"Pokémon", "Battlefield" y "Let's sing", las sagas que regresan para rematar el mes de octubre - gameLover

«Ruined king: A League of legends story» y «Grow: Song of the Evertree» completan el listado de los lanzamientos en videojuegos más recientes.

Los entrenadores Pokémon recibíamos en 2006 y en Nintendo DS a la cuarta generación de estas fantáticas criaturas con dos nuevos videojuegos, «Pokémon: Diamante» y «Pokémon: Perla», que como parte del 25 aniversario de la franquicia, regresan rebautizados como «Pokémon: Diamante brillante» y «Pokémon: Perla reluciente» formando a la octava generación. Mientras esperamos al nuevo «Leyendas Pokémon: Arceus»​ que rematará esta celebración en 2022, tememos la oportunidad de volver a la región de Sinnoh como nunca antes lo habíamos hecho.

El monte Corona domina el corazón de Sinnoh y a su alrededor se extienden paisajes majestuosos a la par que misteriosos. Tu aventura comienza cuando el famoso profesor Serbal, que está investigando las evoluciones de los Pokémon, te recluta para que viajes a lo largo y ancho de la región con el fin de completar la Pokédex. Como entrenador, conocerás a mucha gente y criaturas durante tu periplo, incluido el Equipo Galaxia, esa siniestra organización que no te dejará en paz ni un solo momento.

Hay muchos misterios que desentrañar, curtidos entrenadores a los que enfrentarse y personajes de lo más variopinto que te aguardan en estas nuevas versiones que reproducen con fidelidad y con gráficos mejorados el espíritu de los juegos originales. Los entrenadores pueden elegir como Pokémon inicial a Turtwig (tipo planta), Chimchar (tipo fuego) o Piplup (tipo agua) antes de comenzar su viaje, una aventura en la que se toparán con los Pokémon legendarios Dialga -tipo acero y dragón, con la capacidad de controlar el tiempo- o Palkia -tipo agua y dragón, con la habilidad de distorsionar el espacio-, dependiendo de si juegan a «Pokémon: Diamante brillante» o a «Pokémon: Perla reluciente».

Revive esta nostálgica aventura que vuelve a cobrar vida mientras emprendes un viaje repleto de misterios a lo largo de la región de Sinnoh, atrapando Pokémon y enfrentándote a los entrenadores más fuertes de la región. Tu misión es desbaratar los pérfidos planes del Equipo Galaxia, pero durante tu travesía tienes disponibles muchas actividades que harán tu travesía algo más amena. Por ejemplo, puedes como relajarte en la Plaza Amistad y jugar con hasta seis Pokémon para cocinar pokochos o presumir de tus ejemplares en las galas superconcurso, unas competiciones muy populares en las que te enfrentarás a tres entrenadores y aunarás fuerzas con tus criaturas para ofrecer una actuación inolvidable para comquistar al público en cinco categorías distintas (carisma, dulzura, belleza, dureza e ingenio).

Pon a prueba tus habilidades desafiando a los líderes de gimnasio de Sinnoh, porque cada victoria te acercará un poco más a la Liga Pokémon y a la gloria que conlleva participar en ella. También puedes explorar las grutas del subsuelo, donde podrás crear tu propia base secreta gracias al kit de explorador que recibirás durante tu aventura. A medida que exploras este inmenso laberinto subterráneo que se extiende por todo Sinnoh, podrás desenterrar sus secretos excavando en busca de tesoros y fósiles de Pokémon mientras recorres cavernas acuáticas y parajes volcánicos. Descubre las guaridas y encuentra a una amplia variedad de Pokémon -incluidos algunos que solo se pueden encontrar allí- mientras interactúas con otros entrenadores y recorres con ellos este amplio paraje subterráneo.

Además. puedes visitar la tienda de ropa Metronomoda de Ciudad Rocavelo, donde podrás vestirte con las mejoras prendas, y es que un atuendo bien conjuntado hará de tu aventura mucho más divertida, permitiéndote darle un toque de estilo también a tus Pokémon. También puedes usar los sellos (que puedes comprar en las tiendas del juego y conseguir derrotando a los líderes de gimnasio y compitiendo en las galas superconcurso) para personalizar los efectos que aparecen cuando tu Pokémon sale de la Pokéball, desde pétalos de flores hasta destellos eléctricos.

