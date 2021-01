"Hitman III", "The medium" y "Atelier Ryza 2", entre los videojuegos destacados de la semana - gameLover

La remasterización del mítico «Fahrenheit» en su 15 aniversario, la llegada de los «Yakuza» al ecosistema Xbox, el indie «Olija» y los dos nuevos videojuegos españoles impulsados por la plataforma PlayStation Talents llegan para completar los lanzamientos de la segunda mitad de Enero.

¡Hola, gameLover! Parece que la cosa se anima y en esta última mitad del mes llegan una gran cantidad de títulos que queremos destacar en nuestro repaso semanal a los videojuegos más destacados de los últimos días. ¿Cuál es tu favorito?:

Hitman III

La franquicia del Agente 47 recibió en 2016 un completo reinicio con el que se iniciaba una nueva trilogía y ahora es el momento de vivir su espectacular cierre de la trilogía con nueva una aventura en mundo abierto con extensos escenarios. Las consolas de nueva generación pueden presumir de mostrarlo en unos gloriosos 4k y a 60 frames por segundo con soporte HDR, con un gran número de mejoras en su animación interactiva y la inteligencia artificial, así como la tecnología de multitudes del motor Glacier, que permite la ejecución de hasta 300 personajes no jugables de forma simultánea en una ubicación.

En «Hitman III» vuelves a dar vida al Agente 47 para cumplir una frenética y última misión junto a Diana Burnwood -su contacto en la agencia- y Lucas Grey -amigo de la infancia-. Tu cometido será eliminar a los socios de Providence, pero esta vez tendrás que adaptarte y superar múltiples desafíos mientras observas cómo el mundo en el que habitas no vuelve a ser el mismo. Todas las ubicaciones de las misiones se han diseñado meticulosamente y están llenas de oportunidades creativas para permitir absoluta libertad a los jugadores para completar sus objetivos de diferentes maneras

Como es habitual, podrás importar las ubicaciones de los sus dos anteriores entregas, por lo que podrás reunir las más de 20 disponibles en un solo juego y bajo el mismo parámetro. Todas las mejoras introducidas en el renderizado, la animación y la inteligencia artificial de esta tercera entrega se aplicarán de forma automática a todas las ubicaciones antiguas. El Agente 47 regresa implacable para cumplir como un profesional los contratos más importantes de su carrera, que te permitirá una gran rejugabilidad, gracias a un sinfín de opciones para los jugadores.

Entre sus principales características nos encontramos con un modo campaña que, como de costumbre, te llevará a una aventura por todo el mundo, disfrutando de extensas ubicaciones y ofreciendo una conclusión dramática a la trilogía. Contarás con un buen puñado de objetivos esquivos, el último desafío de Hitman, que están diseñados para ofrecer una experiencia emocionante contando con poca o ninguna ayuda del HUD o Instinct, obligándote a establecer una estrategia para ir eliminándolos sobre la marcha, aunque contarás con nuevos elementos que te ayudarán a completar tus contratos (disfraces, restricciones, cámaras de seguridad… En el modo «Contratos» podrás elegir tus propios objetivos, cómo eliminarlos y luego desafía a tus amigos paraa competir por la mejor puntuación en las tablas de clasificación. En «Sniper assassin» contarás con misiones de largo alcance en las que se te asigna una tarea que deberás completar sin hacer saltar las alarmas mientras aumentas tu multiplicador de puntuación. Deléitate visualmente en Chongqing, una nueva localización que te lleva a las lluviosas e iluminadas calles con luces neón de un centro de transporte chino plagado de tiendas y puestos de comida, todo ello apiñado en estrechas calles, con muchos secretos fuera de los caminos trillados. Una ubicación que ha sido específicamente creada para exhibir las mejoras y el refinamiento que incluye la tecnología de esta última entrega.

