Descubre los universos de "Unknown 9: Awakening" y "New world: Aeternum", los videojuegos destacados de esta semana - gameLover

También conectamos con los creadores de «Gris», que regresan con su nueva apuesta «Neva», y con los fans del escritor Maurice Leblanc, que pueden adrentarse en la primera aventura del cabellero ladrón en el mundo de los videojuegos con «Arsène Lupin: Once a thief».

Unknown 9: Awakening

¡Hola, gameLover! Fue hace poco más de 4 años cuando el primer teaser trailer de «Unkown 9: Awakening» me llamó la atención poderosamente después de mostrarnos esa cautivadora escena cinemática en la que su joven protagonista acababa con los pandilleros del barrio después de descubrir y usar por primera vez sus habilidades especiales. Entonces poco nos podíamos imaginar sobre cómo iba a desarrollarse este proyecto que hoy por fin ve la luz para convertirse en el primer videojuego del estudio canadiense Reflector, ahora bajo el paraguas de BANDAI NAMCO.

Se trata de una propuesta doble A que combina los géneros de la aventura narrativa y la acción para presentarnos un gameplay en tercera persona que nos permite manejar y seguir la historia de Haroona, una feroz quaestora nacida con la capacidad de traspasar nuestro mundo para aventurarse en el revés. Se trata de una misteriosa dimensión que se superpone a la nuestra en la que puede hacer uso de un poderoso conocimiento oculto en forma de poder para canalizarlo en nuestro propio plano. Esta extraña conexión entre nuestra realidad y el revés no pasa desapercibida ante los ojos de sus enemigos, los ascendentes, por lo nuestra heroína pronto se convierte en el objetivo de esta facción disidente de una organización secreta que quiere usar el revés para alterar el curso de la historia de la humanidad.

Haroona tiene sus propias motivaciones en esta historia, ya que su objetivo no es otro que el de vengar la muerte de su mentor –Reika– a manos de un antiguo discípulo: Vincent Lichter, el lider de los ascendetes. Su búsqueda nos llevará por un camino repleto de lugares misteriosos en los que encontrará aliados y se enfrentará a enemigos que intentarán deternerla. Su obsesión por corregir los errores del pasado provocará que tenga que recurrir a estos poderes de otro mundo, así que, a medida que se desarrolle la trama, deberás elegir si emboscar a tus oponentes mediante el sigilo o luchar contra ellos controlando sus actos mientras esquivas las balas, te proteges de sus ataques y diseñas creativas estrategias de combate para personalizar tu estilo de juego.

Nuestra protagonista ha confiado toda su vida en las enseñanzas de su querido mentor, que le ha permitido dominar las habilidades únicas que están relacionadas con la dimensión del revés. Desde que era una niña y durante años, Reika entrenó a Haroona en los intrincados detalles de este otro plano dimensional, le instruyó en los caminos del mundo y a menudo le contaba historias sobre enigmáticas figuras inmortales que albergan todo el conocimiento de la humanidad. La abrupta aparición Vincent, que cree que los Unknown 9 han impedido que la humanidad alcance su verdadero potencial durante demasiado tiempo, ha provocado que nuestra protagonista emprenda este viaje para detenerlo y así poder seguir preservando los secretos mejor guardados de la humanidad para evitar que caigan en las manos equivocadas.

Haroona cuenta con una serie de poderes especiales desde el inicio de la aventura y otros que podrás ir desbloqueando a lo largo de tu partida. Una de las piezas clave de sus mecánicas es la de posesión, que le permite a nuestra protagonista tomar el control de un enemigo, por lo que es capaz de atacar desde la posición de un rival o provocar que este termine mal a causa de alguno de los elementos de su entorno. También contamos con la capacidad de desvanecernos para salir del campo de visión de nuestros enemigos y con la ventaja de empujar y ejecutar tirones para desplazar a nuestros oponentes durante el combate; algo que nos otorgará algo de ventaja de manera temporal. Además, podemos ejecutar ciertos ataques a distancia con el movimiento de aplastar -que nos sirve para destruir elementos cercanos que provocarán pequeños desastres a su alrededor- y también contamos con una habilidad de sigilo que es perfecta para derrotar a los enemigos cuando te acerques a ellos por la espalda, incapacitándolos silenciosamente.