Esta nueva versión del juego te permite conoce a entrenadores de todo el mundo, con los que podrás interactuar, combatir e intercambiar Pokémon. Para eso dispones de tres salas distintas que te servirán para ejecutar diferentes acciones: En la «Sala unión» puedes combatir e intercambiar de manera local o en línea, mientras que en la «Sala local» puedes reunirte con entrenadores cercanos y disfrutar de intercambios, combates y desafíos. Por último esta la «Sala global», que te servirá para utilizar la comunicación en línea y también realizar las acciones anteriormente mencionadas pero con jugadores que estén online.

No hay duda de que en «Diamante brillante» y «Perla reluciente» tienes juego para rato, ya que aunque logres convertirte en campeón Pokémon, puedes participar en los emocionantes y exigentes combates de la torre de batalla, seguir explorando las grutas del subsuelo, visitar el Parque Hansa para atrapar los Pokémon legendarios de anteriores generaciones o seguir depurando tus habilidades en las galas superconcurso. Todo aderezado con ese adorable estilo chibi que inunda el juego.

Los remakes de «Pokémon: Diamante» y «Pokémon: Perla» son perfectos para aquellos jugadores que no conocían sus versiones originales y un aliciente estupendo mientras esperamos la nueva entrega «Pokémon» a la que no le queda tanto (28 de enero de 2022). Aunque es más que probable que los entrenadores más veteranos echen en falta alguna novedad, porque en ese sentido no innova mucho, más allá de incorporar algunas mecánicas de los juegos más recientes. Así que ya lo sabes, una vez más… ¡hazte con todos!

Si eres amante de la franquicia «Battlefield» debes de estar emocionado con su regreso, más que esperado, después de la experiencia vivida con sus anteriores entregas –«Battlefield 1» y «Battlefield V». Esta nueva entrega, que llega bajo el nombre de «Battlefield 2042», viene marcada por la ausencia del modo campaña y un cambio de sistema de negocio a un juego como servicio, ejecutando una serie de buenas ideas que lucen muy bien, pero que, una vez más, no acaban de estar bien ejecutadas del todo.

Su apartado gráfico es increíble: La iluminación, los paisajes o los efectos climáticos dinámicos son el espectáculo visual que ya prometían sus tráilers. A eso súmale las animaciones, el sonido, la movilidad del personaje y su gameplay, que oferece una experiencia fluida en todo momento, ofreciendo un gunplay que recupera el peso y la fuerza de las armas. Manejar al personaje es una delicia y la introducción de los especialistas -una serie de personajes con habilidades únicas que permiten a los jugadores una mayor especialización y adaptación durante la partidas- ayuda a que el juego se vuelva realmente divertido.

Aunque hay que reconocer que el problema aquí es su rendimiento online, teniendo en cuenta que se había eliminado el modo campaña para concentrar todos los esfuerzos en poder ofrecer una auténtica experiencia a la altura. No ha sido así, ya que los servidores no rinden como debieran en ninguno de los modos que elijas, sufriendo serios problemas de lag, tirones y caídas. Su sistema de mapas también queda en entredicho, ya que cuentan con un cuestionable diseño que deja demasiadas zonas abiertas sin coberturas, entre otras carencias. Pero, sin duda, lo que falla en el juego es el equilibrio, que está bastante descompensado, logrando matar y ser matado muy rápida y fácilmente, sin término medio.

Una de las principales quejas de la enorme comunidad de «Battlefield» es la escasez de contenido, y bien es cierto que cuenta con pocos modos de juegos. En el multijugador clásico solo te encontrarás los modos «Conquista» y «Asalto», que vienen apoyados por «Hazard zone» y «Portal», que completan la experiencia. Comparando con anteriores entregas desde luego que se queda cortol, pero es que esta entrega está pensada como juego como servicio, por lo que es más que probable que el contenido base vaya aumentando con el tiempo a través de nuevos modos de juego, mapas y armas, así como de nuevas características.

