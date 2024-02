REAL MADRID 86 - 79 ASVEL

El Real Madrid demostró que acostumbrarse a ganar permite en ocasiones imponerse casi por inercia, algo que sucedió ante el ASVEL Villeurbanne en un enfrentamiento donde Guerschon Yabusele se cobró las cuentas que tuviera pendientes con su ex equipo al ajusticiarle con 26 puntos.



Se jugaba un duelo de extremos entre el líder de la clasificación y el colista, dos conjuntos separados por un abismo de 16 triunfos de diferencia en un total de 24 jornadas hasta la fecha. Dado el panorama el guión parecía escrito antes de empezar pese a que el cuadro galo salió respondón en el cara a cara de la primera vuelta, perdiendo en casa por solo un punto.



Ese grato recuerdo en una temporada europea con más sombras que luces hizo que los visitantes salieran sin complejos impulsados por Paris Lee, autor del triple que abrió el marcador y de 8 de los primeros 14 puntos de su equipo. Mientras tanto los de Chus Mateo, víctimas de un ritmo de partido poco vertiginoso, no necesitaron replicar en el cuarto de arranque sus buenos guarismos de otras noches en tiros de dos para marcharse con una renta de seis puntos (24-18, min.10).



Pese a ello no terminaban de fluir y de encontrarse cómodos, en un pabellón menos encendido que en otras ocasiones y sin nadie que asumiera la responsabilidad de tirar del carro. Así fue hasta que apareció Guerschon Yabusele, con el puntito de estímulo que siempre da medirse a un ex equipo.



El francés firmó un segundo acto de jugador decisivo, anotando 13 de los 21 puntos del Real Madrid en esos diez minutos. Su aportación fue impulso ante un ASVEL bipolar, que primero se acercó a dos puntos de la mano de Mike Scott y luego transformó una sola canasta, de Edwin Jackson, en seis minutos y medio entre el segundo y el tercer cuarto.



Ese desastre ofensivo, y también los regalos en forma de pérdidas, no lo pasó por alto el conjunto de casa. Su parcial de 17-2, incluido un 7-0 tras asomar de los vestuarios, fue demoledor. Y a la vez un alivio, porque le facilitaba la vida en un día de escaso brillo. De hecho, una vez que el ASVEL escapó de la cueva en la que se había metido logró situar la desventaja por debajo de la decena gracias a su solvencia desde lejos (56-48, min.28).



El aviso no generó inquietud al bando madridista, consciente de que si no se descentraba debería cerrar la victoria. Del resto se encargó Yabusele, que apoyado por sus compañeros siguió con una "guerra" personal que le llevó hasta los 33 puntos de valoración.

ALBA 66 - 81 VALENCIA

El Valencia Basket se reencontró con el triunfo y buenas sensaciones tras dos malos partidos en la cancha del ALBA Berlín de su ex Martin Hermannsson, un rival al que secó con su defensa, maniató con su control del rebote y sometió con una lluvia de trece triples con un notable 45 % de acierto.



Espoleado por sus recientes derrotas y consciente de que le cuesta ser favorito, arrancó el Valencia intenso en defensa, con Semi Ojeleye al 'cuatro' y Justin Anderson al 'tres' para evitar que Hermannsson amargara el reencuentro con el que era su equipo apenas hace unas semanas. Ese impulso le dio confianza en ataque, le permitió también correr y abrir un pequeño hueco (3-14, m.6).



Un tiempo muerto de Israel González despertó al equipo alemán. Las penetraciones de Matteo Spagnolo fueron un argumento válido que unir a los tiros de Matt Thomas, pero la presencia de Damien Inglis dio un impulso al Valencia para mantener su dominio, cimentado ya también en un control del rebote que extendió todo el partido (15-20, m.10).



Juntó el Valencia a Stefan Jovic y a Kevin Pangos, su circulación mejoró rápidamente y pudo apuntalar su dominio desde la línea de 6,75 (22-31, m.15). Pero cuando tenía todo controlado, una racha anotadora de Matt Thomas puso a prueba su dureza mental y los de Álex Mumbrú no solo aguantaron el tipo sino que con un triple de Chris Jones se fueron al descanso con su máxima renta (30-42, m.20).



Cuatro triples casi seguidos, dos de Semi Ojeleye, otro de Kassius Robertson y uno más de Jones, no solo contuvieron la previsible salida en tromba de los locales sino que siguieron estirando esa renta hasta llevarla a los veinte puntos. La defensa de Anderson impedía a Hermannson estar cómodo y sin él el ALBA no carburaba.



Con el triunfo y la permanencia entre los diez primeros de la clasificación asegurados, el Valencia no aflojó en el inicio el último parcial con una notable labor de intendencia de Xabi López-Arostegui y nuevas asistencias de Jones.



Acabó por perder la fluidez anotadora el Valencia pero como mantuvo la seriedad atrás no sufrió en ningún momento para firmar su décimo tercera victoria y añadir además quince puntos a un 'basket average' general que puede ser decisivo.