tiro libre (27-19, m.10).

Superado por las circunstancias, el ASVEL decidió intentar meterse en el partido dándole velocidad al juego y tirando cada vez que podía. Eso le hizo bajar sus porcentajes, especialmente en el lanzamiento de tres, pero acercarse por momentos, sobre todo en un amanecer del segundo cuarto en el que el Real Madrid solo encontraba los puntos en los tiros libres de Trey Lyles.

Sin embargo, a base de triples, uno de Facundo Campazzo y dos de Sergio Llull, el anfitrión recuperó el rumbo y una ventaja que era de once puntos al descanso. En esos márgenes se movió durante la primera mitad de la segunda parte, en la que Okeke siguió sumando méritos hasta acumular a esas alturas 17 puntos y 21 de valoración.

Incluso cuando se sentó en el banquillo ya con los deberes más que hechos, la dinámica siguió inalterable ante un conjunto visitante que no lograba rebajar la distancia en un tramo poco vistoso de cinco minutos hasta la media hora en el que se impuso el ritmo lento y solo fueron capaces de anotar diez puntos entre unos y otros (66-53, m.30).

Del letargo despertó Llull a la grada con una jugada de dibujos animados en el cuarto decisivo; con robo, 'caño' entre las piernas de David Lighty y asistencia para Hezonja. Fue además una especie de señal de que llegaba el momento de cerrar el choque.

Quien mejor la interpretó fue el alemán David Krämer, que entró en 'modo tirador' y clavó tres triples en poco más de dos minutos para finiquitar la contienda, haciendo prescindibles los últimos cuatro minutos y medio salvo para el alero letón de 17 años Gunars Grinvalds, que pudo disfrutar de sus primeros segundos en la máxima competición europea.

FICHA DEL PARTIDO:

85 - Real Madrid (27+21+18+19): Andrés Feliz (6), Hezonja (11), Krämer (9), Lyles (12), Tavares (8) -cinco inicial-, Campazzo (5), Deck (2), Llull (6), Almansa (2), Okeke (17), Bruno Fernando (7) y Grinvalds (-).

72 - LDLC ASVEL Villeurbanne (19+18+16+19): Watson (11), Jackson (16), Ajinca (-), Seljaas (9), Vautier (2), -cinco inicial-, Atamna (3), Massa (11), Ngouama (12), Ndiaye (4), Traoré (4).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Rain Peerandi (Estonia) y Vassilis Pitsilkas (Grecia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 7.165 espectadores.