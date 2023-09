¡Mis queridos palomiteros! ‘Ferrari’: Espectacular tráiler del biopic con una maravillosa Penélope Cruz. Diamond Films ha lanzado el primer tráiler de Ferrari, la nueva película sobre la vida del piloto y fundador de Scuderia Ferrari y la famosa marca de automóviles, Enzo Ferrari, protagonizada por Adam Driver (Star Wars, La casa Gucci) y dirigida por el reputado director estadounidense de 80 años, Michael Mann (Heat, El último mohicano).

‘Ferrari’: Espectacular tráiler del biopic con una maravillosa Penélope Cruz

La película se acaba de presentar mundialmente en el Festival de cine de Venecia y se estrenará el 9 de febrero de 2024 en los cines españoles. Por el momento, las informaciones que han trascendido desde la Mostra en torno al biopic coinciden en el talento interpretativo de Penélope Cruz y en las espectaculares carreras de coches. Sin embargo, parece que a la adaptación, en líneas generales, le falta algo de fuelle. Esperaré, no obstante, al año que viene a valorarlo cuando se estrene en España. De lo que sí puedo hablar es de los interesantes biopics deportivos, que naturalmente recomiendo y a los que he dado a luz desde estas pantallas, como Hombre de fe. Keylor Navas, Borg vs McEnroe o Steve McQueen: The man & le mans.

Volviendo a Ferrari, el cuatro veces candidato al Oscar®, Michael Mann, dirige esta película biográfica basada en el libro de Brock Yates: Enzo Ferrari: El hombre y la máquina, y cuenta con guion de Troy Kennedy Martin (The Italian Job) y el propio Michael Mann, quien por fin ha podido dar forma y contexto a este proyecto, que se ha dilatado en el tiempo durante veinte años.

Por su lado, Ferrari está protagonizada por el nominado al Oscar® Adam Driver, que da vida a Enzo Ferrari; la ganadora del Oscar®, Penélope Cruz, que encarna a Laura Ferrari; la poseedora del Emmy®, Shailene Woodley, que se pone en la piel de la amante de Enzo, Lina Lardi. Completan el elenco Patrick Dempsey -el piloto de carreras, Piero Taruffi-; Jack O’Connell se transforma en otro piloto, Peter Collins; Sarah Gadon es la actriz Linda Christian -la primera chica Bond en Casino Royale (1954) y Gabriel Leone es su esposo, el carismático Fon De Portago, malogrado aristócrata.

¿De qué va Ferrari?

Durante el verano de 1957, el ex piloto de carreras Enzo Ferrari (Adam Driver) está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa Laura (Penélope Cruz) construyeron de la nada hace diez años. Su tormentoso matrimonio se debate entre el luto por un hijo y el reconocimiento de otro, fruto de su relación con Lina Lardi (Shailene Woodley). En esta crucial etapa, Ferrari tomará decisiones arriesgadas, y acabará apostándolo todo en una única carrera que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia.

Share and Enjoy !