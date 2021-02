El 35 aniversario de Super Mario se completa con "Super Mario 3D world + Bowser’s Fury" - gameLover

«Little nightmares II», «Werewolf: The apocalypse / Earthblood», las nuevas versiones de «Nioh», «Nioh 2» y «Control» para las consolas de nueva generación y la expansión «Diplomacy and strategy» del juego de estrategia «Romance of the three kingdoms XIV» conforman los lanzamientos más destacados de los últimos días.

Febrero arranca a tope con un montón de lanzamientos en videojuegos de todo tipo de géneros

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

En el 35 aniversario de Super Mario, y después de disfrutar de una gran colección como es «Super Mario: 3D all stars», llega uno de los títulos que más echábamos de menos en este recopilatorio -junto a «Super Mario galaxy 2»-: El arrollador «Super Mario 3D world», que llega acompañado de una expansión completamente nueva –«Bowser’s fury»– y que se caracteriza por ser la primera aventura 3D de Mario en la que, aparte de disfrutar del habitual modo local, también podrás jugar con cuatro amigos en línea. Así que prepárate para elegir personaje y recorre el reino de las hadas para enfrentarte a la ira de Bowser.

Y es que este aniversario tan especial tenía que contar con la aventura que aglutina toda la magia de la licencia en un solo juego y que contiene muchas referencias y guiños a los grandes títulos de la historia del fontanero. Pero además, el nuevo modo «Bowser’s fury» presenta una segunda aventura inédita que abarca un fascinante mundo abierto en el que Mario tendrá que asumir su nueva y gigantesca forma felina para enfrentarse a un Bowser de proporciones colosales que está fuera de control.

Nintendo recupera este clásico de Wii U (2013) en el que podrás aunar fuerzas con tus aliados (puedes elegir entre Mario, Luigi, Peach y Toad) para sumergirte de lleno en la aventura en una misma consola o con el modo de juego local, como en la versión original. Pero aquí la novedad reside en que podrás jugar en línea, lo que te permitirá que varios amigos puedan ponerse de acuerdo en conectarse contigo y disfrutar juntos del juego estéis donde estéis. Cada personaje cuenta con distintas habilidades: Mario es el más equilibrado, mientras que Luigi puede saltar más alto, la princesa Peach puede flotar en el aire y Toad es el más rápido sobre el suelo. Una vez hayas escogido, podrás explorar hasta el último recoveco del reino de las hadas y jugar solo o en equipo para alcanzar el banderín.

También podéis competir para ver quién obtiene más puntos y se hace con la tan ansiada corona, lo que lo convierte en el juego ideal -tanto para los más competitivos como para aquellas familias o amigos- que quieran divertirse de una manera divertida y sin frustrarse, ya que es más fácil superar los niveles con ayuda. «Super Mario 3D world» es divertido y carismático a rabiar, uno de los mejores juegos con multijugador locales de siempre con un gran añadido online para recibirlo con los brazos abiertos en pleno 2021.

La premisa que tomaron los creadores del juego fue que los jugadores volvieramos a disfrutar del rey de las plataformas de la misma manera que lo hemos hecho a lo largo de la gran cantidad de los títulos de Super Mario que se han publicado durante estos últimos 35 años, y lo cierto es que la nostalgia se apoderará de ti recorriendo su mundo y disfrutando de las múltiples referencias a todas sus anteriores aventuras y muy bien acompañado por una banda sonora de ensueño que no podrás quitarte de la cabeza. Disfruta de la versión felina de todos los personajes -junto a las ya clásicas transformaciones tanooki y boomerang– y de una nuevas habilidades como la caja cañón en la cabeza que te permite lanzar proyectiles o el clon de las duplicerezas, que resulta de lo más práctico en los ataques dobles.