Aquí no podía faltar un sistema de habilidades para nuestro personaje, que cuenta con tres ramificaciones basadas en el combate, el sigilo y los poderes de las sombras. A medida que vayamos avanzando en la trama iremos ganando puntos de habilidad que podremos gastar en este árbol posteriormente en función de nuestro estilo de juego. A diferencia de otros videojuegos, aquí los puntos gastados no se pueden reasignar una vez canjeados, por lo que debes pensar muy bien de qué manera invertirlos, ya que a lo largo de la aventura tan solo conseguirás desbloquear dos tercios del total de las habilidades del árbol. Así que nuestro consejo es que apuestes por un tipo de ramificación en función de si eres un jugador al que le gusta la acción directa del combate o de si prefieres el sigilo para acabar con todos los enemigos de una manera más discreta.

«Unknown 9: Awakening» es tan solo la punta del iceberg de un mundo en expansión, un punto de partida que quiere darle peso a un universo narrativo que se irá desarrollando durante los años venideros. Sin embargo, esta primera experiencia en forma de videojuego no termina de explotar este factor del que presume, tal vez por tratarse del origen de una historia que aún tiene mucho que contar. Esta aventura tiene muy buenas ideas en su haber, como la característica e ingeniosa terminología del mundo que representa o la acción durante el combate, introducendo unas mecánicas interesantes que no terminan de estar bien ejecutadas, por lo que le falta pulir estos y otros aspectos de la aventura, especialmente los técnicos.

Somos conscientes de que se trata de una propuesta doble A y de que cuenta con algunas limitaciones, pero esperábamos un arranque un poco más acorde al hype que se ha generado en torno a esta nueva franquicia durante los últimos meses: Gráficamente es aceptable, aunque no espectacular; su elenco de personajes es correcto, pero no son todo lo carismáticos que deberían ser; y sus entornos y escenarios son muy bonitos, pero su diseño es algo simple y anticuado respecto a las propuestas del género más actuales. Aún así, creo que es un videojuego que roza el notable y estoy convencido de que va a encontrar a un público que va a saber apreciar esta experiencia de manera global, cuando vayamos descubriendo hacia dónde se dirige, que será cuando su carga narrativa se expanda aún más y vaya cogiendo cada vez más peso a través del resto de proyectos.

Porque, no sé si lo sabes, pero este «Awakening» es solo es el principio del universo «Unkwown 9», ya que existe una gran cantidad de proyectos transmedia paralelos que vienen a desarrollarlo de diferentes maneras, empezando por el cómic «Torment» en el que, tras un acto de heroísmo fortuito, el problemático joven Jaden Crowe se convierte en el objetivo de una organización secreta que puede tener la clave clave del universo que le atormenta. También contamos con el pódcast «Out of sight», en el que tendremos la oportunidad de dejarnos acompañar por el popular presentador Blake Elrich -experto en eventos paranormales- para recorrer Estados Unidos en busca de gente corriente con con historias extrañas. Además, también tenemos de camino una trilogía de novelas –«Genesis»-, una webserie –«Passage»– y una enciclopedia interactiva en constante crecimiento –«Nexus»-, que nos permitirá trazar nuestro viaje a través de este interesante universo narrativo mientras profundizamos en cómo se entrelazan los personajes, lugares y acontecimientos de «Unknown 9».

Por cierto, qué gozada comprobar de qué manera su tráiler de lanzamiento -que puedes ver a continuación- resuelve el cliffhanger que nos dejó el final del primero, hace ya cuatro años. En él podemos ver cómo una Haroona ya adulta regresa al lugar de origen para recoger el misterioso objeto que escondió tras la pared de ladrillos y acabar enfrentándose, una vez más, a sus peligrosos enemigos. Esta vez con pleno conocimiento de sus poderes para llevarlos al límite mientras nos demuestra de lo que es capaz. Esta una bonita manera de autohomenajearse y de recompensar a los fans que seguimos este videojuego desde su anuncio, para que podamos ser testigos de cuánto ha madurado desde entonces hasta hoy, cuando ya podemos jugarlo. ¡Es la hora de comenzar esta nueva aventura!