Una de las grandes características que aporta la versión para PlayStation 4 del juego (y por extensión, la de PlayStation 5 gracias a su actualización gratuita) es su compatibilidad con PlayStation VR. El dispositivo de realidad virtual de Sony ofrece soporte completo para las más de 20 ubicaciones de la trilogía original -desde el sobrecogedor inicio en un rascacielos de Dubái, pasando por la misión final de la campaña hasta la dramática conclusión de la trilogía-. Y es que jugar en realidad virtual cambia por completo la forma en que disfrutarás de la historia, con una perspectiva en primera persona que te permitirá sumergirte en el universo del juego. Además de las ubicaciones exclusivas de mundo abierto, el juego agrega una nueva cámara multifunción, nuevas formas de interactuar con el mundo, nuevas clasificaciones posteriores a la misión y un sistema de progresión unificado, entre otras novedosas características.

Hitman III

IO Interactive · Square Enix / Koch Media

20 de Enero · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia y PC

The medium

«The medium» debería de haber llegado antes de Navidad, pero se retrasó hasta esta semana para que sus desarrolladores -el estudio polaco Bloober Team– pudiera pulir la experiencia final del juego. Es su proyecto más ambicioso hasta la fecha, aunque siempre fiel al estilo que les caracteriza. Se trata es una aventura de terror psicológico en tercera persona con un estilo de juego que combina realidades paralelas y una banda sonora original escalofriante que ha sido compuesta de forma conjunta por dos genios como son Arkadiusz Reikowski y Akira Yamaoka, conocidos por su trabajo conjunto en la serie «Silent hill».

Pero este, realmente, no es un survival horror, no es un «Silent hill», eso que quede claro. Sí, hay una buena historia detrás, en la que controlarás a Marianne, una médium capaz de cohabitar entre el mundo real y el espiritual de forma alternativa y simultánea. Vamos, en dos planos de una misma realidad. Sus habilidades te permiten interactuar con almas atormentadas y la energía de un tiempo pasado por lo que -y esta es la gracia del juego- podremos comprobar como la realidad se desdoblará, dividiendo la pantalla para permitirnos pulular por ambas realidades al mismo tiempo. Una sensación única -y patentada- que nos animará a descubrir ese oscuro secreto en el que se basa el juego.

Explora el mundo real y el de los espíritus mientras usas tus habilidades psíquicas para resolver puzles que mezclan ambos mundos, desvelando inquietantes secretos y sobreviviendo a perturbadores encuentros con Fauces, un monstruo nacido a partir de la tragedia que se plantea. Estas habilidades psíquicas de la Marianne te permitirán también ir alternando entre estas dos realidades y explóralas de forma simultánea a tu antojo para descubrir lugares a los que no podrías acceder de otra manera.

Puedes crea escudos de energía y lanzar potentes ataques para sobrevivir a los peligros que irás afrontando a medida que avanzas en el mundo espectral en esta historia madura -y moralmente ambigua- en la que nada es lo que parece y en la que todo tiene una cara oculta. Podrás ver, escuchar y experimentar cosas que la gente corriente no puede y con cada nueva perspectiva cambiarás tu percepción de lo que ocurrió en el complejo turístico Niwa. Especial atención al mundo de los espíritus, un oscuro reflejo de nuestra realidad, un lugar sombrío y desconcertante en el que nuestros actos, nuestros deseos más oscuros y nuestros secretos más viles se manifiestan y cobran vida. Este mundo se ha creado inspirándose en las pinturas de Zdzisław Beksiński, un pintor surrealista polaco, reconocido en todo el mundo por su estilo único.

Su banda sonora, que también es dual, consigue redondear la inquietante atmósfera que presenta el juego. Sus compositories, Akira Yamaoka -un compositor japonés legendario- y Arkadiusz Reikowski -que ha trabajado en otros juegos de terror tan aclamados como «Blair witch», «Layers of fear» y «Observer»- han unido sus talentos creativos para conseguir darle luz y, sobre todo, oscuridad a este exclusivo del ecosistema Xbox.

