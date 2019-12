¡Mis queridos palomiteros! ‘El oficial y el espía’: Roman Polanski mantiene intacto su talento. El 1 de enero se estrena en salas comerciales el último trabajo del jaleado director de cine franco-polaco, quien demuestra estar en un envidiable estado de vigorosidad narrativa. Al menos al nivel de su oscarizada y rítmica El Pianista (2002). Distribuye Caramel Films.

El filme, ambientado en 1894, cuenta la historia real sobre el capitán francés Alfred Dreyfus. Se trata de un joven oficial judío, acusado de traición por espiar a los alemanes y condenado por ello a cadena perpetua en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. Entre los testigos que hicieron posible esta humillación se encuentra el coronel Georges Picquart, encargado de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía.

Polanski, a sus 86 años, indaga en un hecho real, que a muchos -a mí también- sirve para colocar al autor en su propia historia, independientemente de si su biografía gusta o no, es digna, o no, desde lo acontecido en 1977.

Por entonces, el autor de La semilla del diablo (1969) violó a Samantha Geimer, de 13 años -Polanski tenía 44- en la mansión de su amigo Jack Nicholson. Polanski, que reside en Suiza, reconoció entonces haber consumido drogas con la joven en el jacuzzi pero no la violación. Estuvo 42 días en la cárcel y, en un permiso, se fugó de Estados Unidos. Hasta hoy. Geimer le ha perdonado públicamente varias veces, la última vez hace dos años.

Baste este mini recordatorio sobre el oscarizado cineasta para que el tiempo y la historia juzguen las actitudes de los seres humanos. Ciertamente, al menos para mí, el cine de Polanski, con sus virtudes y sus defectos, goza de las mismas características antes y después de los hechos arriba narrados. Su vida personal no debe afectar al criterio general sobre su filmografía. Es más, le entrevisté hace 14 años en Madrid cuando vino a promocionar su versión de Oliver Twist y jamás se me pasó por la cabeza ir con prejuicios por delante, porque no tienen ni tenían razón de ser.

En cuanto a El oficial y el espía, su título en francés es J’accuse y hace referencia asimismo al título del artículo con el que puso nombre y apellidos a la corrupción del estado francés decimonónico. Y tal vez este dato nos arroje más pistas sobre cómo se ve Polanski en la actualidad, aunque es probable que también suscite nuevos interrogantes. Porque, ¿a quién y de qué está acusando el cineasta?

Volviendo a El oficial y el espía, la película cuenta con un guión nítido y critica a partes iguales la moralidad dudosa del Gobierno, el sistema judicial imperante y la actitud de los militares franceses de finales del siglo XIX. Además goza de una muy buena ambientación, donde crea atmósferas de gran volumen y realismo, y una elocuente BSO que apoya en momentos puntuales el drama.

En este sentido, Polanski recrea con minuciosidad de cirujano el París de la época -no digamos ya los cuadros vivientes que despliega en el arranque de la historia, cuando la cámara sigue al tiempo a los militares que caminan por el patio de la Escuela Militar de la capital de Francia, donde en un acto público se humilla y degrada de rango a Dreyfus- y a los personajes en función de las necesidades que requiere cada uno. Así, comprobamos como Picquart crece o decrece a medida que profundiza en la investigación, al tiempo que, en otro sentido, ha de otorgársele valor a los exquisitos diseños de iluminación y vestuario.

Polanski recrea con minuciosidad de cirujano el París de la época

Redondea el colofón del filme las impecables interpretaciones de los actores que llevan el peso de la historia, Jean Dujardin (Georges Picquart) y Louis Garrel (Alfred Dreyfus).

Por último, Polanski acierta, más allá de lo estrictamente cinematográfico, en su visión sobre el creciente antisemitismo dominante de entonces y la crueldad humana con que hoy se sigue valorando / condenando, en un claro intento de continuar instalados en la intolerancia más ruin.

Y, a su vez, la crítica más demoledora y gratuita, que hoy día tiene mucha fuerza, cuando se condena a una persona por una acción aislada en su vida y se la deja indefensa de cara a la sociedad, sin ningún tipo de defensa ni derecho. Y, naturalmente, con el cartel de culpable, bien luminoso, bien grande, para que se pase media vida con ese lastre sobre las espaldas y la otra media buscando que alguien le restituya el honor perdido.

Polanski, más actual que nunca, más sincero que nunca, más endiabladamente impactante que nunca golpea en la médula espinal de la sociedad contemporánea, a ver si para la próxima al mundo estas historias no le pillan durmiendo la siesta.