«Unknown 9: Awakening»

Reflector · BANDAI NAMCO

18 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

New world: Aeternum

Nuestra segunda recomendación de esta semana es un viejo conodido para los jugadores de PC, que ya disfrutaron de su lanzamiento original hace algo más de 3 años. Ahora, después de las contínuas actualizaciones que han equilibrado la experiencia de juego y tras el lanzamiento de nuevas y emocionantes temporadas que lo han alimentado durante todo este tiempo, «New world: Aeternum» llega a la nueva generación de consolas –PS5 y Xbox Series X|S-, además de a Steam, dispuesto a conquistar a todo un grupo de jugadores que aún no habíamos tenido la oportunidad de conocerlo a fondo.

Se trata de una versión mejorada del emocionante MMORPG de Amazon Games que nos ofrece una experiencia de juego mejorada que incluye todo el contenido de «New world» lanzado hasta la fecha en PC, incluyendo el videojuego base y la expansión «El alzamiento de los tierramarga», además de todo el contenido de sus actualizaciones y una gran cantidad de nuevo contenido. Todo este material nos ofrece un enfoque novedoso de su historia, donde contamos con la primera zona JcJ a gran escala de su historia, una desafiante incursión para 10 jugadores, nuevas pruebas en solitario para la fase final del juego, una experiencia de subida de nivel mejorada, nuevos arquetipos de personajes, un sistema renovado de diálogo y mucho más por descubrir.

Descubre los encantos y peligros de Aeternum, una sobrenatural isla perdida en el tiempo a la que hemos llegado tras el naufragio de nuestro barco. Una vez en tierra, podemos explorar explorar su enorme y hermoso terreno para descubrir sus secretos y el de sus extraños habitantes. Con un sistema cooperativo multiplataforma en línea, este título combina una atractiva narrativa y su dinámico mundo abierto con un combate basado en la acción y la habilidad con el objetivo de ofrecernos una experiencia de juego envolvente y gratificante a través de exigentes incursiones, trepidantes combates, dramáticas pruebas del alma, eventos estacionales, siete arquetipos de personajes, un profundo sistema de artesanía y viviendas personalizables.

A cambio de la inmortalidad que te concede la isla, debes decidir cómo dar forma a tu aventura mientras desvelas sus misterios. Aquí puedes personalizar prácticamente todos los aspectos que te ofrece el videojuego: desde tus personajes hasta tu atuendo, armas, herramientas, monturas, diseños de campamentos y gestos. También puedes unirte a las facciones -la alianza, los saqueadores o el sindicato- para forjar tu legado, ya que cada una de ellas defiende firmemente sus creencias y tu juramento dictará quiénes se convertirán en tus aliados cuando participes en las actividades cooperativas. Ayuda a tus aliados y a aumentar la reputación de tu facción para que esta prospere y obtengas mayores y mejores recompensas a medida que avances en la trama.

Este relanzamiento de la franquicia «New world» nos trae una completa actualización que podrán disfrutar tanto los jugadores más veteranos como aquellos que están dispuestos a adentrarse en este universo por primera vez. Con su llegada a más plataformas se introduce el juego cruzado y el lanzamiento de más más expediciones, armas, amenazas, zonas y modos de juego, además de una historia principal que ha sido renovada y la introducción de grandes mejoras en la calidad de vida basadas en los comentarios su comunidad de jugadores, que no han dejado de aportar a lo largo de estos tres últimos años para mejorar la experiencia global del videojuego. La nueva zona JcJ «Nieblas malditas» -donde los aventureros debemos recoger doblones malditos y recursos para luego escapar antes de que otros saqueadores les roben el botín- o la incursión para 10 jugadores, «El nido de gorgonas» -en la que debemos detener a un ejército de hercinias reclutado por las gorgonas mientras superamos desafiantes desafíos y épicas batallas contra jefes finales- son solo dos de los nuevos retos que se incluyen a través de la expansión, que también te permite aprender diferentes habilidades de oficio como son cocina, fabricación, instrumentos musicales y pesca para, de cara a disfrutar de una experiencia todavía más inmersiva.

También contamos con las pruebas del alma, que nos permiten poner a prueba nuestro temple a través de desafíos diarios que nos enfrentan directamente con los villanos más infames de Aeternum en batallas 1 contra 1, ofreciéndonos auténticas recompensas prémium. Por otro lado, también contamos con las emocionantes expediciones multijugador que nos permiten unirnos a cuatro aliados y explorar las profundidades de Aeternum para enfrentarnos a los mortales enemigos mientras desvelamos juntos los misterios de la isla y así descubrir valiosos botines. Elige entre los 7 arquetipos disponibles -desde el brutal y poderoso destructor hasta la sabia guerrera mística- y participa en los eventos de temporada, que aportan nuevas amenazas, festividades, recompensas y mucho, mucho más.

