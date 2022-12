El Real Madrid asalta la casa del líder

Fenerbahce, 71 - Real Madrid, 85

El Real Madrid logró un triunfo de entidad en la cancha de un Fenerbahche (71-85) que afrontaba la cita como líder de la Euroliga, invicto en casa y únicamente derrotado este curso en Europa por el Barcelona.



El conjunto madrileño salió valiente, alternando parciales de anotación con su rival hasta el 11-15. En ese momento empezó a enchufarse y a construir una ventaja importante sobre la base que le ofrecieron un meritorio 2+1 de Deck y una jugada en la que Tavares dio continuidad a tres tapones seguidos con un acierto de cara al aro.



Llull y de nuevo Deck, esta vez desde el triple, fueron los encargados de poner el lacre a un parcial de 0-10 que descolocó al anfitrión. Llegó entonces Motley para levantarle de la lona con cuatro puntos antes del final del primer cuarto, dos de ellos sobre la bocina, que cosieron ligeramente el roto.



Después del primer receso largo se vio a un Fenerbahce más entero, en parte porque había bajado ligeramente el ritmo febril que imperaba por momentos. Eso le permitió situarse a seis con un triple de Mahmutoglu (21-27).



En esa diferencia se movió el choque durante casi todo el segundo cuarto, siendo lo más destacado la descomunal bronca que Itoudis dirigió a los suyos en general y a Biberovic en particular en el transcurso de un tiempo muerto. De poco sirvió, ya que Tavares y Hezonja con un triple volvieron a alejar al contrario.



Necesitaban buscar soluciones los de Estambul en el descanso y un triple de Booker insufló algo de confianza. Lo que pasó acto seguido no lo vio venir nadie. El Real Madrid, en un momento de éxtasis, respondió con cuatro triples en dos minutos. De ellos tres llevaron la firma de Musa. Una locura que hizo que se disparase la renta (41-62).



El festival dejó cierta resaca en el Real Madrid, a quien le cayeron ocho puntos seguidos que se repartieron entre Booker y Hayes-Davis. Ya despierto, el cuadro madridista volvió a meterse en faena para encarar los diez minutos decisivos con cierta tranquilidad pese a que se marchó a las sillas encajando cinco puntos sin réplica (54-68).



De vuelta al parqué amenazó el conjunto otomano con situarse pronto a menos de diez, pero esa efervescencia la taponó con un triple Hezonja. Fue una anotación oportuna en el momento necesario, porque frenó las intenciones de los locales.



A partir de ahí el partido comenzó a embarrarse, con parones recurrentes que encendieron al público. En ese territorio supo también moverse el equipo de Chus Mateo, que acumula seis triunfos seguidos en la competición antes de medirse a un rival directo como el Mónaco.









FICHA DEL PARTIDO

71 - Fenerbahce (16+18+20+17): Birsen (4), Akpinar (-), Calathes (2), Hayes-Davis (5), Booker (15) -cinco inicial-, Motley (20), Edwards (6), Mahmutoglu (10), Biberovic (2), Jekiri (-), Hazer (7).



85 - Real Madrid (25+21+22+17): Williams-Goss (5), Deck (12), Musa (18), Cornelie (3), Tavares (17) -cinco inicial-, Abalde (-), Causeur (7), Hezonja (9), Poirier (4), Llull (8), Sergio Rodríguez (2).



Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Ilija Belosevic (SRB), Luka Kardum (CRO). No hubo exclusiones por personales.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada once de la Euroliga disputado en el Ulker Sports and Event Hall de Estambul