TERTULIA RADIFÓNICA SOBRE CARNAVAL CON TRES ASES DE LOS CARNAVALES GADITANOS - Saboreando

Este fin de semana empiezan los carnavales de Cádiz. Unas fiestas muy arraigadas a la cultura popular de esta tierra, como es bien sabido. Pero este año la “celebración” de las carnestolendas gaditana serán totalmente diferentes de como acostumbramos, a consecuencia de la pandemia que padecemos por el dichoso cobid-19, como otras tantas importantes y mundialmente conocidas fiestas de cuantas se celebran en España como las Fallas de Valencia o los San Fermines, entre otras, que al igual que las de Cádiz se han visto truncadas por el coronavirus.

Pero los diferentes agentes sociales de Cádiz relacionados con el mundo del carnaval de la tacita de plata, como, por ejemplo, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, y diferentes medios de comunicación están realizando diferentes actividades afines a este evento popular gaditano, para de una u otra forma festejarte

Por ello, nosotros, apartando un poco el eje central de este espacio como es la gastronomía, no hemos querido estar al margen y decidimos contribuir a que la llama del carnaval gaditano este año no se apague en su totalidad, organizando esta tertulia radiofónica-carnavalesca con la que estaremos saboreando los carnavales gaditanos, con tres importantes carnavalearos muy conocidos y reconocidos en este mundillo que nos ocupa, como son Antonio Martín, famosísimo autor carnavalesco que durante más de cincuenta años ininterrumpidamente ha estado componiendo para un sinfín de agrupaciones carnavalescas que él mismo creaba, por cuya labor ha recibido numerosas condecoraciones, reconocimientos, premios etc., entre ellos la Medalla de Andalucía, siendo por tanto el autor más laureado de toda la historia; Manuel Casal, es un famoso y popular periodista, especializado en carnavales, con una larga y dilatada carrera profesional en el mundo de la comunicación, especialmente en la radio, en cuyo medio dirige actualmente el exitoso programa “El Concurso del Milenio” que emite Radio Andalucía Información (RAI), de Canal Sur; y Antonio Montiel que, además de ser un gran autor carnavalesco especializado en coros, presidente esa prestigiosa institución privada como es el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz.

Estos tres invitados, a los que aprovecho la ocasión para expresarles nuestro agradecimiento por aceptar nuestra petición para realizar esta tertulia, nos hablan sobre cómo afectará esta pandemia en los carnavales de este año, así como de otras cuestiones muy interesante relacionadas con esta popular fiesta gaditana.

