"Resident evil 4" se juega y se ve mejor que nunca con la llegada de su remake, 18 años después del lanzamiento original - gameLover

«Atelier Ryza 3: Alchemist of the end & the secret key» y el videojugo indie madrileño «The crown of Wu» son otros de los lanzamientos destacados de la semana.

Resident evil 4

¡Hola, gameLover! Si hay una compañía a la que debamos reconocer el mérito de conservar la esencia de una de sus franquicias más queridas, esa es Capcom. Lo que está haciendo la desarrolladora japonesa con «Resident evil» es digno de mención, ya que no solo ha procurado que prácticamente todo el catálogo de la saga esté disponible en la anterior generación de consolas -logrando llegar a una generación de jugadores que no pudieron probar esos juegos durante sus lanzamientos originales-, sinó que también ha hecho el esfuerzo de crear ediciones remake de sus primeros títulos.

De esta manera hemos podido volver a jugar a «Resident evil 2» (2019), «Resident evil 3» (2020) y ahora también a «Resident evil 4», que moderniza todo un clásico género para ofrecer un survival horror de última generación. Se trata del remake de «Resident evil 4» de 2005, reimaginado en 2023 mientras conserva la esencia del juego original utilizando el motor RE engine -propiedad de Capcom– para ofrecer una jugabilidad actualizada, un argumento reimaginado y gráficos vívidamente detallados, convirtiéndolo en la experiencia de survival horror definitiva en la que se cruzan la vida y la muerte y el terror y la catarsis.

Efectivamente, volvemos a encontarnos con Leon S. Kennedy seis años después de sus infernales experiencias en el desastre biológico de Raccoon City. Su inigualable determinación hizo que fuera reclutado como agente a las órdenes directas del presidente de los Estados Unidos. Con la experiencia de múltiples misiones a sus espaldas, Leon es enviado a rescatar a la hija del presidente, Ashley Graham, que ha sido secuestrada. Su pista le lleva hasta un apartado pueblo de España, pero tras establecer el primer contacto, descubre un fervor más allá de la razón que se apodera de la población local. Durante su angustiosa huida, Leon y Ashley deben atravesar múltiples y peligrosos entornos controlados por el culto de «Los iluminados».

Tras escapar de la aldea, su peligroso camino les lleva a través de un antiguo castillo, minas en ruinas y mucha más localizaciones que te harán regresar a la experiencia original, hace ya la friolera de 18 años. Cada paso les acerca a nuevos peligros, como aldeanos infectados, cultistas trastornados e insidiosos enemigos potenciados por el parásito de las plagas. Pero Leon y Ashley deben sobrevivir a estos enemigos a la vez que descifran los arcanos diseños de los mecanismo ocultos, los esotéricos rompecabezas y los tentadores secretos esparcidos por los alrededores.

Para caminar por la delgada línea que separa la supervivencia de un destino sombrío, el arsenal de armas y las maniobras de combate cuerpo a cuerpo de Leon, el desafío se completa ahora con el sigilo, así como con la capacidad de parar los ataques enemigos y asestar golpes finales con su cuchillo. Los cambios en la jugabilidad también ponen un mayor énfasis en la capacidad de elección del jugador, que además puede comprar, vender y mejorar las armas, Nuestro protagonista también tiene la posibilidad de echar pano de su maletín, al que le puede ampliar su capacidad de almacenamiento, cambiarle el color y colocar hasta tres amuletos para obtener pequeñas bonificaciones durante la partida, como por ejemplo, la de una mayor curación. Combina unas tácticas de lucha sólidas con la correcta administración de los elementos para ir subiendo de nivel estratégicamente, algo que se te hará crucial para sobrevivir.

La perspectiva de la cámara -como en el original- es en tercera persona, logrando una sensación de aislamiento e incomodidad que ha mejorado aún más, así como en los controles, que se han pulido para adaptarse a los estándares de hoy en día, mejorando la intensidad de juego. Además de añadir matices a los personajes y a las relaciones dentro de «Resident evil 4», el equipo de desarrollo también ha introducido técnicas modernas de diseño y gráficos de última generación para recrear fielmente y añadir profundidad a la visión del juego original. Por supuesto, también contaremos con el prolífico modo de desafío «The mercenaries», que regresará como contenido descargable gratuito poslanzamiento el próximo 7 de abril, además del el modo VR que llegará más adelante para hacerlo compatible con las recién lanzadas PlayStation VR2.