Una vez hayas completado la aventura principal cuentas con el modo «Bowser’s fury», que es como si fuera un nuevo juego. Un contenido inédito que presenta un buen puñado de ideas innovadoras y que te va a hacer sudar un poco más, en el que un Bowser enorme desata su ira para poner a Mario contra las cuerdas hasta que logre asumir una nueva y gigantesca forma felina para hacerle frente. Contarás con ayuda de Bowsy, con el que formarás equip para devolverle la forma original a su padre. Corre, salta y brinca por diferentes islas mientras reúnes los misteriosos soles felinos. ¿Será lo último que veamos de Mario en este 2021?

«Super Mario 3D world + Bowser’s fury»

Nintendo

12 de Febrero · En exclusiva para Nintendo Switch

Little nightmares II

La huella que nos dejó «Little nightmares», que consiguió alcanzar la cifra de las 3 millones de unidades vendidas en todo el mundo, no ha podido resistirse a un segundo episodio. Ya está aquí esta nueva aventura donde el suspense y la oscuridad siguen predominando. Para la ocasión contamos con Mono, un joven atrapado en un mundo distorsionado por una malvada transmisión zumbante de una torre distante. Su nueva amiga Six -la chica con el chubasquero amarillo y ya conocida por todos por protagonizar la primera entrega- y él se disponen a descubrir de dónde viene esa misteriosa transmisión y juntos regresan a un mundo de horror encantador con «Little nightmares II» para enfrentarse a una serie de amenazas que sus terribles residentes les han preparado. Si te gustó la atmosfera del primero, prepárate, porque la oscuridad sigue predominando en esta segunda entrega, repleta de personajes que te harán sufrir, como pro ejemplo la sádica Profesora o el sanguinario Cazador, de los que deberás escapar mientras Mono y Six recorren este fantástico mundo que está podrido por dentro. Tu viaje te llevará por espeluznantes bosques y siniestras escuelas, y en tu camino te toparás con la terrible Torre de señales, que extiende su terror a través de las pantallas de televisión de todo el mundo.

Disfruta de una atmósfera única y de una macabra belleza visual que se apoya en una magistral banda sonora que conseguirán que te metas de lleno en este sórdido mundo, más decidido y agresivo que su primera entrega y en el que cuentas con todo el apoyo de Six, que no se limita a ser un mero acompañante, ya que se convierte en un personaje realmente útil, divertido y práctico -además de una manera sublime de incorporar un sistema de cooperación-. El juego es más agresivo y violento que el anterior capítulo, aunque peca en las escenas que debemos repetir a menudo a base de ensayo y error, perdiendo la fuerza narrativa y la fluidez. Aún así, «Little nightmares II» es una secuela fantástica, que sigue el camino de la primera incorporando nuevos elementos que funcionan a la perfección y que gana muchísimo con el apoyo de un segundo personaje que resulta útil y de apoyo para realizar ciertas acciones de la historia. Se nota más agresivo y violento que el primero, pero a su vez le hace ganar fuerza. Te encantará si jugaste a la primera aventura y será todo un descubrimiento si lo pruebas por primera vez.

«Little nightmares II»

Tarsier Studios · BANDAI NAMCO Entertainment

11 de Febrero · PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PC

Werewolf: The apocalypse / Earthblood

Si eres seguidor del juego de mesa «Werewolf: The apocalypse» (parte del universo de «World of darkness») estarás entusiasmado con la idea de su llegada en forma de videojuego. «Earthblood» es la primera adaptación de esta franquicia de terror, un juego maduro, brutal y complejo que te invita a encarnar a Cahal, su protagonista, en la búsqueda de la redención sangrienta. Él juega un papel esencial en la gran guerra liderada por los Garous contra Pentex, cuyas actividades están devastando el mundo natural.

Se trata de un beat’em up brutal y como Cahal -un hombre lobo o Garou de la tribu Fianna– tendrás que exiliarte después de perder el control de tu devastadora rabia. Después de años lejos de sus seres queridos, el destino devuelve a Cahal a su antigua tribu, que está en peligro de muerte. Tu papel es luchar de nuevo para encontrar a tu familia y salvar a Gaia de Endron International, una corporación petrolera controlada desde las sombras por el corruptas fuerzas del Wyrm, que están devastando los recursos del planeta de forma implacable mientras siembran la desesperación y amenazan la existencia de todos los seres vivos.