Sin embargo, no se puede evitar pensar que es de esos videojuegos a los que le hubiera ido mejor un retraso en su lanzamiento de unos cuantos meses para llegar con un desarrollo más completo, mejorando muchos de los aspectos que flaquean actualmente, ya que es un videojuego con grandes ideas y muchísimo potencial, pero que aún cuenta con mucho margen de mejora. Parece un producto que se ha lanzado apresuradamente, lo que no quita que con el paso de los meses pueda acabar convirtiéndose en la experiencia prometida, por eso es importante seguir la pista de sus actualzaciones.

«Battlefield 2042» es una entrega continuista que va a gustar a los aficionados de la saga, con un modo multijugador profundo y muy divertido y con una primera remesa de contenido que llega con más de una veintena de armas distintas -con diferentes accesorios, equipo y herramientas-, además de disponer de una gran cantidad de especialistas -cada uno con sus habilidades y herramientas únicas-. Dejando al margen algunos errores de la inteligencia artificial, cuenta con un apartado técnico y sonoro prodigioso, dejando como escenario final un juego cuyo éxito dependerá mucho de su futuro contenido. De momento sabemos que contará con cuatro temporadas, cuatro nuevos especialistas y más localizaciones, con dos pases de batalla (uno gratis y uno de pago) que garantizan el mantenimiento de una comunidad activa durante su primer año de vida.

Aprovechando que PlayStation ha dejado a la franquicia «Singstar» completamente relegada al olvido, «Let’s sing» regresa un año más para que tengas la oportunidad de convertirte en la superestrella definitiva de la canción. «Let’s sing 2022» se convierte así en el primer videojuego de karaoke en llegar a las consolas de nueva generación y lo hace con 35 nuevas canciones que se unen a su catálogo, mezclando temas de éxito y clásicos de todos los tiempos además de un amplio abanico de canciones en español que se suman a la experiencia.

Canta solo o con tus amigos en una gran cantidad de duelos con sus modos online y offline y móntate la fiesta para buscar al mejor cantante del grupo. Hasta 8 jugadores puedes sumarse a esta fiesta que garantiza horas de pura diversión karaoke en casa. Prepárate para cantar a pleno pulmón con Karol G y su «Bichota», com Camilo y su pegadizo «Vida de rico» o con Aitana y su «Nada sale mal», que tambiém forman parte de la lista de 35 canciones que mezcla éxitos españoles con las canciones más rompedoras de las listas internacionales, ya sean actuales o clásicas, como el «Stupid love» de Lady Gaga o el «Everybody (Backstreet’s back)» de nuestros queridos Backstreet boys.

Si estás deseando conocer el listado completo de canciones de «Let’s sing 22», aquí tienes esta prometida mezcla perfecta de canciones nacionales con éxitos internacionales de todos los tiempos:

Amy Winehouse: «Back to black»

Ava Max: «Kings & queens»

Backstreet boys: «Everybody (Backstreet’s back)»

Billie Eilish: «Everything I wanted»

Calvin Harris y Rag’n’bone man: «Giant»

David Guetta y Sia: «Let’s love»

David Bowie: «Ashes to ashes»

Imagine dragons: «Bad liar»

Jax Jones y RAYE: «You don’t know me»

Joel Corry y MNEK: «Head & heart»

Lady Gaga: «Stupid love»

Madcon y Ray Dalton: «Don’t worry»

Master KG y Nomcebo: «Jerusalema»

Nathan Evans: «Wellerman (sea shanty)» / 220 KID x Billen Ted remix

Ofenbach, Quarterhead y Norma Jean Martine: «Head, shoulders, knees & toes»

Rag’n’bone man: «Human»

The offspring: «Pretty fly (for a white guy)»

Topic y A7S: «Breaking me»

Wham!: «Last Christmas»

Zoe Wees: «Control»

Además, de las 35 canciones, hay 15 que están disponibles en español:

Aitana: «Nada sale mal»

Antonio José: «Me equivocaré»

Camilo: «Vida de rico»

El rey león: «Voy a ser el rey león»

Farruko: «La tóxica»

