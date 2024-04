El Baskonia se asegura un 'play-in' del que queda fuera Valencia; el Barça tendrá factor cancha

El Baskonia logró este viernes el pase al 'play-in' de la Euroliga con un trabajado triunfo a domicilio ante un Real Madrid corajudo que, aunque no se jugaba nada, planteó problemas y solo sucumbió por la puntería de un imperial Markus Howard (35 puntos y 7 de 12 en triples).

WE ?? ARE ?? IN ??



?? @EuroLeague Play In ??#GoazenBaskoniapic.twitter.com/w2gT62z2GS