The medium

Bloober Team

28 de Enero · Xbox Series X|S y PC · Xbox Game Pass

«Atelier Ryza 2: Lost legens & the secret fairy»

Si disfrutaste de «Atelier Ryza: Ever darkness & the secret hideout» en 2019 -que se convirtió en todo un éxito mundial con más de 420.000 copias distribuidas-, ahora llega la nueva entrega del estudio Gust: «Atelier Ryza 2: Lost legens & the secret fairy», que también supone el regreso triunfal de Ryza como protagonista, haciendo historia en la franquicia «Atelier» como el primer personaje que asume el papel de héroe en dos entregas sucesivas.

Acompaña a Ryza y reúnete con viejos amigos de la saga – como Klaudia, la hija única de una familia de mercaderes que ha estado trabajando en la Capital Real- y que siempre está rememorando su aventura con nuestra protagonista en la anterior entrega. Una vez más, su destino se entrelaza con el de Ryza cuando se reagrupan dentro de la Capital Real y conocerán a nuevos amigos, como por ejemplo la enigmática compañera peluda Fi -que no sabe hablar, pero que resulta muy expresiva y cargada de emociones-, que también se unirá al grupo para intentar ayudar a buscar respuestas sobre el verdadero significado de las leyendas perdidas.

Para la ocasión, ahora cuentas con nuevas habilidades que ayudarán a nuestra protagonista a navegar por el mortífero terreno, entre las que se incluyen capacidades como bucear -con la que podrás descubrir materiales acuáticos y que supone la introducción de las mazmorras submarinas-, utilizar plantas para escalar muros e incluso columpiarse en una cuerda mágica.

Junto a estas y a otras habilidades podrás explorar las diferentes áreas y ruinas de una forma más completa y activa, ya que el sistema de combates tácticos en tiempo real también ha sido potenciada para incluir hasta 4 miembros (3 principales más uno secundario) con personajes capaces de enlazar múltiples habilidades y objetos seguidos para derrotar incluso a los enemigos más mortíferos gracias a las nuevas técnicas como la cadena de habilidades o la estampida de objetos. También se ha simplificado el sistema de síntesis evolucionado, que ayuda a reunir y combinar objetos únicos y personalizables para utilizarlos a lo largo de su aventura, algo que sin duda ayudará a los nuevos usuarios, a la vez que permite que los alquimistas experimentados saquen el máximo partido. Por ultimo, llega una nueva habilidad para investigar ruinas, ya que gracias a las conversaciones con los personajes podrás descubrirlas y visitarlas para poder explorarlas en la oscuridad y desvelar los misterios ocultos de su interior.

Por cierto, si dispones de la partida guardada de la anterior entrega podrás desbloquear un conjunto de trajes clásicos, entre los que se incluyen los trajes para Ryza y sus amigos de la entrega anterior. ¡A la aventura!

«Atelier Ryza 2: Lost legends & the secret fairy»

Gust · Koei Tecmo / Koch Media

29 de Enero · PlayStation 4 y PlayStation 5 (mediante actulización), Nintendo Switch y PC

«The Yakuza remastered collection»

Si nos llegan a decir hace unos años que la franquicia «Yakuza» estaría disponible en algún momento en las consolas Xbox, probablemente lo hubiéramos creído… con escepticismo. Pero los tiempos cambian y hoy en día todo es posible. Desde hace unos meses no solamente hemos asistido a la llegada de títulos como «Yakuza 0», «Yaluza: Kiwami» o «Yakuza: Kiwami 2» -que además irrumpieron de una forma accesible a través del Xbox Game Pass»-, sino también su aventura más reciente «Yakuza: Like a dragon», que aterrizaba coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas Xbox Series X|S. El único que nos faltaba era el recopilatorio de su más reciente remasterización, que llegó hace justo un año a PS4 y que ahora hace lo propio en Xbox, completando todas sus entregas en la consola de Microsoft.

