El Gran Canaria se mete en la final de la Eurocup, la segunda final europea de su historia

El Gran Canaria ha superado este miércoles un agónico encuentro al Joventut de Badalona (89-86) en las semifinales de la Eurocopa, para alcanzar por segunda vez en su historia la final del torneo continental, en la que se jugará el título ante su público el próximo miércoles frente al Turk Telekom Ankara.



Dentro del despliegue coral exhibido por los locales, el francés Andrew Albicy destacó con sus 17 puntos y 4 asistencias junto con el acierto en los minutos finales del argentino Nico Brussino (14 puntos y 5 asistencias), haciendo estériles los 21 de Feliz y los 18 de Tomic, en las filas visitantes.



El Joventut aprovechó al máximo el tibio arranque de los amarillos para tomar la iniciativa con el protagonismo garantizado de Parra y Mirotic en la pintura, si bien con dos triples de Brussino y Slaughter, conjugados con una bandeja de Shurna, los claretianos consiguieron equilibrar la balanza en el ecuador del primer cuarto (10-10).



A partir de ahí, los pupilos de Carles Durán imprimieron velocidad al juego. Guillem Vives volvía a poner en vanguardia a los verdinegros, pero la entrada de Inglis en los últimos compases permitió a los locales cerrar el primer asalto con una ligera ventaja en el electrónico (18-15).



La inercia que desprendía el ala-pívot francés del Gran Canaria permitió a los suyos estirar la racha con un parcial de 8-2 nada más empezar el segundo periodo (26-17) que obligó a Durán a solicitar tiempo muerto.



El Joventut dejó de depender de Tomic -8 puntos hasta el minuto 12- para dar más cancha al juego de Feliz, que logró enganchar 9 puntos casi consecutivos (28-26).

