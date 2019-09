"Dreamcast: El sueño eterno", 20 años desde la última gran consola de SEGA - gameLover

Este año celebramos el 20 aniversario del lanzamiento de la consola de 128 bits de SEGA y llega el libro que la recuerda como una de las mejores consolas de la historia.

¡Hola, gameLover! Pero qué fecha tan adecuada fue aquel 9/9/99, el día elegido por SEGA para lanzar Dreamcast en Estados Unidos. Los japoneses la recibieron casi un año antes, en noviembre del 98, y en Europa tuvimos que esperar algo más, hasta octubre del 99, siendo los últimos en recibirla.

Así que este 2019 estamos de celebración porque ya hace 20 años del lanzamiento de la última gran consola de SEGA (aunque ni ellos sabían que sería la última). Hoy analizamos «Dreamcast: El sueño eterno», el libro que ha escrito Enrique Segura sobre la consola de su vida… y la de muchos de nosotros.

Está claro que este libro es un homenaje a una forma de entender y hacer los videojuegos que perdura a través de las décadas y que, de alguna forma, se resiste a caer en el olvido. Es, por encima de todo, un sentido tributo a una máquina inmortal que supo adelantarse a su tiempo, pero que acabó pagando el precio de sus propios excesos. Si Dreamcast fue tu consola favorita, aquí tienes un libro que te propone un viaje a través del tiempo hecho desde la nostalgia y el cariño para redescubrir una máquina que, al igual que los buenos vinos, mejora con el paso de los años.

La última carta de SEGA

Es cierto que SEGA no lo tuvo fácil con Dreamcast. Sus usuarios provenían de una consola con exceso de vida como fue Mega Drive (y Mega-CD y Mega Drive 32X) y de la tocada y hundida Saturn, que tuvo que batallar con un inesperado nuevo luchador en el ring, la PlayStation de Sony. Aún así logró captar la atención de muchos jugadores gracias a su catálogo de gran calidad.

El libro arranca con una detallada introducción a la máquina, que sitúa al lector a finales de los 90, repasando brevemente todo lo que significó para toda una generación de jugadores. Durante 20 capítulos repasa toda su historia, empezando por destacar los diez motivos para apostar por ella. Y es que los usuarios tal vez no lo tuvieran tan claro a la hora de hacerse con Dreamcast, pero la perspectiva del tiempo ayuda a entender todo lo que significó en el mundo de los videojuegos.

Tras realizar un exhaustivo repaso a los periféricos de la máquina, que no fueron pocos, llega la hora de analizar los motivos de su fracaso y el por qué SEGA decidió dejar de ser una first party abandonando la fabricación de hardware para centrarse solo en la creación de videojuegos. Leeremos 25 anécdotas bien curiosas sobre Dreamcast y descubriremos qué papel jugó PlayStation en toda esta historia (¿sabías que podías disfrutar de los exclusivos juegos de la consola de Sony en la de SEGA mediante emulación?, también te lo cuenta).

Y aunque podremos chequear un listado de juegos que aparecieron en ambas máquinas y que eran superiores en Dreamcast, como «Dino crisis» o «Soul reaver», también conoceremos sus 20 juegos (casi) perfectos, como por ejemplo «Crazy taxi» o «Jet set radio» y repasaremos todo su catálogo comercial durante 71 páginas. Es impresionante revivir las grandes joyas que pasaron por tus manos en su momento y descubrir juegos que no sabías ni que existían, mientras revisas sus emblemáticas carátulas y disfrutas de algunos pantallazos que harán que tu memoria retroceda 20 años en el tiempo. Y es que, si de algo puede presumir, es de poseer uno de los mejores catálogos de juegos de la historia.

Más y más juegos

Para gustos, los colores, ya sabes, y por eso el autor ha decidido revelar su propia selección de juegos sobresalientes, además de mostrarte algunos títulos que solo se podían conseguir mediante la importación, algo que es muy habitual hoy en día, pero que hace 20 años solo estaba reservado para los que realmente se lo podían permitir.

Una de las grandes premisas de Dreamcast era la de ser una máquina que replicaba a la perfección los grandes títulos que antes habían triunfado en los salones recreativos, así que volveremos a recordar algunos juegos en los que invertíamos nuestra paga, como «Dead or alive 2» o «Street fighter: Alpha 3», entre muchos otros. También reviviremos aquellos juegos que no destacaron nada o que son dignos de olvidar, como «Star wars: Demolition» o «Godzilla: Generations», además de los títulos que debieron publicarse y que no llegaron a ver la luz en el catálogo de la consola, como «Half-live» o «Max Payne».

Por cierto, hay algo que triunfaba en esa época y que ya no se estila tanto como son los trucos, y este libro recoge una gran selección de ellos con todo tipo de detalle. A destacar el capítulo dedicado al motor «Beats of rage» que utilizaron tantos juegos y que consiguió que la consola destacara en el género de los beat ‘em up. También debemos recordarla por el legado de sagas que nos ha dejado, que aparecieron primero en Dreamcast y que han continuado su historia en otras consolas (ya sabes, seguimos esperando «Shenmue III» o disfrutando de sagas como «Soul calibur»).

Los fans de Dreamcast siguen alargando la vida de la consola gracias a los emuladores y al eterno sueño de poder disfrutar algún día de una supuesta Dreamcast 2 o tal vez de una Dreamcast mini. Lo que está claro es que, para muchos, marcó una época difícil de olvidar, a pesar de destacar por ser la última gran consola de SEGA.

El sueño eterno

El libro termina con una entrevista a Francisco Javier Cabal, colaborador de la mítica Hobby consolas, que añade toda su experiencia y su versión sobre el papel de la consola en el mundo de los videojuegos, y cierra con un epílogo lleno de reflexiones.

Tanto si eres fan incondicional de SEGA y de su magnífica Dreamcast, como un recién llegado, en este libro encontrarás las claves y toda la información necesaria sobre esta gran consola y todo lo que debes saber para que su legado siga vivo y disfrutes hoy como el primer día de su incomparable catálogo de juegos. En ensayo de 248 páginas que incluye un gran número de imágenes a color y detalles que conseguirán que vuelvas a vivir toda una época.

Dreamcast: El sueño eterno | Enrique Segura Alcalde | Dolmen editorial