«The Yakuza remastered collection» es un recopilatorio imprescindible para conseguir completar todas las entregas de la franquicia del dragón e incluye las versiones remasterizadas de «Yakuza 3», «Yakuza 4», y «Yakuza 5», por lo que este recopilatorio está lejos de ser una adaptación típica a una consola de ya no tan nueva generación, ya que aparte de las actualizaciones gráficas y de rendimiento (ahora podrás disfrurar de los 3 juegos a 1080P y a 60 FPS), los tres juegos han pasado por un riguroso proceso de reposicionamiento. Los guiones en inglés para cada título han sido revisados, examinados e, incluso, reescritos en algunos casos y los contenidos previamente recortados en los estrenos en occidente se han vuelvo a añadir para recibir la mejor experiencia Yakuza posible.

Por poner un par de ejemplos, en «Yakuza 3», los juegos del Mahjong, Shogi, Hanafuda, el salón de masajes y los cada vez más populares juegos de cabaret, así como una colección de historias secundarias suprimidas del lanzamiento original, ahora están disponibles en occidente por primera vez. También se han añadido varios cambios y mejoras de calidad en todos los lanzamiento de la colección, incluyendo el rastreador de historias secundarias del mapa y la posibilidad de cambiar las letras de las canciones en inglés y japonés en el minijuego de karaoke.

Y aunque no haya recibido el tratamiento «Kiwami» de sus dos primeras entregas (ya que solo se trata de un proceso de remasterización), «Yakuza» es una de las obras más grandes -también de las más infravaloradas- que nos han dejado las últimas generaciones de consolas y será una gozada poder experimentar la historia completa de Kazuma Kiryu, el dragón de la familia Dojima, en las plataformas Xbox cuando «Yakuza 6: The song of life»complete la saga el próximo 25 de Marzo.

«The Yakuza remastered collection»

Ryu Ga Gotoku Studio / SEGA

28 de Enero · Xbox X|S y Xbox One · Xbox Game Pass

Fahrenheit: 15th anniversary edition

Al estudio francés Quantic Dream lo conocemos por crear grandes onbras como «Heavy rain» (2010), «Beyond: Dos almas» (2013) o el más reciente «Detroit: Become human» (2018), pero lo cierto es que su éxito (y su estilo único) vienen de antes. En la gloriosa época de PlayStation 2 nos deleitaron con una experiencia difícil de olvidar, «Fahreinheit» (2005), que regresa para celebrar su 15 aniversario en esta edición física para PlayStation 4 que nos trae la distribuidora española Meridiem Games.

«Fahrenheit» es un thriller paranormal en primera y tercera persona en el que las decisiones de los jugadores -al igual que en el resto de títulos que caracterizan a la compañía- tienen un efecto directo en desarrollo de la historia. En esta ocasión nos trasladamos a la ciudad de Nueva York, que está siendo sacudida por una serie de misteriosos asesinatos que siguen un mismo patrón: Gente aparentemente normal y corriente que es poseída y matan a desconocidos al azar en lugares públicos.

En su momento ya rompió los esquemas tradicionales sobre la forma en cómo se juega y se controla un videjuego, donde el jugador toma el control absoluto desde el tutorial inicial. Su apasionante argumento presenta a Lucas Kane, que evita ser capturado por los detectives Carla Valenti y Tyler Miles tras haber cometido un crimen del que no recuerda absolutamente nada. Desde este momento, se inicia una aventura emocionante, con un guión excepcional digno de cualquier producción de Hollywood y con unos gráficos que cautivaron en su momento gracias al sistema de captura de movimiento.

El estudio liderado por el visionario David Cage, es sin duda alguna uno de los grandes referentes de la industria y un videojuego así tiene que contar con una remasterización y una edición física conmemorativa a la altura. por eso «Fahrenheit: 15th anniversary edition» llega con una caja especial que contiene un buen puñado de extras que completan su experiencia. Esta edición especial se presenta en una caja especial que contiene un set de pegatinas, un libro de arte y una carta de agradecimiento escrita por el equipo de Quantic Dream que trabajó en el desarrollo original del juego, con un precio de venta recomendado de 29,99 €.

