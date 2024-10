"Super Mario party: Jamboree" y "Just dance: 2025 edition", los reyes de la fiesta - gameLover

Esta semana también recibimos otras interesantes propuestas para toda la familia como son «Ninja turtles: Mutantes desencadenados» y «Hot wheels monster trucks: Stunt mayhem»

Super Mario party: Jamboree

¡Hola, gameLover! Hace unos días repasamos algunas de las más recientes novedades en videojuegos para todos los públicos, como son «Nikoderiko: The magical world», «LEGO Harry Potter collection», «Transformers: Pruebas galácticas», «Bob Esponja: El juego de Patricio Estrella» y «Nick Jr. party adventure». Este mes de octubre está siendo, sin duda, uno de los más generosos de los últimos años en cuanto a propuestas para toda la familia se refiere, por eso no es de extrañar que también recibamos una nueva entrega de la franquicia «Mario party» que, después de «Super mario party» (2018) y «Mario party: Superstars» (2021), nos vuelve a traer toda la diversión a casa con su tercera (y probablemente última) entrega para Nintendo Switch.

«Super Mario party: Jamboree» es el nombre de este nuevo episodio de la saga estrella de Nintendo en el género de los party game. Se trata del videojuego más grande de la serie hasta la fecha, con más de 110 minijuegos que se pueden jugar tanto con los botones como con el control por movimiento de los Joy-Con, ya que esta edición te permite coger los mandos en tres nuevos minijuegos basados en esta característica: «En alas de la aventura», «Fábrica de Toad» y «Cocina rítmica». Pero vamos, esta incursión es más bien anecdótica, ya que para la gran mayoría de ellos vas a poder seguir haciendo uso de los controles tradicionales.

Descubre lo que te espera a través de los 22 personajes jugables del Reino champiñón que presenta esta nueva edición que cuenta con el elenco más grande de la saga «Mario party». Aquí puedes jugar con el travieso Boo, el amigable Yoshi o el propio Mario, entre muchos otros personajes, destacando la presencia de Pauline y Ninji, que se unen a la fiesta por primera vez. Juega con cualquiera de ellos en los 7 tableros que nos ofrece esta entrega, donde 5 de ellos son completamente nuevos y 2 son versiones actualizadas de tableros clásicos de la franquicia. Mario y sus amigos viajan a unas enormes instalaciones insulares recorrerán las escaleras mecánicas en las galerías Arcoíris, acelerarán a toda mecha por el circuito Lanzadados y vivirán incontables emociones con el volcán de la isla Goomba, entre otras muchas lugares que explorar.

De todas formas, ya sabes que el modo «Mario party» se puede disfrutar en solitario, con tus amigos y familiares en modo local y también en línea frente a jugadores de todo el mundo, así que es como si te enfrentaras a una experiencia completamente nueva en cualquiera de los tableros. Tú eliges cómo jugar en esta nueva aventura que también introduce novedades como los compas Jamboree, que te permiten hacer nuevos amigos durante la partida para acompañarte por el tablero y ofrecerte ayuda mediante sus diferentes habilidades que pueden proporcionarte ciertas ventajas, como la de copiar los objetos de tus rivales al adelanterles en el tablero, añadir tiradas de dados adicionales e incluso permitir comprar dos estrellas de golpe.

Y si necesitas descansar un poco de tanta fiesta, puedes pasarte por la Plaza Party, que sirve de escenario central para ofrecerte algunas actividades interesantes y tambén para echarle una mano a Kamek, que requiere de tu ayuda para decorar el escenario. Allí podrás obtener nuevas reacciones (hay más de un centenar) y comparar tu rango con jugadores de todo el mundo, entre otras muchas otras cosas más. Respecto a los desafíos, encontrarás de todo tipo, incluyendo de acción y de ingenio. También tenemos la opción de competir o aliarnos con otros jugadores del resto del mundo en una serie de desafíos que nos propone Bowser, que incluyen los nuevos modos «Bowseratlón» -¡donde pueden competir hasta 20 jugadores en línea- y «Brigada anti-Bowser».

No hay duda de «Super Mario party: Jamboree» es la mayor entrega de la serie hasta la fecha, no solo por esos más de 110 minijuegos de los que puede presumir, sino también por albergar una soprendente cantidad de tableros que, además, cuentan con el mejor diseño que hayamos podido disfrutar hasta la fecha en la consola híbrida de Nintendo. Además de una extensísima y muy variada banda sonora, tenermos que tener en cuenta sus nuevas y divertidas mecánicas, la gran cantidad de objetos que ponen la partida patas arriba y esas reglas competitivas que logran que cada nueva oportunidad se convierta en única, entretenida y caótica, lo que garantiza muchas risas y disputas en el equipo. Aquí hemos venido a jugar y también a picarnos un poco, por qué no. Su vertiente multijugador es lo que realmente logra sacarle partido a esta propuesta, aunque también puedes jugar en solitario unificando la esencia de sus dos anteriores entregas para complementarlas con muchísimo contenido. ¡Un imprescindible que hay que tener en cuenta antes de dar el salto a la próxima generación de Nintendo!

«Super Mario party: Jamboree»

Nintendo Cube · Nintendo

17 de octubre · Nintendo Switch

Just dance: 2025 edition

En este 2024 estamos de celebración gracias a la franquicia «Just dance», que lleva 15 años haciéndonos bailar sin parar a través de una propuesta que ha sabido evolucionar y adaptarse a cada periodo de tiempo sin perder su esencia original. La aclamada serie de videojuegos musicales número 1 de todos los tiempos, con más de 80 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2009, ya cuenta con una comunidad de más de 140 millones bailarines en todo el mundo y este año llega por partida doble para ofrecernos una experiencia extra. Por un lado contamos con «Just dance: 2025 edition» -el videojuego que todos conocemos en su versión para consolas- y, por el otro, con el nuevo «Just dance VR: Welcome to Dancity» -que abre sus puertas por primera vez a la realidad virtual a través de una experiencia de baile inmersiva e innovadora-. Esta segunda opción se lanza de manera exclusiva en los dispositivos Meta y nos sumerge en un universo tridimensional de 360º para ofrecernos un sistema de puntuación a dos manos.

Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en la experiencia original, «Just dance: 2025 edition», que este año llega directamente a PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch para que liberemos a la fiera del baile que llevamos dentro gracias a una colaboración especial con la cantante Ariana Grande. Como cada año, este videojuego nos ofrece la posibilidad de montarnos la fiesta en casa a través de una gran cantidad de contenido y este año no iba a ser menos. Para la ocasión contamos con una playlist de más de 40 nuevas canciones, que incluyen los principales hits de las listas de éxitos hasta los himnos más fiesteros, pasando por clásicos de toda la vida y fenómenos virales en internet, además de colaboraciones exclusivas con algunas de las marcas más conocidas de la cultura pop. A la ya mencionada incursión de Ariana Grande -que cuenta con 5 de sus canciones entre el repertorio-, hay que destacar también la colaboración exclusiva con Galantis.

Pero repasemos este completo listado de canciones de «Just dance: 2025 edition» para tenerlo bien claro, ya que abarca una gran variedad de géneros y de éxitos internacionales. Como contábamos, Ariana Grande es la gran protagonista de esta edición, ya que aporta 5 de sus números 1 al videojuego: «Yes, and?», «The boy is mine», «We can’t be friends (wait for your love)», «One last time» y «Break up with your girlfriend, I’m bored». Pero es que, además, contamos con canciones y artistas que suman 31 propuestas bailables más como son «Stop this fire» de NIUS, «Control response» de Hyper, «Basket case» de Green day, «Whenever, wherever» de Shakira, «Unstoppable» de Sia, «, «Party in the U.S.A.» de Miley Cyrus, «Yeah!» de Usher y Lil Jon, «Poker face» de Lady Gaga, «Exes» de Tate McRae, «Paint the town red» de Doja Cat, «Lovin on me» de Jack Harlow, «Lunch» de Billie Eilish o «Payphone» de Maroon 5 y Wiz Khalifa.

Pero eso no es todo, porque no pueden faltar canciones como «Espresso» de Sabrina Carpenter, «In your eyes (remix)» de The Weeknd y Doja Cat, «Pink venom» de Blackpink, «Training season» de Dua Lipa, «The lion sleeps tonight (Wimoweh) de The tokens, «Play date» de Melanie Martinez, «Padam padam» de Kylie Minogue, «In the shadows» de The Rasmus, «Dubidubidu (chipi chipi chapa chapa)» de Christell, «Sweet melody» de Little mix, «Chattahoochee» de Alan Jackson, «You love who you love» de Zara Larsson, «Band bang! (my neurodivergent anthem)» de Galantis, «Calabria 2007» de Enur y Natasja, «Something I can feel» de Mandy Harvey y «Mi gente lo siente» de Don Elektron y Gotopo. Por si fuera poco, también contamos por primera vez a la franquicia con la presencia de dos divas de la música como son Madonna y Céline Dion, que suman sus clásicos «Vogue» y «My heart will go on» respectivamente.

Además, como suele pasar cada año, también contamos con algunas canciones extra más que forman parte del videojuego en forma de covers: en este caso, «Sleigh ride» de Mrs. Claus and the elves, «Move your body» de The sunlight shakers, «SpongeBob’s birthday groove» de Century y «Halloween’s here» y «Sunlight» de The Just dance band. En total son 41 las canciones que forman parte de la experiencia global de esta edición que también cuenta con el apoyo del servicio de suscripción «Just dance+» que puedes probar gratuitamente durante un mes, ya que cada copia de «Just dance: 2025 edition» incluye una prueba que te permite acceder a sus cientos de canciones y muchas otras características. También existe una nueva forma de expandir y personalizar tu biblioteca de canciones gracias a los packs musicales. Se trata de colecciones temáticas compuestas por 6 canciones cada una que puedes bailar online o descargar en tu consola para el modo local. De esta manera, todas las canciones están en un mismo lugar: a través del hub central del videojuego, que mezcla las caciones de la edición base, las del servicio de suscripción y las de los packs musicales, que solo puedes comprar en la tienda de la plataforma actual de «Just dance» (disponible desde la edición 2023 del videojuego).

Ya lo ves, esta «Just dance: 2025 edition» sigue llevando la franquicia un paso más allá, sirviendo como una pequeña actualización para la plataforma de baile. Tanto si eres un veterano bailarín de este videojuego o si tienes pensado introducirte en él por primera vez, aquí encontrarás horas y horas de fiesta y diversión para que bailes solo o enfentándote a tus amigos y rivales de todo el mundo. Ya sea a través del modo local en casa o a través de los retos online, aquí realmente le vas a sacar partido a la experiencia a través de la suscripción «Just dance+» -que cuenta con 3 opciones de pago distintas: 4 euros (1 mes), 10 euros (3 meses) y 10 euros (1 año)-, por si las más de 40 canciones de este año se te quedan cortas. Por cierto, echamos de menos ese interesante modo historia que se introdujo en la edición del año pasado o algún modo extra nuevo que nos sorprenda, pero lo cierto es que aquí vas a encontrarte con un verdadero desafío que parece garantizar la continuidad de la saga durante los próximos años. ¡A bailar!

«Just dance: 2025 edition»

Ubisoft Paris · Ubisoft

15 de octubre · PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