Este remake de «Resident evil 4» se convierte en una de las mejores, más intensas y variadas aventuras del género survival horror que hayamos podido disfrutar en los últimos años. Se trata de un título reimaginado que nos ofrece diversión a cada momento, regalándonos nuevas situaciones y unos combates excelentemente diseñados para la ocasión. No solo es la misma experiencia con mejores gráficos, es mucho más: A la enorme cantidad de cambios que se han introducido, también nos encontramos con novedades y sorpresas que logran que parezca una nueva experiencia, independientemente de si lo habíamos jugado antes o no.

Aunque se echa de menos el modo «Separate ways», nos encontramos ante una obra que ha sabido llevar a cabo su propia transformación para que parezca un videojuego nuevo en 2023, haciéndole justicia al original, que esa es otra terea difícil de llevar a cabo. Es una de las mejores aventuras de acción, con un ritmo impecable y tensa hasta más no poder, eso sí, encontrando el equilibrio perfecto entre lo nuevo y lo viejo. Si eres un apasionado del género y un gran fan de la franquicia, este remake es para ti, superando las expectativas que ya teníamos en él para llegar en forma de una de las joyas contemporáneas del género.

«Resident evil 4»

Capcom · Plaion

24 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Atelier Ryza 3: Alchemist of the end & the secret key

Otra de las sagas que regresan -esta vez dentro del género JRPG- es la de «Atelier Ryza» que recibe su tercer capítulo en forma de una aventura épica de amistad, amor y secretos. Se trata de «Atelier Ryza 3: Alchemist of the end & the secret key», que cuenta con la participación del guionista principal de la serie, Yashichiro Takahashi, que ya se encargó del guión original de su primera entrega y que regresa a la franquicia para ofrecer un capítulo inolvidable de la serie.

Sigue a la alquimista favorita de los fans, Reisalin Stout, y a sus traviesos amigos, un año después de los sucesos relatados su precuela, «Atelier Ryza 2: Lost legends & the secret fairy». Esta última escapada veraniega presenta a Ryza y a sus amigos disfrutando de su apacible vida en la isla de Kurken cuando se enteran de que ha aparecido un misterioso grupo de islas en las aguas cercanas. Resulta que estas islas, conocidas como islas Kark, están teniendo un efecto negativo en su tierra natal, por lo que Ryza y sus amigos se ponen rápidamente a investigar. Pero cuando su investigación les lleva a una enorme puerta en las profundidades de unas extrañas ruinas, Ryza escucha una inquietante voz en su cabeza que quiere llevarla al «código del Universo». ¿Quién le habla y qué hay más allá de esta puerta?

Mientras descubren los misterios de las islas Kark, Ryza y sus amigos exploran cuatro regiones -todas ellas con transiciones fluidas- mientras parten descubriendo puntos de referencia, zonas ocultas, vida salvaje e incluso misiones que aparecen aleatoriamente. La historia avanza a través de encuentros y descubrimientos en el campo e incluso bajo el agua, ya que Ryza puede escalar acantilados, lanzarse en tirolina por la costa e incluso invocar a una bestia acuática para escalar cascadas. Algunos de estos animales salvajes pueden llevar a nuestra protagonista hasta cofres del tesoro o proporcionarle materiales, pero también contamos con puntos de referencia que nos permiten viajar rápidamente y las zonas ocultas que conducen a nuevas sorpresas.

A medida que vayas explorando las vastas regiones, sus descubrimientos empezarán a enlazar con la historia principal, donde también nos reencontraremos con personajes de anteriores entregas, además de hacer nuevos amigos fundamentales para esta original historia que nos propone. Esta última entrega contará con un total de once miembros -uno de los grupos más numerosos de la historia de la serie- y, a medida que Ryza y sus amigos continúen su búsqueda, también encontrarán misteriosas llaves que les ayudarán en su aventura. Hay varios tipos de llaves que se pueden encontrar y crear, siendo útiles para la exploración, la síntesis y la batalla, ya que cada llave tiene un efecto diferente y desvelan secretos de la isla.