Funzo & Baby Loud: «Jóvenes no tan locos»

Karol G: «Bichota»

Mulán: «Voy a hacer todo un hombre de ti»

Nicky Jam y Anuel AA: «Whine up»

Rauw Alejandro: «Todo de ti»

Rauw Alejandro y Camilo: «Tattoo» / Remix

Rauw Alejandro y J Balvin: «De cora»

Sebastián Yatra y Guaynaa: «Chica ideal»

Sebastián Yatra y Reik: «Un año»

Wisin y Myke Towers: «Mi niña»

Si bien es cierto que todas estas canciones suman en la experiencia (sobre todo para todos aquellos a los que no se les da demasiado bien cantar en inglés), se echan de menos más nombres de la música de nuestro país, ya que la gran mayoría son de artistas latinos, repitiéndose incluso demasiado, como es el caso de Rauw Alejandro y Sebastián Yatra. Aún así, el repertorio global de canciones es bastante variado, ofreciéndote una selección de temas nacionales e internacionales y de ayer y y hoy con la que todos podrán cantar. Además, todas las canciones llegan acompañadas de sus videoclips originales y, en el caso de que puedan parecerte insuficientes, siempre puedes ampliar la experiencia con los paquetes «Best of 90s» o «Party classics» de su tienda online, que llegan a cinco euritos cada uno.

El juego incluye ocho modos de juego muy distintos que te permitirán montarte la fiesta en casa, ya sea cantando en solitario o con hasta ocho jugadores. Está el mítico modo «Leyenda» -pensado para jugadores que quieren cantar en solitario, contando con 16 retadores, 3 desafíos básicos y una batalla final contra cada antagonista para que puedas alcanzar el primer puesto de las listas mientras ganas estrellas y destrozas a tu competencia-, el modo «Clásico» -que te permite cantar en solitario o junto a tus amigos mientras intentáis acertar con las notas correctas y acumular un mayor número de puntos-, el modo «Feat.» -en el que deberás cantar junto a un segundo jugador para formar la pareja artística perfecta mientras acumuláis la máxima puntuación de compatibilidad-, el modo «World contest» – en el que debes enfrentarte online a jugadores de todo el mundo-, el modo «Mix tape 2.0» -que se encarga de mezclar canciones de manera dinámica, garantizando una lista de reproducción que nunca se repite-, el modo «Jukebox» -para que puedas relajarte antes de tus sesiones al micrófono junto a la lista de canciones de tu próxima fiesta-, el modo «Let’s party» -compatible con 8 jugadores que se dividen en 2 equipos mientras se eligen modos de juego al azar- y, por último, «Playlist creator» -que te permite crear tu propia lista de reproducción mediante un nuevo sistema actualizado que ahora te permite elegir qué modo y qué canciones que quieres cantar más adelante en los modos «Clásico» y «Feat.»-.

Cuáles son las peculiaridades de cada plataforma para poder cantar en grupo? Apunta: En PlayStation 4 pueden particpar hasta un máximo de 4 smartphones o 2 micrófonos por USB, más 2 auriculares con micrófono o 2 micrófonos USB , más 2 micrófonos «Singstar»; mientras que en PlayStation 5 está permitido utilizar un máximo de 4 smartphones o 3 micrófonos por USB, más 2 auriculares con micrófono, ya que aún no está soportado el uso con los micrófonos de «SingStar». En el ecosistema Xbox puedes optar por una combinación entre un máximo de 4 smartphones o 2 micrófonos por USB + 2 auriculares con micrófono. Por último, en Nintendo Switch podrás elegir entre un máximo de 4 smartphones, 2 micrófonos por USB y un auricular con micrófono. Cada consola tiene sus limitaciones y estas son las combinaciones posibles para poder sumar el máximo de participantes al juego.

Por cierto, al igual que en ediciones anteriores, no pasa nada si no cuentas con un micrófono a mano (ya sea USB o inalámbrico), porque podrás utilizar la aplicación «Let’s sing microphone» desde tu smartphone para transformarlo en un micrófono de inmediato. Esto te permitirá que más amigos y familiares se animen a cantar en tu próxima fiesta en casa. ¿Has decidido ya la fecha?

