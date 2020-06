¡Mis queridos palomiteros! ‘Steve McQueen: The man & le mans’: El tormento y el éxtasis del mito. En 2014 el sentido documental, que describe la obsesión que sentía el actor por los coches y la velocidad, se estrenó en América. Y Karma Films la llevó a los cines españoles hace cuatro años.

Paradójicamente, el filme no funcionó en su estreno, lo cual supuso un fracaso para el actor que la produjo. Sin embargo, al paso del tiempo la aventura se ha convertido en un filme de culto y hoy día es una de las mayores fuentes de ingreso de los herederos del protagonista de Papillon (1973).

De orígenes muy humildes, McQueen no tenía problemas en bajar de su estatus de estrella para irse por ejemplo a Checoslovaquia en plena guerra fría, a competir representando a su país en el Campeonato Mundial de Enduro, o salir a menudo con sus amigos al desierto de Mojave, a rodar a bordo de sus Triumph, Rickman, Bultaco o Montesa.

Por cierto, la estrella de cine no murió en alguno de los accidentes que sufrió. De hecho, nunca quiso quedarse al margen de su arriesgada pasión que, como se sabe, sí le costó la vida a James Dean, también amante de la velocidad y las carreras. En este sentido quiero puntualizar que aún hoy se sigue especulando sobre ese accidente mortal en su recién estrenado Porche que él conducía.

El filme no funcionó en su estreno, lo cual supuso un fracaso para el actor que la produjo

Volviendo a Steve McQueen: The man & le mans, John McKenna y Gabriel Clarke, los realizadores, ya codirigieron en 2009 Clough, documental que fue candidato a los premios Grierson, otro documental sobre motor, When Playboys Ruled the World (2011) y The Fight of Their Lives (2011), candidato a los premios BAFTA.

Además, McKenna ha rodado y producido numerosos documentales para televisión en el Reino Unido y trabajó durante 13 años en la cadena ITV Sport. Por su parte, Clarke ha sido designado tres veces Periodista Deportivo del Año por la Royal Television Society.

En esta propuesta se aproximan al hombre que había tras el mito, antes de las dos películas que rodó con John Sturges: Los siete magníficos (1960) y La gran evasión (1963), y consiguen que el filme resulte un oasis en esta actualización fílmica gracias al material inédito incautado.

‘Steve McQueen: The man & le mans’: El tormento y el éxtasis del mito

Y no sólo eso, también han conseguido vincular la relación del actor con la película Le Mans (1971): el documental se sobrepone al innegable atractivo de mitificar a Steve McQueen para hablar de las consecuencias de la ambición y el éxito en Hollywood.

También para hacer un trabajo cinematográfico sobre un proyecto que se colapsó por su propio peso, que se devoró a sí mismo debido a la inmensa ambición de un intérprete sin límites. Los aficionados al automovilismo ya tienen su película de cabecera.

Share and Enjoy !