Disfruta de esta aventura en un terreno enorme y vivo -uno de los más grandes de la franquicia- al tiempo que descubres los misterios de las islas Kark, Ryza. Saca el máximo provecho de las misteriosas llaves que irás encontrando a lo largo de tu partida y que te podrás usar para explorar, sintetizar y combatir, ya que cada una de ellas tiene un efecto distinto. Con once miembros en tu grupo podrás combina a tus compañeros favoritos y pasarlo en grande con ellos. En esta tercera aventura veraniega regresan la fiable y simpática Ryza, la inteligente y trabajadora Klaudia, el devoto investigador de las ruinas Tao, así como el humilde y sincero Lent, entre muchos otros.

La exploración sigue siendo un factor importantísimo, ya que mientras descubres los misterios que rodean a las islas, Ryza y sus amigos pueden explorar con un mayor sentido de la aventura que en los anteriores juegos de la saga, descubriendo lugares emblemáticos, zonas ocultas, fauna y flora e incluso misiones generadas aleatoriamente. Pero también te encontrarás con un nuevo tipo de misiones, las world quests, y al completarlas aprenderás más sobre cada uno de los territorios y los pintorescos personajes que se encontrarás. Además, podrás construir tu propio atelier en cada región, sirviéndote de base para la aventura y ofreciéndote varios efectos dependiendo del estilo de construcción – base de investigación, granja para la recolección y laboratorio para la síntesis.

Cómo vas a disfrutar de «Atelier Ryza 3: Alchemist of the end & the secret key», ya que se trata de la mejor entrega de su trilogía. Eso sí, tampoco es perfecto, ya que los textos no están en español y tenemos que conformarnos con las voces en japonés y los textos en inglés. No es un problema si estás acostumbrado a jugar a videojuegos del género, pero estamos seguros de que atraería a una buena base de jugadores si por lo menos hubiera llegado traducido a nuestro idioma. Aún así, esta tercera entrega tiene elementos de sobra para que puedas disfrutarlo durante una larguísima cantidad de horas.

A la síntesis y a la personalización, se une la posibilidad de crear tus propios atelier en las diferentes zonas que visitarás. Su mapeado es tan grande que contaremos con la posibilidad de viajar rápidamente entre los puntos destacados que hayamos ido descubriendo previamente. Esta tercera entrega se ha esmerado en ser más agradecida, ofreciendo un toque diferente pero siempre con el sello de identidad de su equipo de desarrollo. Aunque los combates son mejorables y la exploración siempre va ligada al sendero que tenemos que seguir, lo cierto es el carisma de sus personajes y la belleza de sus escenarios combinan genial con una historia que sirve para encontrarnos con un JRPG con sabor a clásico y una mecánica de la síntesis que encantará a los más fans de la saga.

«Atelier Ryza 3: Alchemist of the end & the secret key»

Gust · Koei Tecmo y Plaion

24 de Marzo · PS5, PS4 y Nintendo Switch

The crown of Wu

La tercera propuesta de esta semana llega bajo el apoyo del proyecto PlayStation Talents de PlayStation España. Efectivamente, se trata del primer desarrollo del estudio madrileño Red Mountain, un equipo integrado por siete personas que ha estado trabajado durante los últimos años para ver, por fin, su primer videojuego publicado. Te hablamos del indie «The crown of Wu», que hace su llegada a PS5, PS4 y también a PC.

«The crown of Wu» es un videojuego en tercera persona que navega entre los géneros de aventura, acción, plataformas y puzles para presentarnos a Sun Wukong –Wu para los amigos- en una travesía inspirado en la mitología china que ha sido creada para narrarnos el camino de nuestro protagonista, pasando de antihéroe a héroe. Wu es un ser que es mitad mono y mitad humano y que, después de haber sido el heraldo del emperador, comenzó a comportarse de una manera caótica debido al uso de la corona que le proporcionaba poderes extraordinarios, corrompiendo también su corazón.

Con el tiempo, sus delitos y atrocidades le llevaron a ser capturado y condenado a una dura pena: La congelación en una solución bioestática que le mantendría casi consciente pero inmóvil durante decenas de años. Pero un día consigue liberase de su prisión y observa que todo su alrededor está en la decadencia, habiendo desaparecido su corona, que se está usando para provocar una vibración que dará lugar a una gigantesca explosión y, con ella, a la extinción.