New World: Aeternum presenta una refinada experiencia de subida de nivel que prepara a los jugadores para su viaje a la bella pero peligrosa isla de Aeternum. El juego se ha optimizado por completo para que se vea, se sienta y funcione a las mil maravillas en consolas, y debuta con menús radiales, modificadores de cambio de botones y ajustes predefinidos del mando, así como botones para la fijación de objetivos enemigos, asistencia de puntería, lanzamiento inteligente y mucho más. New World: Aeternum se lanzará con funcionalidad cross-play completa, por lo que los aventureros podrán elegir explorar la Isla Eterna por su cuenta, o codo con codo con amigos a través de diferentes plataformas.

En «New world: Aeternum» tú decides cómo dar cada paso de tu camino: descubre tu estilo de juego mientras buscas la combinación perfecta de armas, habilidades y árboles de habilidades que te ayudarán a sobrevivir en el salvaje entorno de la isla. A lo largo de su vasto mundo, irás recolectando un arsenal compuesto por 15 armas diferentes, así que una vez hayas elegido el arquetipo para tu personaje, métete de lleno en la dinámica de combate en tiempo real que te ofrece, donde también podrás hacer uso de potenciadores de habilidades de oficio para ampliar las opciones. Aparte de las misiones principales de la historia, también cuentas con diferentes actividades que llevar a cabo, ya sean a través del modo cooperativo junto a tus amigos o en el competitivo, que nos permite participar en duelos 1 contra 1, en arenas 3 contra 3, en partidas de asalto a puesto remoto de 20 contra 20 y también en gigantescas carreras de influencia en su enorme mundo abierto. Como puedes comprobar, aquí existe un modo para para cada tipo de jugador.

Si estás buscando un MMORPG al que engancharte y todo lo que has leído hasta ahora sobre «New world: Aeternum» te ha emocionado, no hace falta que busques más. El género ha encontrado en él uno de los mejores videojuegos del momento, ya desees disfrutarlo en solitario o junto a tus amigos, ofreciéndonos la experiencia definitiva de «New world» a través de una exhaustiva actualización que redefine sus bases para ampliar su comunidad de jugadores. Las posibilidades que ofrece a través de su amplio catálogo de opciones son enormes, por lo que te recomendamos que empieces tu aventura poco a poco, sin tener en cuenta la gran cantidad de contenido que tenemos ante nosotros, ya que el solo hecho de entrar en la isla por primera vez puede llegar ser abrumador debido a la gran cantidad de misiones que ofrece y el tiempo que requiere por nuestra parte. Simplemente entra y disfruta, que lo demás llegará solo.

Aeternum es un lugar maravilloso en el que perderse para evadirse del mundo real, el rincón perfecto para pasar horas y horas mientras llevas a cabo un listado de actividades sin fin al margen de su fascinante historia, su colosal campaña y los emocionantes combates que ofrece. Su llegada a las consolas de nueva generación ha sido de lo más acertada, llevando este título hacia una nueva y sorprendente dirección llena de oportunidades para sus jugadores. Por cierto, seguro que ya tienes localizada en tu radar la serie de animación «Secret level» que la plataforma de streaming Prime Video estrenerá el próximo 10 de diciembre con 15 épicas historias inspiradas en tus videojuegos favoritos. Pues bien, este «New world: Aeternum» también formará parte de ella dando forma a un episodio que nos presentará a un vanidoso y egocéntrico héroe que quizá no ve el valor de las demás personas que están en Aeternum junto a él. Parece una trama ideal para expandir el universo del videojuego a través de una nueva historias corta inédita que nos ampliará los mundos de esta y otras importantes franquicias del sector de los videojuegos. ¡Estamos deseando verla!

«New world: Aeternum»

Amazon Games

15 de octubre · P5, Xbox Series X|S y PC

Neva

Han pasado casi 6 años desde la llegada de «Gris», el primer y sorprendente videojuego del estudio barcelonés Nomada Studio. Aquel fue un lanzamiento tímido, lanzado primero en Nintendo Switch y PC para acabar llegando al resto de plataformas 4 años después. Aún así, este primer proyecto ha logrado convertirse en el tercer videojuego español más relevante de la historia, con más de 3,2 millones de copias vendidas -y solo por detrás de «Deadlight» y «Rime», ambos de Tequila Works-, demostrando su solvencia a la hora de crear interesantes propuestas que llaman la atención a todo tipo de jugadores. La relevancia de «Gris», que convenció con gran éxito a crítica y público, le ha dado la oportunidad al estudio de seguir adelante con su trayectoria a través del contínuo apoyo de su publisher, Devolver Digital, que vuelve a confiar en este pequeño y talentoso equipo de personas para traernos el siguiente capítulo de su historia: «Neva».