Cahal puede apoptar tres formas que le permitirán alcanzar sus objetivos desde distintos enfoques, consiguiendo así estilos de juego diferentes: Su forma homínida – que se utiliza para neutralizar sigilosamente a los guardias y piratear las defensas de tus enemigos- la forma Lupus -ideal para exploración e infiltración- y la forma Crinos -que desata su rabia y siembra el caos en las filas del enemigo-. Combinándolas podrás ir avanzando en esta aventura derribar a Endron.

Esta adaptación propone algunas ideas muy atractivas en una primera incursión poco pretenciosa, con un apartado visual que puede mejorar y una historia que a veces puede ser un tanto repetitiva, pero que está dotada de un control muy bueno y con la idea de poder convertirte en Crinos por bandera para sembrar el caos, que resulta espectacular. Los niveles de acción pueden llegar a ser brutales y te proporcionará unas cuantas horas de diversión si estás metido de lleno en el universo de esta franquicia.

«Werewolf: The apocalypse / Earthblood»

Cyanide Studio · Nacon

4 de Febrero · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Nioh collection

Es el momento de rememorar la grandeza de toda una saga como es «Nioh» con la llegada de sus versiones remasterizadas para PlayStation 5. Esta colección está pensada para que los jugadores puedan tener bajo un mismo título ambas entregas, tanto «Nioh» (2017) como «Nioh 2» (2020), y poder disfrutar de dos épicas aventuras con una cuidada revisión que alcanza la resolución 4K y 120 fps y una compatibilidad completa con el DualSense, que dota a ambos títiulos de una experiencia inmersiva.

Ambos juegos no han dejado de añadir novedades y actualizaciones gracias a una activa comunidad que no ha dejado de aportar sugerencias, dotándolos de combates equilibrados al máximo, tanto en los modos en solitario como en el multijugador, que finalmente han evolucionado a este par de versiones completas, que garantizar una experiencia óptima para los cazadores de Yokai.

El sistema de combate ha evolucionado mucho desde el inicio de la saga y a lo largo de estos últimos años hasta coneguir un equilibrio perfecto gracias a la opinión de los fans. Se trata de un sistema con una gran variedad de armas para elegir y unas habilidades espectaculares con las que derrotar a los Yokai y ganar un buen botín como premio. Este sistema de incentivos se basa en el género hack and slash y se ha convertido en algo característico de la saga. La gran variedad de estilos que los jugadores pueden crear permite a cada uno jugar a su manera mediante los mecanismos de combate y cuenta con un nuevo sistema de creación de personaje que se ha actualizado de la primera a la segunda entrega. Gracias al exhaustivo nivel de detalle de esta función hemos sido testigos de numerosos e increíbles diseños de personajes que jugadores de todas partes del mundo han compartido con los demás.

Su modo foto es otro de sus puntos fuertes, con el que muchos jugadores han capturado los mejores momentos de su personaje durante los combates y cuenta con unas grandes opciones multijugador que han permitido a la comunidad unir sus fuerzas para afrontar todos y cada uno de los retos de ambas entregas. Han luchado juntos y se han ayudado mutuamente para combatir contra jefes, y siguen muy activos gracias a todos los aspectos que la franquicia ha aportado.

Junto a esta «Nioh collection», que incluye tanto la primera como segunda entrega remasterizadas, todos sus DLCs, mejoras en la calidad gráfica y la posibilidad de transferir los datos de tus partidas de PS4 a PS5, llegan también «Nioh 2: La edición completa» a PlayStation 4 -con sus 3 contenidos descargables- y la posibilidad de adquiriri las ediciones de «Nioh: Remasterizado / La edición completa « y «Nioh 2: Remasterizado / La edición completa» para PS5 por separado.

