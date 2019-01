¡Mis queridos palomiteros! Hachette Héroes lanza un espectacular monográfico de ‘El Lado Oscuro’. Hace justamente un año dábamos cuenta desde este mismo espacio de otros tres lujosos volúmenes sobre el universo Star Wars. Y es que la Galaxia más famosa de la Historia del Cine ofrece múltiples opciones y reinterpretaciones sobre las aventuras de sus personajes principales.

La penúltima controversia generada sobre el tema se ha producido cuando se ha confirmado, para división entre los fans de la saga, que Lord Palapatine es el progenitor directo de Anakin Skywalker. La explicación estaría en que Shmi Skywalker quedó embarazada de Anakin después de que el tenebroso Lord Sith provocara una manipulación a través de los midiclorianos.

Todo ello con el objetivo de hacer del pequeño Skywalker “El Elegido por el Lado Oscuro”. Este hallazgo viene fundamentado en el serial de cómics ‘Darth Vader’. En concreto, en el número 25.

Pero no he salido de dudas. No me satisface el resultado. Lo que sí me ha dejado perplejo, por su elegancia y exquisitez, ha sido el último tratado de la editorial Hachette Héroes sobre El Lado Oscuro, que se ha subtitulado Un acercamiento a los Sith, los Jedi caídos y los discípulos ocuros.

La edición de lujo se presenta en tapa dura, con unas ilustraciones oscuras, poéticas, tenebrosas e inéditas, a toda página -textura satinada- y en color en formato DIN A4. ¿Quieres saberlo todo y más sobre El Lado Oscuro de la Fuerza? Hazte con el libro, palomitero, y descubre a lo largo de sus 224 páginas los datos, detalles y ritos, o la simbología de la pandilla más odiosa y malvada de la galaxia.

El libro está muy bien estructurado y escrito -lo cual se agradece por la densa lista de personajes que acaparan esa idea del mal-

Disfruta, al tiempo, del rigor de un texto firmado por Tricia Barr -ingeniera graduada por la universidad de Duke-, una de las mejores especialistas de esta saga y autora de varios bestsellers sobre Star Wars, que ha conseguido sintetizar con profundidad y claridad suficiente las biografías más atractivas de estas encarnaciones del mal, por ejemplo, la de Darth Tyranus, el líder supremo Snoke, el Conde Doku, Pong Krell, Anakin Skywalker, Quinlan Vos y un largo etcétera.

De hecho, el libro está muy bien estructurado y escrito -lo cual se agradece por la densa lista de personajes que acaparan esa idea del mal-, y cada una de las páginas ya preludia su contenido -con citas épicas de sus personajes-, por su diferente color, a caballo entre el negro, el blanco y el rojo.

Así podrás rememorar, de paso, a los líderes que hicieron de ese mal moral su bandera y su modo de vida. Y recuerda, de nuevo, al complejo y dramático personaje de Darth Vader, uno de los más fascinantes y atormentados personajes del cine.

A un buen amante del séptimo arte no puede faltarle esta joyita en su estantería. Es un trabajo impecable.