Garbajosa niega que haya algo entre Scariolo y el Real Madrid: "No hay ninguna cosa por la que preocuparnos"

Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz, 1977) afronta al frente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) el año en el que esta celebra su centenario.

Toda una responsabilidad, más teniendo en cuenta el gran momento que atraviesan las diferentes selecciones nacionales. EFE le ha entrevistado tras la presentación de un acuerdo alcanzado con HM Hospitales.

Pregunta: Este del centenario es un año muy bonito para la Federación, ¿no?

Respuesta: Está empezando, pero el trabajo hecho hasta ahora está siendo muy satisfactorio. Encima llegan los éxitos pero también está esa credibilidad, esa tendencia a la excelencia que queremos en la Federación. Generar ilusión nos da gasolina, nos da la vida en un año, y los que vienen, tan importantes como los que tenemos por delante.

P: Habla de ilusión y el pasado fin de semana hemos vivido un momento que la ejemplifica, la conquista de la Copa del Rey por parte del Unicaja. ¿Qué le pareció?

R: Es una excelente noticia que el Unicaja resurja, que el Lenovo Tenerife siga con esa escalada hacia arriba a nivel nacional e internacional, lo del Joventut... Los aficionados de Real Madrid, Barcelona o Baskonia estarán decepcionados pero mirando la globalidad en nuestro baloncesto, son buenas las alternativas de poder, porque hablan de proyectos ambiciosos y consolidados que hacen que la repercusión y la competitividad mejore.

P: Todo esto tiene un contrapunto. A los grandes les entran dudas, comienzan a mirar al banquillo... se habla de un interés del Real Madrid en el seleccionador Sergio Scariolo. ¿Le ha sorprendido la noticia?

R: Llevo seis años como presidente, todos con él como entrenador de la absoluta masculina. Hemos vivido de todo. Siempre hay mucho ruido a alrededor y es normal, es un grandísimo seleccionador y hablamos de la mejor selección de Europa y del mundo en vigor. Cuando transatlánticos como Real Madrid y Barcelona no consiguen sus objetivos siempre salen este tipos de rumores, es normal.

Yo tengo una relación personal y profesional muy cercana con Sergio, con su entorno, con su agente, con su familia... no hay nada. No hay ninguna cosa por la que preocuparnos, ni siquiera por la que ocuparnos. Si lo hay, lo hablaremos. Cuando la cosa parecía más fea en el caso de su fichaje por Toronto, dije que había que ser creativos y encontrar soluciones que nos dejaran satisfechos a todos. Lo hicimos entonces y si llega el momento, las volveremos a encontrar.

P: A usted, que ha jugado en la selección y en el Real Madrid, ¿le chocaría que alguien cambiase la primera por el segundo?

R: Estamos hablando de hipótesis que no son ni mucho menos reales. Se vivió en su momento con Moncho López, que dejó la selección para entrenar al Breogán. No sería la primera vez; y aquí estamos todos y no pasa nada. Pero tenemos muy claro que Sergio es el seleccionador nacional, que queremos que lo sea muchos años. Me consta que está muy contento y muy cómodo en la casa. Él es muy exigente y ha encontrado un lugar que es muy exigente consigo mismo como es este. Estamos muy tranquilos.

P: Viendo estas situaciones... ¿se arrepiente de haberle permitido alternar como técnico en clubes y en la selección?

R: Todo lo contrario, para nada. Creo que es bueno que un entrenador esté en activo todo el año. No quiere decir que sea imprescindible, pero creo que es positivo. Te mantiene vivo, te mantiene ágil, no te oxidas. La capacidad de trabajo de Sergio es un ejemplo para todos y los resultados son de éxito con sus clubes y con la selección.

P: ¿Jugar un Mundial como el de este verano como vigente campeón es más presión o se plantea igual?

R: Se afronta igual porque el equipo es muy consecuente e inteligente a nivel emocional y deportivo. El año pasado, no lo escondimos, tuvimos un importante trabajo psicológico y mental que hacer. Sabíamos que era un reto casi imposible. Que el equipo mantuviera la ambición y se lo tomase como un reto fue una de las claves del éxito. Ahora llegamos sabiendo que no somos los favoritos pero que somos muy competitivos, que sobre una base como la del Eurobasket recuperamos piezas que no pudieron estar. Hay un gran favorito como es Estados Unidos, y luego una pléyade de selecciones entre las cuales España se encuentra, porque vamos con ambición.

P: Se conocen ya los candidatos a entrar en el Hall of Fame de la NBA. Uno de ellos es Pau Gasol. ¿Cree que va a suceder?

R: Estoy convencido de que sí. Quizás me pierda un poco el cariño, pero es la realidad. La dimensión como jugador de Pau y su dimensión social creo que le hacen ser perfecto. Ha conseguido retos a nivel deportivo en la NBA, pero también se ha involucrado en proyectos sociales. Ahora es imagen como representación muy enfocado al baloncesto femenino, también como embajador de las Copas del Mundo de FIBA... eso le convierte en una persona de dimensión 360, lo que hace de él un candidato ideal para ser miembro de tan prestigiosa organización.