Hace poco menos de un año que conocimos este proyecto del sello Riot Forge de Riot Games, que por fin hoy ve la luz. Este es solo el primero de los cuatro videojuegos inspirados en el universo de «League of legends», siendo lanzado como un RPG por turnos para un solo jugador que se desarrolla en dos regiones de Runaterra: Aguas estancadas -una atestada ciudad portuaria que alberga a cazadores de monstruos marinos, bandas portuarias y contrabandistas de todo el mundo- y las Islas de la sombra -una tierra que sufre la maldición de la niebla negra, una bruma que cubre el archipiélago y corrompe a todo aquel con quien entra en contacto-. Para derrotar a este misterioso enemigo, tienes que acompañar a un equipo de campeones de «League of legends» de lo más variopinto: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke, cada uno con sus propios poderes y habilidades.

Su estudio de desarrollo, Airship Syndicate, ha sido fundado por varios miembros de la ya extinta Vigil Games -entre los que se incluye el artista Joe Madureira– y por eso jugar a este «Ruined king» te recordará mucho (y para bien) a otro de los títulos del estudio, «Battle chasers: Nightwar» (2017), que se ha convertido en la base para este spin-off de «League of legends». La experiencia de su juego de rol por turnos ha sido trasladada aquí junto a las historias y los personajes de esta legendaria franquicia, algo que es tremendamnete positivo.

Porque la esencia de sus cimientos han mejorado gracias a las sugerencias de la comunidad durante los últimos años, siendo las batallas un poco más estratégicas, su ritmo del combate algo más rápido y, por supuesto, con una historia respaldada por una franquicia como es la de «League of legends», que aunque no es obligatoria conocer para disfrutar de este título, nos servirá como puerta de entrada a su mundo. Aunque existen algunas limitaciones en flexibilidad o libertad, comparando con otras aventuras del género, esta es una excelente forma de adentrarse con muy bien pie en este nuevo plan de Riot Forge, que va gestionar los lanzamientos spin-off de la franquicia.

El lanzamiento de «Ruined king: A League of legends story» viene acompañado también por el de «Hextech mayhem: A League of legends story» y la promesa de nuevos títulos que ya están en desarrollo, como son «Song of Nunu: A League of legends story» -cuyos protagonistas, Nunu y Willump, se embarcan en un épico viaje para encontrar a la desaparecida madre del primero- y «Convergence: A League of legends story» -un plataformas de acción 2D de un solo jugador con mecánicas de control temporal. Ambos llegarán en 2022 mientras nos enteramos de que está siendo desarrollado un quinto título ambientado en la región de Demacia. Y es que «League of legends» está más en forma que nunca.

Con «Grow: Song of the Evertree» es un impresionante juego de creación de mundos con elementos de gestión y exploración en un entorno acogedor. Descubre el mundo de Alaria, que en su día fue vibrante y colorido, y que ahora está abandonado e invadido por el misterioso efecto del Marchitamiento, que ha ido apagando su luz, logrando que el magnífico Evertree no sea ahora más que un árbol joven con su esplendor borrado de la memoria. Este mundo es un jardín gigante, un lugar donde puedes estar y cuidarlo, guiándolo en la dirección que deseas que crezca.

En él tienes la capacidad de crear y personalizar tu experiencia de juego determinando el ritmo al que lo quieres hacer. Con una experiencia de juego tranquila que puedes abarcar a tu manera, sin penalizaciones ni presiones juegas como alquimista de Everheart, aprendiendo a nutrir, cuidar y hacer crecer mundos nuevos y únicos dentro de las ramas del Evertree. A medida que los viejos habitantes regresan y la vida comienza a florecer de nuevo, podrás ir conociéndolos mientras aprendes de sus historias, creando una ciudad de ensueño para nutrir a una comunidad floreciente.