Así que no le queda otra que recuperar su corona y ayudar a aquellos que en su momento le castigaron para conseguir alcanzar la redención y así encontrar la paz para el reino. Está enésima reimaginación de uno de los clásicos universales de la literatura chinos, «Viaje al oeste» se convierte en una aventura que suma acción, magia, mitología, ciencia ficción, parkour, combates, poderes y mucho más para poder encarnar al mismísimo Sun Wukong y así recuperar su corona y así salvar al mundo.

Pero antes debes aprender a controlar de nuevo tus poderes -el fuego, el aire, la tierra y el rayo- poniéndote a prueba mediante trepidantes combates y explorando un mundo repleto de imaginación y leyenda. Cada uno de estos poderes te otorga la posibilidad de moldear tu entorno o usarlos contra tus enemigos: Ataca con aire, fuego y rayo, defiende con tierra, invoca tus poderes para derrotar a los enemigos y atravesar peligrosos abismos… Existen decenas de formas de combinarlos para acabnar descubriendo un sistema de combate fresco, sencillo e intuitivo que te otorga poderes incrementales, permitiéndote saltar, correr y hacer parkour en este nuevo mundo mientras resuelves intrincados puzles y superas pruebas cada vez más complejas a medida que avanzas por los diferentes niveles.

Pero que la dificultad no se convierta en un problema en «The crown of Wu», por eso tú vas a poder decidir aquí cuál es la que se ajusta a tu habilidad como jugador: Si te gustan los retos y poder disfrutar de pelear contra viento y marea, puedes disfrutar del «Modo gorila», donde avanzar va a ser un reto a cada paso que des. Por el contrario, si lo que prefieres es explorar tranquilamente y dedicarte a examinar con detenimiento cada uno de los mundos sin sufrir por el enemigo y necesitas que te den pistas para poder ir avanzando, el «Modo tití» es el que te proporciona una experiencia donde exprimir el juego sin padecer tormentos.

«The crown of Wu» cuenta con una banda sonora compuesta por Wild Cat Records que intenta resaltar la oscuridad de Wu, De esta forma se obtiene una mezcla de tradición oriental y sonido urbano que evoluciona con el arco del personaje y su tenebrosa psicología íntima. Ésta forma parte importante del pack de compra de su edición digital, ya que viene incluída junto a diez avatares exclusivos (20 €). Por lo que respecta a su cuidada edición física (25 €), tienes que saber que llega en forma de legend edition de para PS5 con una funda de diseño exclusivo, un set de coloridas postales y una carta de Wu dirigida al jugador introduciendo su historia para un jugador y pidiéndole ayuda para recuperar su corona.

Como te contábamos, este videojuego indie ha sido creado bajo el paraguas del programa de desarrollo PlayStation Talents y con la ayuda de la escuela Trazos. Ha sido publicado y distribuido por Meridiem Games y supone un punto y seguido en el largo camino que tiene por delante este estudio de desarrollo madrileño, que ha volcado todos sus esfuerzos en este primer trabajo del que seguro han aprendido muchísimo, incluso una vez publicado.

«The crown of Wu» está desarrollado a partir de una idea con mucho potencial, pero no ha contado con el viento a su favor para que haya sido bien ejecutado como producto final. Es ambicioso y tal vez sea eso lo que ha provocado que se quede a medio camino en prácticamente todos sus aspectos: No es del todo satisfactorio ni en su apartado como plataformas -interesantes pero tediosas a los mandos-, ni en el combate -donde ni la precisión ni el equilibrio jugable son los más adecuados-, aunque los puzles sí que están mejor resueltos. También es muy mejorable en cuanto a diseño, ya que hay demasiadas imperfecciones técnicas que pulir.

Eso sí, hay que reconocer el mérito por parte del equipo de desarrollo de Red Mountain, siendo esta su primera experiencia en forma de videojuego, ya que el punto de partida ha sido prometedor. Tampoco es comprensible que un proyecto español cuente con las voces en inglés y no en nuestro idioma, aunque podamos leer los subtítulos en nuestra lengua. Como decía, ha apuntado muy alto y se ha quedado a medio camino, pero siempre tiene la oportunidad de ser mejorado mediante actualizaciones durante los próximos meses y así quitarle el mal sabor de boca al jugador que ha apostado por él.

«The crown of Wu»

Red Mountain · Meridiem Games

24 de Marzo · PS5, PS4 y PC