Tal y como define el propio estudio, esta es una canción de amor dedicada a nuestros hijos, nuestros padres y nuestro planeta. que narra la conmovedora historia de una joven y su vínculo de por vida con un magnífico lobo mientras se embarcan en una emocionante aventura a través de un mundo que agoniza rápidamente. Para representar la relación entre padres e hijos, esta vez son dos los personajes que se apoderan de los preciosos escenarios del videojuego mientras el telón de fondo de esta historia se centra en los problemas medioambientales a los que se enfrenta la Tierra debido a la interferencia humana. «Neva» narra la historia de la guerrera Alba, una joven atada al curioso lobezno que da título a este videojuego tras un traumático encuentro con las fuerzas oscuras. Juntos se embarcan en un peligroso viaje a través de un mundo que antaño era hermoso y que se va deteriorando lentamente a su alrededor.

Se trata de una aventura cargada de emoción, un fascinante trayecto en el que iremos comprobando de qué manera esta relación entre ambos protagonistas evoluciona a medida que aprendan a trabajar juntos, ayudándose conjuntamente mientras se enfrentan a situaciones cada vez más complejas y peligrosas. Neva pasará de ser una cachorra rebelde a una imponente adulta que busca forjar su propia identidad, poniendo a prueba el amor de Alba y su compromiso mutuo. Mientras este mundo maldito amenaza con derrumbarse, ambos harán lo que sea necesario para sobrevivir combatiendo contra extrañas y violentas criaturas de la oscuridad con el objetivo de formar juntos un nuevo hogar.

Cruza de punta a punta este precioso mundo que ha sido dibujado a mano donde cada elemento ha sido meticulosamente diseñado para que cobre vida a través de un arte delicado y una animación detallada, aportando una belleza artística sin igual a través de sus majestuosas vistas. Su banda sonora tampoco se queda corta, ya que el grupo Berlinist -compositores de la banda sonora de «Gris»– vuelven a hacerse cargo de la música en este videojuego mediante una inquietante partitura original que aporta un gran trasfondo sonoro. Y en lo que respecta a su gameplay, «Neva» mezcla la suavidad de las plataformas y el ingenio de sus puzles con un sistema de combate que resulta ligero e intuitivo, contando con una interfaz de usuario mínima para que no moleste durante la partida. Además, cuenta con algunas opciones de accesibilidad que permite disfrutar del juego a través de dos modos de dificultad distintos: Por un lado nos encontramos con el modo «Aventura», que estaría recomendada como la experiencia estándar, con un satisfactorio y equilibrado para la gran mayoría de los jugadores; y, por el otro, contamos con el modo «Historia», que se centra en la narrativa, sin muertes y con retos que son ligeramente más fáciles de superar para el jugador. Aquí tú debes elegir el que más te convenga en función de cómo quieras afrontar la aventura.

No hay duda de que «Neva» es una experiencia inolvidable y toda una evolución respecto a lo que ya representó «Gris» en su momento. Su equipo de desarrollo perfecciona su propia fórmula para devolvernos una excelente y minimalista aventura que resulta ser aún más bella que su anterior trabajo, convirtiéndose este segundo en uno de los videojuegos de plataformas 2D más bonitos que hayamos jugado jamás. Su planteamiento, mucho más interesante y estimulante tanto a escala visual como en lo jugable, nos ofrece una experiencia innovadora que resulta tan entretenida y divertida como reconformante en su duración, ofreciéndonos el reto justo para que no echemos nada de menos ni de más. Por cierto, si eres coleccionista tienes que saber que, aunque «Neva» ya está disponible en su versión digital para todas las plataformas actuales por 20 euros, también contará con una edición sencilla en formato físico que llegará a PS5 y Nintendo Switch el 14 de marzo del 2025 de la mano de nuestros amigos de Meridiem, que velan por la preservación del videojuego y llenan nuestras estanterías con apuestas tan interesantes como esta que hemos disfrutado hoy. ¡Te va a encantar!

