El Barcelona mantiene el liderato con una victoria sobre el Efes

EFE

Istanbul (Turkey), 29/10/2024.- Dan Oturu (C-L) of Anadolu Efes in action against Jabari Parker (C-R) of Barcelona during the EuroLeague Basketball match between Anadolu Efes vs Barcelona in Istanbul, Turkey, 29 October 2024. (Baloncesto, Euroliga, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/ERDEM SAHIN