Explora este precioso mundo a tu ritmo y encuentra lugares únicos que florecen gracias a una diversidad fantástica de flora y fauna. Descubre cuevas, resuelve los puzles, recoge minerales y flores, pesca, atrapa insectos, habla con la gente… Hay tantas cosas que hacer que no hay prisa para hacerlas. Cultiva tu propio entorno mientras aprendes a crear semillas del mundo mediante la alquimia, generando entornos totalmente nuevos que cuentan con características únicas. Puedes generar prados únicos, desiertos o mundos helados, todo gracias a las propiedade de las semillas, que también guardan unas cuantas sorpresas inesperadas.

Conoce a gente nueva y crea tu propia comunidad ayudando a los personajes del juego, a los que puedes contentar encontrándoles un lugar para vivir, el trabajo de sus sueños o regalándoles accesorios y decoraciones que les sirvan para construir la ciudad de tus sueños. Y es que «Grow: Song of the Evertree» ofrece un impresionante catálogo de edificios y estructuras que puedes colocar y personalizar libremente para que te sientas como en casa.

Se trata de una experiencia con elementos de gestión de la vida y exploración en la que cada aspecto de su fantástico mundo crea una experiencia en la que vale la pena perderse. Un lugar reconfortante donde jugar con amabilidad y consideración es recompensado, siendo una evolución natural de su anterior trabajo, «Yonder: The cloud catcher».

Esta semana en nuestro gameLover Xtra recibimos la última de las tres películas de «Final fantasy» que quedaban por editar en 4K y también asomamos la cabeza al mundo del prestigioso Studio Ghibli mediante una de sus películas más aclamadas y un libro que repasa todas y cada una de sus producciones, desde «Nausicaä del valle del viento» (1984) hasta «Earwig y la bruja» (2020).

Después de los lanzamientos de «Final fantasy VII: Advent children» (2005) y «Final fantasy XV: La pelÍcula» (2016) durante este último año, se completa la publicación de las tres películas de la franquicia con la llegada de la primera «Final faltasy: La fuerza interior» (2001). En esta entrega viajamos hasta el futuro, al año 2065, en el que la Tierra, tras un devastador meteorito, es invadida de espíritus alienígenas y la humanidad se enfrenta a la extinción total. Las ciudades son arrasadas generando un estado de confusión y destrucción por todo el planeta y los habitantes debemos decidir si buscar nuevas maneras de combatir al enemigo o abandonar el planeta y llevarlo a la destrucción. Empujada por un extraño sueño y con la ayuda del doctor Sid, la científica Aki Ross apuesta por salvarnos a todos e intenta capturar los ocho espíritus con la esperanza de crear una fuerza lo suficientemente potente como para destruir al enemigo y tan pura como para proteger el planeta.

Esta nueva versión de la película llega con un buen puñado de extras para ampliar la experiencia, como son los comentarios del director, director de escena, editor y el equipo, y una serie de documentales, así como de documentales interactivos y tráilers con los que conocerás a fondo la que fue la primera experiencia de la saga en el cine.

La película fue dirigida por Hironobu Sakaguchi y Motonori Sakakibara y entre los actores de doblaje de la versión origonal nos encontramos las voces de Alec Baldwin, Donald Sutherland o James Woods, entre otros. Esta primera incursión cinematográfica de la saga «Final fantasy» en el mundo de la animación CGI llega en su formato doméstico en una caja Amaray de color negra que incluye dos discos, la versión en Blu-ray y la nueva versión en 4K Ultra HD.

Son 105 minutos de película con formato de imagen 1.85:1 y con el audio en castellano (Dolby Digital 5.1) y tambiém en otros idiomas como el inglés, francés, alemán (DTS HD Master Audio 5.1), inglés (Dolby Atmos), español latinoamericano, checo, húngaro, italiano y tailandés (Dolby Digital 5.1). Mientras que los subtítulos llegan en español y alemán, árabe, checo, coreano, croata, danés, esloveno, español latinoamericano, finés, francés, griego, hebreo, hindi, holandés, húngaro, inglés, islandés, italiano, mandarín simplificado y tradicional, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, tailandés y turco.

Otra de las películas de animación que abarcamos hoy tras su aclamado y exitoso reestreno en cines es «El viaje de Chihiro», la película de Hayao Miyazaki que ahora llega de nuevo en formato físico a través de una edición inigualable para celebrar el 20 aniversario de su estreno en Japón. Este nuevo pack está formado por la versión Blu-ray de la película y una tote bag de edición limitada, quizá la más icónica y una de las más mágicas de Studio Ghibli.

