¡Mis queridos palomiteros! Viggo Mortensen recibe hoy el Premio Donostia a toda su carrera. A sus 61 años, este simpático neoyorkino habla un español fluido -igual que sus dos hermanos-, dado que su infancia la desarrolló en Argentina. Además está felizmente unido sentimentalmente a otra gran actriz del cine español, Ariadna Gil, desde hace poco más de dos lustros.

En los últimos 30 años, Mortensen ha hecho de todo. Por ello no es casual que haya sido candidato en tres ocasiones al Oscar. Primero por Promesas del Este (David Cronenberg, 2007), después con Captain Fantastic (Matt Ross, 2016) y hace un par de años por Green Book (Peter Farrelly, 2018).

El actor, de ascendencia danesa, se dio a conocer al gran público tras dar vida a Aragorn, uno de los personajes principales de la oscarizada trilogía El Señor de los Anillos (Peter Jackson, 2001-2003). Aunque yo no le conocí personalmente hasta el año 2006, cuando vino a Madrid a promocionar Alatriste, la peli que protagonizó a las órdenes de Agustín Díaz Yanes, basada en Las aventuras del capitán Alatriste, del escritor Arturo Pérez-Reverte.

Viggo Mortensen recibe hoy el Premio Donostia a toda su carrera

Viggo Mortensen es de esas personas con las que compartes un café y deseas que el café no se termine. Dialogante y culto, no sólo tiene temas de conversación, sino que es de las pocas personas que cuando le haces una pregunta… contesta a esa pregunta. Sí, ya sé, ¿es lo que toca, no? Pues no, señores, lo frecuente no es eso. Tal vez por este motivo le recuerde con especial interés hoy, en un día tan significativo en su vida, especialmente desde las 18 horas, cuando reciba su merecido galardón.

Como sabéis, debuta como director de cine con Falling. Pero además ha escrito el guión y también se encuentra a la cabeza del reparto. Según el Zinemaldia, sus papeles son “los de un hijo y un padre cuyos diferentes mundos colisionan, en un drama familiar producido por el sello del actor, Perceval Pictures, junto a Ingenious, Hanway Films, Scythia Films y Zephyr Films”.

Se trata de un trabajo muy personal, dado que se basa en la historia de los padres de Mortensen. Como sabéis es un tema que me apasiona. Eso sí, la peli no llegará hasta el 2 de octubre a todas las salas de cine, gracias a Caramel Films, así que voy a armarme de paciencia hasta la fecha. ¡Por favor, compañeros que estáis en San Sebastián, nada de hacer spoiler!

¡Y muchas felicidades, Mr., Mortensen!

Share and Enjoy !