«Nioh collection»

Team NINJA · KOEI TECMO y Sony Interactive Entertainment

5 de Febrero · En exclusiva para PlayStation 5

Control: Ultimate edition

Otro de los juegos que regresa vitaminado y preparado para la nueva generación de consolas es el galardonado «Control» (2019), que cuenta con características adicionales y mejoras visuales impresionantes, aprovechando al máximo las potentes características de las nuevas máquinas. El juego, que acumula más de 80 premios en el sector de los videojuegos, llega en su «Ultimate edition», dotado con una serie de nuevas características que mejoran sus gráficos y el juego en sí. Los jugadores que ya disponían de él en los formatos PlayStation 4 o Xbox One pueden actualizarlo de forma gratuita.

Ahora puedes elegir entre disfrutarlo con un modo de rendimiento de 60 fps y una resolución de 1440p y salida 4K o con el modo gráfico a 30 fps, ray tracing a 1440p de resolución y salida 4K. Tú eliges, pero te aseguramos que el ray tracing luce especialmente bien ofreciendo una calidad de imagen mejorada en general y unos reflejos muy bien conseguidos. También llegan nuevas funciones de actividades y ayuda para realizar un seguimiento del progreso del juego y los jugadores de PS5 cuentan con la ventaja de conseguir unos movimientos más inmersivos gracias al DualSense.

Esta versión de nueva generación también ofrece tiempos de carga mejorados e incluye el juego base original, los packs de expansión «The foundation» y «AWE» y todos los modos de juego adicionales, con una ventaja clara para los jugadores PlayStation , que este mes pueden conseguirlo gratis mediante su suscripción a PlayStation Plus.

El juego cumple con creces en cuanto a nivel gráfico, mejorando sin duda sus anteriores versiones y convirtiéndose en uno de los más espectaculares que podemos encontrar hoy en día en consolas de nueva generación.. No hay duda de que se trata de un gran historia, con unas mecánicas de disparo muy satisfactorias y con la representación de un universo que va mucho más allá de su historia principal. Aunque seguimos con el hándicap de su doblaje al español, que no ha sido revisado en esta actualización. Ya hubiera sido redondo.

«Control: Ultimate editon»

Remedy Entertainment · 505 Games

2 de Febrero · PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Romance of the three kingdoms XIV: Diplomacy and strategy expansion pack

Ya hace algnos meses del lanzamiento de «Romance of the three kingdoms XIV» y es el momento de darle la bienvenida al «Diplomacy and strategy expansion pack», que amplía la experiencia de juego con un nuevo pack de contenidos que añade cuatro nuevos escenarios, nuevas capas estratégicas y características de los oficiales. La franquicia de simulación histórica recibe algunos de los momentos más épicos de Los tres reinos con estos nuevos escenarios que te permitirán jugar en el papel de señores de la guerra únicos que estuvieron activos durante varias etapas de la época y, en función de las fuerzas elegidas, se te presentarán caminos completamente diferentes en tus intentos de unificar China.

Estos cuatro escenarios son «Las intenciones de Two Yuans» (octubre de 191), «La batalla de Chibi» (octubre de 208), la «La coalición anti-Guan Yu» (julio de 219) y «La conquista de Liaodong» (enero de 238). Mientras el juego retrata eventos clásicos como la muerte repentina de Sun Jian y el plan de Zhou Yu para sembrar la disensión, tú también podrás crear tus propios momentazos históricos con el nuevo editor de eventos, con el que podrás combinar fondos, altavoces, música de fondo e imágenes de los oficiales en una recreación histórica propia.

También llegan nuevas características de oficiales para ayudar a que percibas a cada uno de ellos de una forma única. Entre las habilidades que destacadan llegan el saqueador, que permite a un oficial obtener oro y suministros cuando las unidades enemigas resultan derrotadas; el adamante, que disminuirá en gran medida los daños de ataques de las construcciones; el guardia, que garantiza que no escapen los prisioneros que pertenezcan a una base de la que oficial es el guardián; y el ministrante, que tiene más probabilidades de sumarse a un ataque coordinado, independientemente de las relaciones.

