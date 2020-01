Casademont Zaragoza, clasificado para octavos en Europa; Baxi Manresa pierde pero sigue segundo

DIJON 73 - 105 CASADEMONT ZARAGOZA

El Casademont Zaragoza dio un golpe de autoridad al vencer con contundencia en la pista del líder del grupo D de la Liga de Campeones, el JDA Dijon, lo que le permite asegurarse el pase a los octavos de final y tener la opción de luchar por uno de los dos primeros puestos.

El equipo zaragozano volvió a cuajar un partido espectacular en la pista de un Dijon superado de principio a fin y que en ningún momento le supo parar porque cuando intentaba frenar por dentro a los maños estos respondían con un juego exterior demoledor y, cuando no, era el dominio reboteador que le permitía correr con comodidad.

Ni siquiera tuvo que exprimir el Casademont al equipo de la Borgoña por su escasa rotación, solo diez hombres, porque rompió el partido mucho antes de lo esperado, en el tercer cuarto, para disfrutar en el último.

73 - JDA Dijon (22+18+15+18): Holston (-), Sulaimon (19), Loum (2), Leloup (12), Chassang (9) -cinco inicial- Dorez (2), Kulvietis (7), Landry (-), Solomon (12) y Julien (10).

105 - Casademont Zaragoza (25+26+27+27): Alocén (5), Ennis (5), Brussino (16) Benzing (32), Fran Vázquez (-) -cinco inicial- Radovic (18), Barreiro (6), Seeley (11), San Miguel (1), Krejci (6), Hlinason (5).

Árbitros: Kozlovskis (Letonia), Vojinovic (Montenegro) y Suslov (Estonia). No hubo exclusiones por personales.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada del grupo D de la Liga de Campeones disputado en el Palacio de los Deportes Jean-Michel Geoffroy de Dijon (Francia).

FINAL: @JDADijonBasket 73 �� 105 #CasademontZaragoza



Huge W‼️ on the road against Group D leader to move 8-4 and qualify into the play-offs#DIJCZA #BasketballCL | #ZaragozaIsBack�� pic.twitter.com/eZ9KCnruXB