Fahrenheit: 15th anniversary edition

Quantic Dream · Meridiem Games

26 de Enero · PlayStation 4

Olija

«Olija» es una interesante propuesta que llega en forma de un cautivador juego de acción y fantasía con aires retro. Inicialmente anunciado para Nintendo Switch y PC, también llega finalmente a PlayStation 4 y a Xbox One después de tomarse un tiempo extra en su desarrollo.

El juego nos presenta a Faraday, un náufrago que ha quedado atrapado en el misterioso país de Terraphage, un recóndito mundo inspirado en las leyendas de marineros y en la imaginería fantástica asiática. Nuestro lord protagonista cuenta con un legendario arpón con el que él y otros náufragos intentarán abandonar ese lugar hostil para conseguir regresar a sus respectivos países.

«Olija» es una historia sobre cómo afrontar lo desconocido en la adversidad, en la que debes realizar arriesgadas exploraciones y combates rápidos mientras te sumerges en un extraño mundo por descubrir y en el que te verás las caras con sus habitantes y conocerás a una dama a la que Faraday se siente cada vez más unido.

Está inspirada en el género literario de capa y espada y en los juegos de aventura cinemática y nos invia a empuñar nuestra arma mientras te enfrentas a puzles y combates, rescatas a otros náufragos y conoces a singulares personajes. Descubre más sobre Terraphage y la enigmática Olija, que cambiará tu destino tras un casual primer tras un encuentro mientras disfrutas de una banda sonora que mezcla el flamenco, el lo-fi y la música tradicional japonesa. ¿Te atreves con esta aventura?

Olija

Skeleton Crew Studio · Devolver Digital

28 de Enero · PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Windfolk: Sky is just the beginning

Estamos de enhorabuena en cuanto a creaciones patrias este mes, ya que llegan dos proyectos que se han desarrollado bajo la plataforma PlayStation Talents en nuestro país. El primero es este shooter en tercera persona que ha sido desarrollado por el estudio Fractal Fall en la sede de Madrid del PlayStation Games Camp. Se ha lanzado en PlayStation 4, aunque también podrás disfrutarlo en PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad de la consola.

El exclusivo «Windfolk» cumple con un desarrollo de dos años aportando un cuidado apartado artístico y ofreciendo intensas persecuciones y combates que presenta a Esen, la protagonista de esta historia. Ella es una soldado experta en el manejo del jetpack y su objetivo es salvaguardar el futuro de su mundo frente la Coalición, los enemigos que plantea el juego en el mundo de Eurian. Volar es una verdadera necesidad en este mundo fragmentado en islas flotantes repletas de un codiciado mineral, el trydian, una valiosa fuente de energía que no puede caer en malas manos.

Contarás con varias armas, habilidades y maniobras aéreas con las que abrirte paso de forma personalizada, creando tu propio estilo de juego. La exploración, junto con la historia que plantea, convierten a «Windfolk» en una aventura de acción frenética a lo largo del colorido mundo que nos muestra.

Podrás surcar 8 niveles distribuidos en 3 zonas distintas, desde un paraíso tropical al inhóspito desierto en su modo historia y, una vez completado, podrás desbloquear el modo Arcade, que ofrece varias carreras y arenas de combate. Su banda sonora te cautivará, ya que contiene temas que se adaptan a cada situación de juego de forma dinámica y que reflejan la situación de juego en cada instante.

Windfolk: Sky is just the beginning

Fractal Fall · PlayStation Talents

14 de Enero · PlayStation 4 / PlayStation 5

Waves out!

La segunda propuesta PlayStation Talents para este mes de Enero es «Waves out!», también disponible en exclusiva para PlayStation 4 (y PlayStation 5 mediante la retrocompatibilidad). Se trata de una entrañable aventura de plataformas desarrollada por el estudio español Crevice en el PlayStation Talents Games Camp de Bilbao para toda la familia.