«Neva»

Nomada Studio · Devolver Digital

15 de octubre · PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. y PC

Arsène Lupin: Once a thief

No lo voy a negar: Soy un gran fan del personaje de Lupin. Empezando por su anime -que tuve la oportunidad de seguir cuando era tan solo un niño-, pasando por las novelas de Maurice Leblanc -con las que he podido descubrir la auténtica trayectoria del personaje-, hasta llegar a la reciente serie de Netflix -que ofrece un original planteamiento de sus aventuras en una época actual-. Solo nos faltaba disfrutar de las historias este icónico e ingenioso personaje a través del arte que solo puede ofrecer la interactividad de un videojuego y ese día ha llegado hoy con el lanzamiento de «Arsène Lupin: Once a thief».

Blazing Griffin, los creadores de dos de los más recientes episodios de la serie de Hercule Poirot –«The London case» (2021) y «The first cases» (2023), se han encargado de desarrollar este nuevo videojuego que nos permite disfrutar de las primeras aventuras de este emblemático personaje de la literatura permitiéndonos experimentar la transformación de Arsène Lupin, pasando de ser un caprichoso ladrón a un héroe legendario. Su narración se desarrolla a través de cautivadoras conversaciones junto al fuego (en inglés o em francés) entre el propio Lupin y el autor de sus novelas. En ellas, el caballero ladrón relata sus hazañas del pasado a Leblanc, permitiéndole al jugador participar activamente en ellas mientras las recrea en pantallla paso a paso.

Este primer videojuego de Lupin nos invita a realizar un viaje inmersivo a través de la obra de Maurice Leblanc para descubrir cómo se forjó la leyenda del personaje que ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores a lo largo de los tiempos a través de sus astutos y audaces robos. Se trata de una propuesta que combina el género de las aventuras y los rompecabezas para sumergirnos en un cautivador viaje que explora los orígenes de ladrón -incluídos sus amores y los crímenes que cometió- a través de relatos tan populares como «El arresto de Arsène Lupin», «Arsène Lupin entre rejas», «La fuga de Arsène Lupin» o «Herlock Sholmes llega demasiado tarde». En ellas nos ponemos en la piel del propio Lupin y de su incansable antagonista, el detective Ganimard, para ofrecernos diferentes perspectivas de estas legendarias historias.

«Arsène Lupin: Once a thief» entremezcla las escenas cinemáticas de las conversaciones entre Lupin y Leblanc al lado de la chimenea con un gameplay en vista isométrica que nos permite rotar la cámara para explorar todos los ángulos del escenario, lo que nos permite encontrar las piezas clave de los numerosos rompecabezas a los que debemos enfrentarnos. En esta serie de historias que se presentan mediante un vibrante arte que nos recuerda al de un libro de cuentos ilustrado, nuestro querido Lupin adopta una gran variedad de identidades a través de los distintos disfraces que le permiten emprender sus emocionantes escapadas criminales para mantenerse un paso por delante de la ley. En cambio, la perspectiva del detective Ganimard nos permite llevar a cabo un juego de investigación y deducción mientras te sumerges en su papel buscando pruebas, interrogando a sospechosos, creando líneas temporales y conectando todos los puntos con el objetivo de detener a su legendario adversario.

Domina el arte del robo y conoce a los coloridos personajes que han sido extraídos directamente desde las novelas de Lupin mientras éste se recrea relatándolas con un toque dramático (a la par que elegante y un tanto chulesco). Ya era hora de que pudiéramos disfrutar de un videojuego que pone todo el foco de atención sobre este siempre interesante personaje y acercarnos a sus más imponentes hazañas, algo que encantará a los fieles seguidores de las novelas de Leblanc, a los lectores y espectadores del manganime de Monkey Punch y a los propios fans de la serie de Netflix, que volverán a revivir la esencia del personaje desde nueva experiencia en forma de videojuego. Por cierto, «Arsène Lupin: Once a thief» llega en formato digital a todas las plataformas, pero también en formato físico a través de una edición sencilla para PS5 y Nintendo Switch que Meridiem distribuye en nuestro país con los textos en español para que volvamos a revivir las emocionantes aventuras del legendario ladrón.

«Arsène Lupin: Once a thief»

Blazing Griffin · Microids · Meridiem

17 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