Es una explosión de fantasía que nos narra la historia de Chihiro, una niña caprichosa y testaruda de diez años que cree que el universo entero debe someterse a sus deseos. Cuando sus padres –Akio y Yugo– le comunican que tienen que cambiar de casa se pone furiosa y no hace nada para ocultar sus sentimientos. Cuando la familia pone rumbo a su nuevo hogar casa, se pierden, adentrándose en un mundo habitado por dioses antiguos y seres mágicos y dominado por la diabólica Yubaba, una poderosa hechicera. Aunque, afortunadamente, nuestra protagonista se topa con el enigmático Haku, que le ayudará a sobrevivir.

«El viaje de Chihiro» marcó de forma muy importante el devenir del estudio, siendo un hito a escala mundial. Es una de las obras cumbres de la animación mundial y sigue siendo considerada una de las mejores películas jamás realizadas dentro de la categoría animada e incluso fuera de ella. En 2003 ganó el Oscar al mejor largometraje de animación tras él llegaron numerosos premios que le han valido el reconocimiento mundial a lo largo de las dos últimas décadas.

Esta edición de un disco llega acompañada de la película, de 124 minutos de duración y un aspect ratio de 1:85:1, algunos extras como promos y tráilers. su making of y sus spots originales. Podrás escucharla en versión original, en japonés (DTS-HD 5.1 y DTS-HD 2.0) y también en castellano (DTS-HD 5.1 y DTS-HD 2.0), en catalán y en euskera (DTS-HD 2.0), además de contar con los subtítulos en castellano, catalán y euskera. ¡Un lujazo de edición!

Si hablamos de «El viaje de Chichiro» y de la exitosa trayectoria de Studio Ghibli en el mundo de la animación, tenemos que pararnos a revisar su más reciente publicación en papel, «Ghiblioteca», el libro ilustrado que repasa las películas del famoso estudio de Miyazaki. Esta guia es una adaptación del famoso pódcast homónimo, que ya cuenta con cien episodios, y que ofrece una fascinante crítica bien documentada sobre algunas de las mejores películas de animación de todos los tiempos, como la mencionada «El viaje de Chihiro», «Mi vecino Totoro», «El castillo ambulante» o «La princesa Mononoke», entre muchas otras. Desde «Nausicaä del valle del viento» a «Earwig y la bruja», sus autores repasan todos los largometrajes de Studio Ghibli proporcionando información muy detallada sobre cómo se realizaron y cuál fue la inspiración detrás de ellos, explicando muchos de sus temas, significados y sutilezas a la vez que nos aportan sus reacciones como fans en cada una de las fichas. Esta guía no oficial (que bien podría serlo por su gran cantidad de contenido) nos muestra un buen número de capturas de las películas, sus carteles originales e hitos. «Ghiblioteca» recibe su nombre del pódcast que dirigen Michael Leader -escritor, locutor y un obseso de Studio Ghibli que ha escrito en las páginas de las prestigiosa Sight & sound– y Jake Cunningham -un escritor y productor de pódcasts y ensayos en vídeo de temática cinéfila, que ha trabajado con Curzon Cinemas y BBC, entre otros-. Ambos son la pareja perfecta en cuestión de conocimientos de Studio Ghibli y de ahí el lanzamiento de este documento de 192 páginas en el que repasan absolutamente todas las películas del prestigioso estudio de animación fundado y dirigido por Hayao Miyazaki. Esta enciclopedia contiene el conocimiento necesario para servir como una completa y exhaustiva guía sobre los mundos tan maravillosamente complejos, misteriosos y divertidos de esta legendaria compañía. Durante el camino para ampliar tus conocimientos sobre las veinticuatro películas hasta ahora publicadas tratarás con páginas profusamente ilustradas con textos muy completos, capturas y carteles, fotos de los equipos creativos de cada film y algunos documentos gráficos del mismo estudio. ¡Todo en tus manos!

