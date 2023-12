¡Mis queridos palomiteros! Así ha sido mi año 2023, gracias por compartirlo conmigo.

Como en ocasiones pretéritas, ha sido también un año en el que he perdido a dos buenos amigos: Paco Hergueta -que en 1986 contribuyó decisivamente a salvarme la vida- y Luis Valbuena, un primo carnal de mis padres, a la sazón un genio en el territorio de la oftalmología. A ambos los recuerdo a diario.

Pero la vida continúa y he seguido adelante entusiasmado por los parabienes que me ha reportado, y reporta, el mundo de la Cultura, especialmente sintetizado en materia de cine y de teatro, y abrazado a los infinitos afluentes que tiene, que además me ha permitido conocer a personas maravillosas. Por todo ello, puedo concluir:

La tortuga de Darwin

Actor’s Fiction

Milagro en el convento de Santa María Juana

Y también como intérprete, pero de cine, he estrenado dos cortos del médico y director de cine Óscar Parra de Carrizosa (Un viaje de 13.000 días y Una luz en Nochebuena), que por cierto han tenido una acogida maravillosa. También he arrancado, junto al mismo director, con la producción de otro más que se titulará Esa noche en Belén y que se estrenará. D.M. en YouTube el 1 de diciembre de 2024 a las 21 horas.

Un viaje de 13.000 días

Una luz en Nochebuena

En cuanto a mi desempeño profesional en el área del Periodismo, he firmado con gran ilusión el prólogo del libro del prolífico escritor, Pedro García Cueto , Luchino Visconti. El don de la belleza -publicado en Ondina Ediciones– cuyo ejemplar verá la luz a comienzos del nuevo año.

, Luchino Visconti. El don de la belleza -publicado en Ondina Ediciones– cuyo ejemplar verá la luz a comienzos del nuevo año. Soy uno de los nuevos miembros del ranking de la revista digital Tragycom .

. Presenté en AISGE el libro biográfico Paco Martínez Soria. Aplausos y Mutis, de Óscar Abad García.

Autor del blog decano de cine y teatro en COPE, Palomitas de Maíz, que lleva funcionando ininterrumpidamente desde hace 15 años.

Pido la paz y la palabra por un 2024 lleno de otras tantas cosas bonitas. ¡Muchas felicidades!

