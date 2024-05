MARAVILLOSO ENCUENTRO EN EL ROCIO - Saboreando

Fue en las postrimerías de 1988 cuando los mandamás de la extinta la Asociación Rociera Reina de las Marismas (una de las cuatro asociaciones rocieras que entonces había en La Isla, con el objetivo de que algún día San Fernando tuviera su Hermandad Rociera, cosa que ocurrió años mas tardes, gracias a la unificación de estas cuatro asociaciones, constituyéndose con las misma la Asociación Rociera de San Fernando) me piden que me hiciera cargo del servicio de bar y restauración de la citada entidad situada en pleno barrio del parque frente al polideportivo del mismo. Lo cual que acepté, compatibilizando esta labor de “cantinero” con mi trabajo de jefe de cocina en la residencia del Centro de Formación Profesional del Instituto Social de la Marina, “El Picacho”, en Sanlúcar, porque vi en aquellos directivos que me propusieron tal proyecto una tremenda ilusión y ganas de tirar “p`alante”.

Y en honor a la verdad, he de decir que fueron unos años muy hermosos ya que todo ese tiempo que estuve al frente del referido ambigú la inmensa mayoría de socios eran gentes muy jóvenes —chicas y chicos, muchos de ellos adolescentes— alegres, simpáticos, educadas y maravillosas que valoraban, agradecían y apreciaban sobremanera mi trabajo, estableciéndose un entrañable clima de buena amistas entre ellos y un servidor. Cosa que, pese al tiempo transcurrido, seguimos manteniendo.

Bueno, pues por si acaso alguien no lo sabe, el que San Fernando tenga merecidamente su Hermandad Rociera, se le debe en gran medida a esos chicos y chicas “locos y locas” maravillosas de aquella Asociación Rociera Reina de Las Marismas, con los que nos fundimos en un entrañable y fraternal abrazo cuando coincidimos —algunos de ellos— el pasado sábado en el Rocio (foto ) en esa escapadita que hice con mi «hermano» Juani, en cuyo encuentro recordábamos anécdotas, vivencias, y tantos y tantos momentos encantadores vividos en aquel local de “El Parque”, donde diariamente cuando daban las 12 de la noche se receba la salve rociera; eso si, de Los Romeros de La Puebla.