Este pack de expansión también incluye una gran variedad de objetos de bonificación para compra anticipada que estarán disponibles para su descarga gratuita dentro de las dos primeras semanas. El escenario de bonificación «La caída de Shu Han» estará disponible para los jugadores en todas las plataformas, mientras que el escenario de «Batalla de Yiling», que originalmente era una bonificación para el lanzamiento del juego , estará disponible exclusivamente para los jugadores de Nintendo Switch, que también recibirán como incentivos el escenario y los personajes de «In the middle of an endless dream», en colaboración con «Legend of the galactic heroes», disponibles durante dos semanas después del lanzamiento.

Te espera un mundo de estrategia totalmente nuevo, así que demuestra tus habilidades tácticas en un escenario cada vez más global, con los nuevos elementos, «Geographic advantages» y «Outlander cities» que te permitirán unas estrategias de conquista aún más profundas, o con el modo «War chronicles», en el que se han preparado escenarios breves que muestran escenas célebres de la novela. Si lo tuyo es la estrategia, vas a disfrutar de este juego como nunca.

«Romance of the three kingdoms XIV: Diplomacy and strategy expansion pack»

Koei Tecmo · Koch Media

11 de Febrero · PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

gameLover Xtra

Arcade classics collection: Las máquinas recreativas de tu infancia

Y nos despedimos hasta la próxima semana con nuestro gameLover Xtra, donde hoy te mostramos este libro que repasa la esplendorosa época de los salones recreativos y todas aquellas máquinas que nos dejaban con los bolsillos vacíos al salir de clase. Y es que las máquinas recreativas llevan fascinando a los aficionados del mundo de los videojuegos desde hace ya más de cuatro décadas, con gráficos llenos de vida y alegría, una explosión de colores e hipnóticos sonidos, y sobre todo, con la todopoderosa y eterna imagen del mueble arcade. Una experiencia de juego sin igual que llevamos intentando emular toda una vida para revivirla por todos los medios posibles.

«Arcade classics collection» es el libro que te llevará de regreso a una gloriosa época de tu vida, la del esplendor de los salones recreativos. Redescubre la grandeza de títulos inmortales que han inscrito su nombre con letras de oro en el Olimpo de los videojuegos arcade y embárcate en un apasionante viaje a través del tiempo. Aquí podrás revisar las mejores máquinas recreativas de tu infancia, desde «Pong» (1972) hasta «Metal slug» (1996), contemplando 50 grandes juegos y más de dos décadas de máquinas recreativas.

A su autor, Enrique Segura Alcalde, ya le conocemos por otras obras como «Dreamcast: El sueño eterno» y «1980-1990: La década dorada de los videojuegos retro» (y cuya segunda parte llegará este mismo año). Es un experto en lo retro y nos llevará de vuelta al pasado para revivir la infancia de los recreativos a través de sus 400 páginas.

Revive a través de sus 11 capítulos de los mejores juegos en los salones recreatrivos de los 80 y los 90, conociendo a los pioneros de la industri, descubriendo los primeros grandes mitos, la explosión que se vivió a mediado de los 90 con una gran explosión de creatividad, la época dorada de SEGA, el auge de los juegos de lucha y aquellos basados en éxitos del cine, la tele y los cómics, el relevo generacional que se vivió a principio de los 90, cómo impactó «Street fighter» y cómo influyó en su exito en consolas domésticas o la rompoedora llegada de SNK a un sector en el que todos querían participar.

Es un completísimo repaso nostálgico repleto de fotos, ilustraciones, capturas de pantalla y entrevistas que te hará rememorar aquellos días en los que disfutabas a los grande de los videojuegos fuera de tu casa.

Arcade classics collection: Las máquinas recreativas de tu infancia

Enrique Segura Alcalde · Dolmen Editorial

400 páginas

