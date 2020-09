El poder de "Marvel's Avengers" encabeza los lanzamientos en videojuegos de esta semana - gameLover

Los títulos deportivos «NBA 2K21», «Tony Hawk’s Pro skater 1+2» y «WRC 9: The official game» acompañan a otros lanzamientos como «Ary and the secret of seasons», «Samurai Jack: Battle through time» y «Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning» en los videojuegos de la primera tanda de Septiembre.

¡Hola, gameLover! Arrancamos nuevo mes, que llega cargado de un montón de lanzamientos que te resumimos en nuestro vídeo. ¡Dale al play»:

Marvel’s Avengers

Los Vengadores son los absolutos protagonistas de la semana con el videojuego “Marvel’s Avengers”. No falta ni uno: Capitán América, Hulk, Ironman, Black widow, Thor… Todos juntos para ofrecer una rica experiencia, que combina el modo de un solo jugador con las misiones de zona de guerra continuas de su multijugador.

Su modo campaña, llamado “Reuníos”, se ha diseñado para mostrar las habilidades únicas de nuestros queridos héroes y está centrada en Kamala Khan o Ms. Marvel, que utiliza su pasión, curiosidad, inteligencia y poderes crecientes para destapar una conspiración que ayudará a reunir y a restaurar la antigua gloria de los Avengers. Esta heróica experiencia se desarrolla con la llegada de nuevos héroes, villanos, una gran diversidad de misiones, regiones, objetos y mucho, mucho más, en la que participa el plantel completo.

Su modo multijugador es la “Iniciativa Avengers”, en la que podrás elegir a cualquiera de los héroes para completar misiones que se pueden jugar de forma individual con un grupo de inteligencia artificial o con hasta cuatro jugadores. Su primera temporada está centrada en Kate Bishop y su icónico maestro Ojo de halcón y aportará nuevas y misteriosas misiones de taquiones. Esta y las futuras misiones que se vayan presentando a lo largo del año servirán para desbloquear y dominar nuevos héroes que se irán desvelando poco a poco.

Precisamente la personalización de los héroes juega un papel clave en este videojuego, donde el jugador puede customizar a los personajes más poderosos de la Tierra de muchas maneras: Puedes atribuirles nuevas habilidades para adaptar sus poderes a tu estilo de juego con un sistema de combo dinámicos, habilidades y movimientos característicos que se irán desbloqueando durante la aventura… Y también puedes equiparlos con atuendos clásicos, nuevos y los preferidos por los fans, con guiños constantes a los 80 años de historia de Marvel. Y tú… ¿qué Avenger quieres ser?

NBA 2K21

Puede que esta sea la semana en la que se concentran los lanzamientos deportivos más importantes del año… Empezamos por “NBA 2K21”, la nueva entrega de la serie de simulación de videojuegos de la NBA mejor valorada y más vendida de los últimos 19 años.

Tanto los jugadores más veteranos de la franquicia como los nuevos disfrutarán de una amplia variedad de experiencias, ya que gracias a sus mejoras en gráficos y a su inteligencia artificial el juego se muestra más real que nunca, dotando al jugador de un control absoluto para dominar el balón como nunca.

Consigue tu equipo de ensueño con el modo “Mi equipo”, con el podrás crear tu propia colección de impresionante estrellas (actuales y leyendas) y enfrentarte a otros coleccionistas de todo el mundo. Disfruta de una nueva historia con el modo “Mi carrera”, llevando a “Mi jugador” a lo más alto demostrando su talento dentro y fuera de la cancha. Llega un nuevo entorno para “El barrio”, que se rediseña con un nuevo aspecto para disfrutar como nunca de partidos 1 contra 1, 3 contra 3 y 5 contra 5. Y, por supuesto, personaliza a tu jugador de los pies a la cabeza con un gran surtido de prendas y accesorios oficiales. Una auténtica experiencia creada para los fans de la NBA, con una inmersión única en todas las facetas del baloncesto y su cultura.

Tony Hawk’s Pro skater 1+2

Tenemos que remontarnos a 1999 y a 2000 para recordar el lanzamiento de las dos primeras entregas de la franquicia “Tony Hawk’s Pro skater”. Ahora, 20 años después, llega esta colección en forma de remake, que pretende honrar su legado y, al mismo tiempo, ofrecer las sensaciones y la calidad de los títulos originales.

Rompe los límites del skate con sus dos primeros y legendarios títulos, combinando todos los niveles originales y sus primeros trucos con nuevas formas de jugar y nuevos pro-skaters, ya que los skaters profesionales más importantes del mundo en la actualidad, como Nyjah Huston, Leo Baker o Leticia Bufoni se unen a los nombres clásicos de la saga.

Además de la mayor parte de la música de las ediciones originales, esta entrega doble cuenta con 37 nuevos temas inspirados en el sonido del skateboarding, con canciones de estilo rap y ska-punk, pasando por los old-school de los 90, hasta los éxitos internacionales de la música indie y los artistas emergentes.

Regresan los modos “Crea un parque” y “Crea un skater”, con un robusto editor que ofrece nuevas formas de personalización con la que los jugadores podrán compartir sus parques con amigos y equipar a sus skaters con nuevas opciones. Estas incorporaciones en las características de la remasterización también incluyen nuevos objetos y retos, que mejoran la jugabilidad.

Ejecuta alucinantes combos de trucos, patina escuchando la banda sonora que marcó toda una era y grinda en línea en el multijugador para convertirte en el mejor skater de todos los tiempos.