El juego presenta la historia del simpático Magnetín, un intrépido personaje con poderes magnéticos fundamentales para abrirse paso y superar los diferentes escenarios que plantea el juego. Su modo para un jugador contiene 13 niveles repartidos en 5 ambientaciones diferentes y también cuenta con un modo competitivo local de uno contra uno con 4 niveles y un modo survival en el que los jugadores pueden retarse a sí mismos.

Respecto al modo competitivo podrás disponer -junto con diferentes alternativas de enfrentamientos- de dos tipos de potenciador, que se añaden a los logrados en el modo solitario, y de una nueva habilidad para Magnetín: La capacidad de empujar al jugador rival para lograr convertirte en el vencedor.

«Waves out!» también cuenta con una original banda sonora donde la música y los sonidos han sido compuestos únicamente con la técnica vocal beatbox gracias al artista Boris Bringas, más conocido como Orodreth.

Waves out

Crevice · PlayStation Talents

20 de Enero · PlayStation 4 y PlayStation 5

gameLover Xtra

La odisea del rey mono: El origen de Dragon ball

Si hay una franquicia manganime que esté estrechamente ligada al mundo de los videojuegos, esa es «Dragon ball», aunque hoy no vamos a repasar ninguno de sus títulos. En nuestro gameLover Xtra de esta semana queremos recomendarte este libro, que repasa el origen de un universo tan grande como es el de Son Goku y todo lo relacionado con la obra del maestro Akira Toriyama.

«Dragon ball» ha marcado a generaciones de lectores y espectadores del mundo entero y su popularidad no deja de crecer entre las nuevas generaciones gracias a su nueva entrega «Dragon ball: Super». Pero… remontémonos a sus inicios, porque todos conocemos perfectamente a Goku y a sus amigos, pero, ¿quién es Sun Wu-Kung? Exacto, y es que el rey mono es una de las figuras más importantes de la literatura china, un guerrero invencible, encargado de custodiar al monje Tripitaka en su largo peregrinaje, y su obra, «Viaje al oeste», es el clásico que sirvió de inspiración para que Toriyama creara esta saga tan popular.

Usando «El rey mono» como guía, el libro se adentra en un universo simbólico donde el mito, la historia, el budismo y la cultura pop se reúnen en un collage fantástico que refleja cuánto se esconde detrás de la figura de Son Goku y las siete bolas mágicas. El manga, las series de animación, sus películas… todo tiene cabida en este apasionante viaje que combina tantas culturas y filosofías diferentes. Es un desglose del molde del niño con cola de mono que también sirve como puerta de entrada a esa gran (y no tan conocida) obra en occidente que es «Viaje al oeste».

Este libro, de 192 páginas, es más que un ensayo sobre los secretos del manga de «Dragon ball», también es un proyecto visual que recrea aquellas portadas míticas del mangaka con un toque original, honrando al gran clásico de la literatura china. Los artistas responsables de este trabajo han sido Juan Vicente Quirante y Timothy Llompart, que han volcado toda su imaginación y talento para reinventar a su manera los principales combates y escenas de ambas obras.

El diseño de los personajes creados para esta ocasión tan especial está basado en la combinación de rasgos físicos y estéticos de los protagonistas de «Viaje al oeste» en clave «Dragon Ball». Comprobarás cómo no es difícil reconocer el aspecto de Sun Wu-Kung como a nuestro querido Son Goku y compañía. Para confeccionar las portadillas que acompañan a cada capítulo del libro se han basado en las legendarias portadas publicadas por Planeta Cómics en nuestro país durante los años 90. Todo un homenaje a esa época y a los lectores más veteranos de la obra de Toriyama, que también cuenta con un prólogo escrito por Oriol Estrada, divulgador de cultura japonesa especializado en manga y anime, y una entrevista a Marc Bernabé, traductor profesional de obras de manga y anime a nuestra lengua.

La odisea del rey mono: El origen de Dragon ball

Ignacio Pillonetto · Héroes de papel

20 de Enero

Share and Enjoy !