El UCAM hace aguas en defensa y cae en Hungría

El UCAM Murcia hizo aguas en defensa y encajó una clara derrota por 104-94 en su visita al Falco Vulcano KC Szombathely húngaro en un partido en el que llegó a perder por 17 puntos. De este modo, se coloca con una victoria y un revés en la Liga de Campeones FIBA.



Se esperaba un encuentro reñido entre el conjunto murciano, que había ganado por 75-72 al Tofas Bursa turco en el Palacio de los Deportes, y el equipo húngaro, que cayó por 81-78 en la pista del SIG Estrasburgo francés, pero el inicio no fue lo previsto. El equipo local comenzó el partido más enchufado en el Savaria Arena (12-6) y el acierto de Raymond Cowels, Boris Barac y Akos Keller -24 puntos entre los tres en ocho minutos y medio- hizo que la ventaja magiar rebasara los diez puntos (30-17). La floja defensa del equipo dirigido por Sito Alonso marcó un primer cuarto pésimo de los murcianos que se cerró con una canasta de Zoltan Perl sobre la bocina para poner el 32-19.



La decoración no cambió en el inicio del segundo cuarto y, de hecho, la distancia siguió creciendo a favor de los de Milos Konakov, que amenazaban con romper definitivamente el encuentro demasiado pronto (39-23). En ese momento Artem Pustovyi, haciendo valer su 2,18 de estatura, percutió en la zona rival y sus puntos y también la puntería de Thad McFadden desde más allá de la línea de 6,75 metros permitieron al UCAM resistir, aunque los exteriores Perl, Zach Brown y Stefan Pot no estaban dispuestos a que el Falco Vulcano tirarse por la borda todo el buen trabajo hecho hasta entonces.



Entre los tres frenaron la progresión del cuadro universitario, que, no obstante, no cesó y se colocó a ocho puntos (43-35), que fueron 12 al descanso a pesar de varias canastas de mucho mérito de Travis Trice (61-49).



El problema lo tenía el equipo español a la hora de defender y los 61 puntos encajados en 20 minutos eran una invitación a no tener ninguna opción de pelear por el triunfo por mucho que en ataque sí estuviera entonado con tres jugadores en dobles dígitos de anotación en el ecuador del encuentro -13 puntos de Trice, 11 de Pustovyi y 10 de McFadden-.



Lo que Sito dijo a los suyos en el vestuario no les hizo reaccionar de vuelta al parqué pues en apenas dos minutos y medio habían encajado otros nueve puntos y el intercambio de canastas no les bastaba (70-55). En el instante en el que el UCAM Murcia dejó de anotar con cierta fluidez su rival estiró más aún su ventaja para alcanzar la máxima: 74-57 en el ecuador del tercer periodo. Con un quinteto más defensivo -Tomás Bellas, Jordan Davis, Sadiel Rojas, Nemanja Radovic y Jordan Shako- el cuadro universitario por fin apretó como requería la ocasión y eso le valió para llegar al final del cuarto con opciones al ir 10 abajo (82-72).



El último cuarto comenzó siendo de atasco ofensivo por parte de los de la capital del Segura y su técnico se vio obligado a pedir tiempo muerto tras encajar un parcial de 8-3 que dejaba a su equipo con bastantes menos opciones de las que tenía tres minutos antes (90-75). Aunque quedaba mucho por jugar y el UCAM se agarró a sus posibilidades de remontada. De hecho se colocó a nueve (92-83) antes de que Sito Alonso fuese castigado con la segunda falta técnica que se le señaló y eso le costó la expulsión. Sin el madrileño dirigiendo desde el banquillo -lo hizo su ayudante Lucas Pérez- el amor propio, que no tanto el acierto, llevó a los de Murcia a meter miedo a su oponente (99-94 ya dentro del último minuto), pero la mejoría llegó demasiado tarde también porque el triple intentado por Trice no entró a 35 segundos de la conclusión.



Al final 104-94 en un choque que controló el Falco Vulcano, liderado por Perl, escolta húngaro que lo fue del Estudiantes hace cuatro años y que anotó 29 puntos.



FICHA DEL PARTIDO:



104. Falco Vulcano KC Szombathely (32+29+21+22): Pot (14), Cowels (9), Brown (18), Tiby (4) y Keller (16) -cinco inicial-, Perl (29), Kovacs (-), Kravacevic (-) y Barac (14).



94. UCAM Murcia CB (19+30+23+22): Travis (17), Davis (14), Rojas (2), Luther (2) y Diop (6) -cinco inicial-, Klavzar (-), Bellas (4), Radovic (13), McFadden (14), Pustovyi (15), Sakho (7) y Jelínek (-).



Árbitros: Boris Krejic, de Eslovenia; Michal Proc, de Polonia; e Igor Mitrovski, de Macedonia. Eliminaron al local Barac (m.40) y a los visitantes Davis (m.38) y al entrenador Sito Alonso, a éste con dos técnicas (m.36).



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones FIBA, grupo A, disputado en el Savaria Arena de la ciudad húngara de Szombathely ante unos 4.000 espectadores.