WRC 9: The official game

No podía faltar a la cita la entrega anual del videojuego oficial del campeonato del mundo de rallies de la FIA: “World Rally Championship” es una referencia en el mundo de las carreras de simulación y esta novena edición incluye muchas mejoras que se traducen en el comportamiento de los vehículo, el realismo de conducción y los nuevos modos de juego.

Podrás competir como nunca en un mejorado modo “Carrera”, que incluye muchas mejoras técnicas y toda la emoción de la nueva temporada del campeonato, con todo el contenido del calendario anual; el modo “Clubes” ofrece a los jugadores la posibilidad de crear tus propios campeonatos personalizados para competir con tus amigos o con la comunidad; y disfrutarás de una zona de prueba libre para probar la configuración de los coches.

Se incluyen tres nuevos rallies (Japón, Nueva Zelanda y Kenia), más de 50 equipos oficiales y todo el contenido del World Rally Championship 1, 2, 3 y Junior, más de 15 coches históricos adicionales y, con las futuras actualizaciones gratuitas, llegará el modo “Foto”, nuevas etapas especiales para los rallies de Portugal y Finlandia, coches y equipos adicionales y el modo “Copiloto”, cumpliendo una vez más con las más altas expectativas de la comunidad de seguidores del juego, que buscan desafíos más difíciles y un mayor realismo.

Ary and the secret of seasons

Si lo que buscas son aventuras, “Ary and the secret of seasons” es la opción perfecta para el inicio de la nueva temporada. Conoce la historia de la joven Ary y su viaje a lo largo del gran mundo de Valdi y conviértete en guardiana de las estaciones, controlando sus poderes para derrotar a los enemigos, superar obstáculos y resolver los complejos acertijos y puzles que se presentan durante el juego.

Sirviéndose de su ingenio y coraje, Ary tendrá que vencer a enemigos monstruosos, afrontar conspiraciones secretas y acabar con las conservadoras tradiciones de su pueblo para salvar su mundo y recuperar el equilibrio.

Explora Valdi y disfruta de una narrativa cautivadora en los entornos dinámicos en 3D, mientras luchas con un sistema de combate fluido y disfrutas de su precioso estilo visual y de la cautivadora banda sonora que dan forma a una atmósfera irrepetible.

Samurai Jack: Battle through time

Si eres fan de la mítica serie de animación “Samurai Jack” estás de enhorabuena, porque es el momento de recibir su videojuego, “Battle through time”, que ha sido diseñado con la colaboración del creador del personaje, Genndy Tartakovsky.

Es un juego de plataformas y acción en 3D que está basado en esta serie: Una nueva aventura en la que Samurai Jack queda atrapado en una línea temporal alternativa durante el enfrentamiento final de su archienemigo Aku. Nuestro protagonista debe unirse a sus aliados más cercanos para vencer a Aku y salvar el futuro en una historia que se integra a la perfección con el final de la serie y que expande el universo de aventuras de este héroe.

La mezcla de humor y drama, al igual que en la serie, es la característica clave de este título, que está pensado para sus seguidores y que disfrutarán recorriendo sus fantásticos mundos mientras desbloquean nuevas habilidades y combos y acaban con sus enemigos con más de una docena de armas cuerpo a cuerpo y a distancia.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

“Kingdoms of Amalur: Reckoning” se lanzó originalmente en 2012 y se convirtió en uno de los RPG más aclamados del momento, donde podías personalizar completamente tu personaje, evolucionarlo mientras lo adaptabas a tu estilo de juego y combinabas magia con ataques cuerpo a cuerpo para explorar todos los secretos de Amalur, un mundo ambientado en un universo impregnado de 10.000 años de ficción.

Esta semana recibimos esta edición remasterizada, con un renovado aspecto gráfico y una jugabilidad refinada. Redescubre Amalur, este misterioso y mágico nuevo mundo de fantasía, destrozado por una guerra feroz en el que deberás apropiarte del secreto de las llaves de la inmortalidad.

Son cientos de horas de juego gracias a todos los contenidos descargables del juego original, con toneladas de misiones secundarias llenas de intriga política, romance, magia oscura y diversión y que están vinculadas a la misión principal.

1980-1990: La década dorada de los videojuegos retro

Lo sabemos, la década de los ochenta fue una época perfecta para ser joven y disfrutar de todo lo que nos ofrecieron aquellos años inolvidables e irrepetibles… y ahora puedes volver a emocionarte con aquellos acontecimientos épicos gracias a “1980-1990: La década dorada de los videojuegos retro”.

Es un libro de 432 páginas y encuadernación en tapa dura que se publica a finales de este mes y en el que podrás revivir la llegada de los primeros ordenadores de 8 bits, la fiebre de las maquinitas “Game & watch” o el inicio de la guerra de las consolas. Podrás aprender de la experiencia de las 35 personalidades que han colaborado en él y que han vivido su experiencia con los videojuegos desde distintos ámbitos como el desarrollo, la comunicación o la prensa.

La década de los ochenta nos dejó un legado cultural atemporal e imperecedero y aquí puedes repasar los videojuegos más destacados de la época para jugar a dobles, los mejores de fútbol, los grandes beat’em up o los títulos de las películas más taquilleras del momento. Su reserva viene acompañada de una colección de once tradings cards de edición limitada con los mejores videojuegos de la década, con ilustraciones exclusivas, Información detallada sobre cada título, curiosidades y capturas de pantalla.

Además, comprándolo estaś ayudando a su fin solidario, ya que los beneficios obtenidos derivados de su venta serán destinados a la lucha contra el cáncer. ¡Un gran motivo para viajar al pasado y disfrutar de todo lo que nos dieron los 80 en cuanto a videojuegos se refiere!

