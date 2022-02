Gran Canaria supera al Valencia Basket en la prórroga

El Gran Canaria se consolida en la cima del Grupo B de la Eurocopa tras vencer, en un agónico encuentro con prórroga incluida, a un Valencia Basket (91-90) que se vio superado al final por el acierto en el perímetro de Slaughter (23 puntos) y en la zona de Khalifa Diopa (18 puntos y 9 rebotes).

Entre los dos, hicieron estériles los esfuerzos de Prepelic (18) y Jasiel Rivero (14) en la escuadra taronja. En el último cuarto, Prepelic sacó a relucir su mejor repertorio desde el perímetro (4/4 en triples), desactivando tanto el empuje claretiano en ambos aros (66-71 a 4:42 para el final).

Volvió a insistir el 'Granca' con más dosis de Slaughter, pero los errores en ataque permitieron lucirse tanto a Rivero como a Labeyrie, sacando el Valencia una ventaja de 8 puntos a dos minutos para la conclusión (73-81).

Sin embargo, los locales lanzaron el órdago final, con sendos triples de Brussino y Slaughter y una canasta de Ennis para volver a equilibrar la balanza (81-81) y forzar la prórroga. Y sería en el tiempo extra donde Khalifa Diop asumió nuevos galones para superar en su emparejamiento a Dubljevic y erigirse en la figura junto con un revitalizado Slaughter en un final de infarto (91-90).

