LA NUEVA CARTA DE AMBAR, DE EL PUERTO, SE BASA EN LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y ORIGINALIDAD. - Saboreando

Esther Fernández y Sara Benjumea, de Cibaria Kitchens, se encargan de la dirección de cocina de este emblemático local

Un proyecto puesto en marcha por el empresario catalán afincado en El Puerto, Lalamah Sillah

Un nuevo modelo de cocina vanguardista y de fusión, pero respetando la esencia de los fogones tradicionales y los productos autóctonos

Un concepto diferente. No está en Nueva York, ni en Madrid, ni en ninguna otra de esas capitales importantes del mundo donde nos sorprendemos con increíbles e innovadoras iniciativas dentro del apasionante mundo de la restauración, cuyas ideas de jóvenes empresarios del sector no cesan con sorprendentes y espectaculares propuestas que hacen del Arte Culinario un nuevo movimiento gastronómico, sino que está en esa privilegiada zona portuense de Vistahermosa. Se trata de Ámbar, un restaurante que abrió sus puertas el mes de noviembre del pasado año con la intención de ser uno de esos sitios donde no sea un lugar al que se acude sólo a saciar el apetito, sino que el acto de comer se convierta en toda una experiencia.

Esa era, y es, la intencionalidad del joven empresario, Lalamah Sillah, que, además del que nos ocupa, cuenta con otras tantas empresas sumándose ahora al sector de la restauración con este restaurante, enfrascándose así en ese proyecto, pero sin embargo Lala, que es como se le conoce, egoístamente quería algo más, por lo que no estaba totalmente satisfecho con ese concepto que el pretendía.

Por eso, este emprendedor catalán afincado en El Puerto, recientemente recurrió a los servicios de Cibaria Kitchens, una empresa de consultoría y asesoramiento gastronómico que regentan Esther Fernández y Sara Benjumea, que pese a ser dos mujeres jóvenes ya cuentan con una dilatada carrera profesional en el sector gastronómico repleta de éxitos con los numerosos proyectos tanto en nuestro país como fuera de España que han emprendido y se les han confiado.

Y para iniciar ese cambio del que el Ámbar está siendo objeto desde que Esther y Sara asumieron la dirección gastronómica de esta casa, empezaron por elaborar una nueva carta, ya funcionando, que se puede resumir en innovación, creatividad, originalidad y espectáculo, con lo cual, y siguiendo las propuestas culinarias de estas dos chicas, ahora comer en Ámbar se convierte en toda una experiencia. Platos increíblemente, asombrosos, elaborados todos ellos con cariño y de forma artesanal donde la materia prima es de la máxima calidad.

Una cocina que, además de con los medios humanos muy formados y experimentados, cuenta con todos los elementos técnicos de última generación, así como con los correspondientes utensilios más sofisticados y avanzados. Con todo lo cual, de ese “laboratorio” culinario salen verdaderas obras de artes comestible como,

por mencionar algunas, ese “Tic Tac Boom”, que simula una bomba que lleva una especie de polvitos que simula la pólvora, servido en mesa echando fuego y humo… todo un espectáculo; unas

mollejas de ternera elaborada en tres cocciones a baja temperatura sobre 70 grados durante tres horas, y tras pasar por el “Josper” (horno de carbón) se caramelizan con su propio jugo presentándose finalmente con un toque flambeado para que el cliente la deguste crujiente; el

Salmon sushi, presentado sobre medias limas con una mahonesa de kimchi, ralladura de lima y sopleteado, para comérnoslo de un solo bocado pero raspeando con los dientes la lima al objeto de mesclar todas la notas cítricas dando como resultado una agradable sensación en boca; o el tándem de atún de almadraba en la que el pescado solamente va macerado con un poco de soja y se presenta en dos versiones, la primera sobre una crema de aguacate y la segunda con una crema de queso trufado.

Sin olvidarnos de esa otra parte tan importante como es la cocina de lo dulces con postres como una sensacional tarta de queso o un helado artesanal de elaboración propia. Y todo ello acompañado de una amplia y extensa selección de los mejores vinos del mercado.

Pero si importancia tiene los fogones de esta casa, en el mismo nivel también lo tiene el personal de sala que presta sus servicios cuya labor se puede calificar de sobresaliente.

Share and Enjoy !