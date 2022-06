UCAM Murcia, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa y Surne Bilbao disputarán la Liga de Campeones

UCAM Murcia, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa y Surne Bilbao Basket han sido inscritos entre los 28 equipos que disputarán la séptima edición de la Liga de Campeones FIBA, tercera competición continental a nivel de clubes, a los que se podrían unir el Breogán Lugo y Unicaja si superan la fase previa, informó este jueves la organización del torneo.



El Lenovo Tenerife es el vigente campeón tras derrotar en la final celebrada en Bilbao al Baxi Manresa. A ellos se unen el Bilbao Basket y el UCAM. Será la tercera vez que el equipo murciano dispute este campeonato que en 2018 tuvo en el cuadro universitario a uno de sus grandes animadores al llegar a la Final a Cuatro que se celebró en Atenas y lograr en la capital de Grecia la medalla de bronce.



La Liga de Campeones empezará el 21 de septiembre con las rondas de clasificación y 24 equipos optando por las cuatro plazas en juego para unirse a los 28 ya clasificados.





