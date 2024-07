¡Mis queridos palomiteros! ‘Alcohol y penas a la deriva’: interesante monólogo sobre el oficio de actor.

El próximo domingo, 7 de julio, la sala de teatro Cincómonos, Spaci d’art, acogerá el estreno en Barcelona del monólogo Alcohol y penas a la deriva, que protagonizará Nerea Altuna.

La sociedad actual es muy exigente (tal vez demasiado exigente) y la frustración por no conseguir el objetivo que se desea ardientemente, después de muchos años de perseguirlo puede conducir a un estado depresivo y a intentar superarlo con ayudas poco recomendables, por ejemplo con el abuso del alcohol u otro tipo de sustancias perniciosas que crean adicción.

El ser humano es, por regla general, ambicioso, sea cual sea su ámbito profesional y desea alcanzar el reconocimiento social para sentirse recompensado (en ocasiones incluso admirado), y cuando no lo logra (tal vez porque objetivamente la meta anhelada no estaba a su alcance) en lugar de asumir la realidad y plantearse otros caminos igualmente loables, se descompone anímicamente, sigue insistiendo o se rinde y ya no levanta cabeza.

El mundo del Teatro no es distinto al de otras profesiones, y las derivas psicológicas para quien lo ejerce, al sentirse anclado en el camino incluso pueden ser mayores dado que se trata de una ocupación en la que priman dos aspectos fundamentales: el artístico y la sensibilidad necesaria para ejercerla; aunque también cabría añadir la suerte, un factor que no depende de uno mismo, si no de bastantes y diversas circunstancias imposibles de controlar.

Muchos artistas, llevados por su sana vocación, han intentado abrirse camino en esta jungla. Y tarde o temprano se han rendido o han seguido perseverando por que les adjudiquen un papel, sin obtener ningún resultado positivo.

En este monólogo, Alcohol y penas a la deriva, cómico y dramático a la vez, conoceremos a Rocío, una actriz ya de mediana edad que lucha contra sus demonios y que intenta superar la desesperación que la atenaza. Desea seguir avanzando. Lo intenta una y otra y otra vez, y a pesar de su empeño por el momento el resultado es siempre negativo. ¿Qué pasará? ¿Conseguirá superarse? ¿Logrará su objetivo o se rendirá?

Ficha técnica:

Texto original Abelardo Estorino

Adaptación Jaume Nadal

Espacio Escénico Mireia Gimbernat

Diseño de imágenes Laura Benages

Fotografías Asier Altuna

Actriz Nerea Altuna

Dirección Jaume Nadal

Asistente de Producción Víctor Mateos

Producción Associació Teatral ARTEMISES

Agradecimientos Espacio ACTUA, Fundación AISGE

