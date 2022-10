El Baxi Manresa gana sin brillo

El Baxi Manresa debutó con victoria en la Liga de Campeones 22/23 tras vencer, sin mucho brillo, en la pista del Limoges francés. Un partido en el que los manresanos supieron aguantar las fases de mal juego y acabaron remontando.



El Baxi Manresa aprovechó el mal cuidado del balón y el desacierto local para empezar mejor el partido. El Limoges, por su parte, castigaba a los manresanos en el rebote defensivo para mantenerse cerca en el marcador (9-11 min 6). Los franceses empezaron a coger ritmo ofensivo y le dieron la vuelta al marcador. El Manresa terminó el cuarto muy encallado en ataque.





Ludde Hakanson, con canastas en momentos importantes, y Michale Kyser, dominador en las zonas y autor de 5 tapones, lideraron el buen arranque europeo de esta temporada del Surne Bilbao Basket, que se impuso por 54-68 al ERA Nymburk checo en Praga en la primera jornada de la Liga de Campeones.



El internacional sueco (16 puntos, 5 asistencias y 19 de valoración) y el pívot americano (11, 5 tapones y 17) aparecieron sobre todo en una segunda mitad de un choque en el que el conjunto local echó mucho de menos a uno de sus figuras capitales, el base Kamau Stokes, que se lesionó a los tres minutos y medio de juego y ya no regresó a la cancha.





That's an impressive comeback to the League, @bilbaobasket: Men in Black stifle Czech champs, allow 21pts in second half, pick up a big W on the road! #BasketballCLpic.twitter.com/b7DP4JiAHm