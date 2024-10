Just Dance 2025 Edition libera al la fiera del baile - Frikipandi

Ha llegado el momento que todos estábamos esperando… El momento de sacar el bailarín que llevamos dentro y empezar a disfrutar de las nuevas coreos y los nuevos temazos de Just Dance 2025 Edition, que ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S!

Aquí os dejamos un adelanto del juego en forma de tráiler, que en esta edición cuenta con una exclusiva colaboración Ariana Grande, entre otros! Puedes comprarlo en Amazon

Pero esto no es todo, porque este año también podremos disfrutar del baile sumergidos en universos 360º con Just Dance VR: Welcome to Dancity, disponible en Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S y Meta Quest Pro.

Hoy, Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de Just Dance 2025 Edition y Just Dance VR: Welcome to Dancity, las últimas entregas de la icónica franquicia Just Dance, que cumple 15 años. Just Dance 2025 Edition ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una nueva lista de temas que abarca una gran variedad de géneros y éxitos internacionales. Cada copia de Just Dance 2025 Edition incluye una suscripción de un mes a Just Dance+, lo que permite acceder a cientos de canciones y muchas otras características. Por otro lado, la franquicia Just Dance abre sus puertas por primera vez a la realidad virtual con el lanzamiento de Just Dance VR: Welcome to Dancity, una experiencia de baile inmersiva e innovadora, disponible en Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S y Meta Quest Pro.

Os dejamos nuestro análisis Just Dance 2025 Edition. A bailar y mover el esqueleto.

En resumen, Just Dance 2025 Edition sigue siendo fiel a la esencia de la franquicia mientras introduce nuevas características y una banda sonora variada que mantiene las cosas frescas. Ya sea que estés buscando una manera divertida de hacer ejercicio, pasar un buen rato con amigos o simplemente disfrutar de la música, este título tiene algo que ofrecer.

Con su excelente diseño visual, nuevas opciones de personalización y una cuidada selección de canciones, Just Dance 2025 continúa demostrando por qué sigue siendo el rey de los juegos de baile. Además, la opción de integrar contenido de ediciones pasadas asegura que los fanáticos de siempre puedan seguir disfrutando de sus canciones favoritas, mientras descubren los nuevos ritmos que ofrece esta edición.

Si buscas un videojuego que combine ejercicio, diversión y música para todos los gustos, Just Dance 2025 Edition es una apuesta segura. No importa si eres nuevo en el mundo de los videojuegos de baile o si ya tienes años siguiendo la franquicia: con esta edición, ¡el baile nunca termina!

Just Dance 2025 Edition, desarrollado por Ubisoft Paris*, ofrece una gran cantidad de contenido emocionante: 40 nuevas canciones, que incluyen desde los principales hits de las listas de éxitos hasta himnos fiesteros, pasando por clásicos de toda la vida, fenómenos virales en internet y colaboraciones exclusivas con algunas de las marcas más conocidas de la cultura pop:

Ariana Grande , ganadora del Grammy e icono de la música pop en todo el mundo, entra por la puerta grande en Just Dance 2025 Edition con cinco de sus canciones más populares, como “yes, and?” y “One Last Time”.

, ganadora del Grammy e icono de la música pop en todo el mundo, entra por la puerta grande en Just Dance 2025 Edition con cinco de sus canciones más populares, como “yes, and?” y “One Last Time”. Además, Just Dance también ha colaborado con Galantis y su tema “BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)”, así como con el grupo de recursos para empleados neurodivergentes de Ubisoft para crear un mapa especial y concienciar sobre el TDAH.

Juegues con tus amigos o con tu familia (con hasta 6 personas en multijugador local), hay una coreografía para todo el mundo, desde las más fáciles hasta los retos más desafiantes. Just Dance 2025 incluye modos que siempre te animarán a bailar: el modo Desafío te anima a competir con tus amigos, mientras que el modo Entrenamiento cuenta las calorías que quemas al bailar, una forma genial de comenzar una rutina de ejercicio.

yes, and? Ariana Grande the boy is mine Ariana Grande we can’t be friends (wait for your love) Ariana Grande One Last Time Ariana Grande break up with your girlfriend, i’m bored Ariana Grande Stop This Fire NIUS Control Response Hyper Halloween’s Here The Just Dance Band Move Your Body The Sunlight Shakers Sunlight The Just Dance Band Sleigh Ride Mrs. Claus and the Elves Basket Case Green Day Whenever, Wherever Shakira Unstoppable Sia Vogue Madonna** Party In The U.S.A. Miley Cyrus Yeah! Usher feat. Lil Jon Poker Face Lady Gaga My Heart Will Go On Céline Dion** exes Tate McRae Paint The Town Red Doja Cat Lovin On Me Jack Harlow LUNCH Billie Eilish Payphone Maroon 5 feat. Wiz Khalifa Espresso Sabrina Carpenter In Your Eyes (Remix) The Weeknd feat. Doja Cat Pink Venom BLACKPINK Training Season Dua Lipa The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh) The Tokens Play Date Melanie Martinez Padam Padam Kylie Minogue In the Shadows The Rasmus Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) Christell Sweet Melody Little Mix Chattahoochee Alan Jackson You Love Who You Love Zara Larsson BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem) Galantis Calabria 2007 Enur feat. Natasja Something I Can Feel Mandy Harvey Mi Gente Lo Siente Don Elektron & Gotopo SpongeBob’s Birthday Groove Century

Just Dance ofrece una nueva forma de expandir y personalizar la biblioteca de canciones de los jugadores con los Packs musicales, colecciones temáticas de seis canciones cada una. Las canciones incluidas en los Packs musicales pueden jugarse online o descargarse y jugarse en modo local. Y gracias a la plataforma global de Just Dance, todas las canciones estarán en un mismo lugar, no importa si se compran en un Packs musical o si forman parte de la edición anual del juego. Los Packs musicales solo pueden comprarse en exclusiva en la nueva sección de la Tienda de la plataforma actual de Just Dance, y están disponibles para jugadores que tengan Just Dance 2023 Edition, Just Dance 2024 Edition o cualquier otra edición anual futura del juego. Los tres primeros Packs musicales están disponibles en exclusiva en la nueva sección de la Tienda del juego, donde también pueden comprarse otras ediciones anuales o una suscripción a Just Dance+.

Just Dance VR: Welcome to Dancity

Just Dance VR: Welcome to Dancity, desarrollado por el estudio colaborador y experto en realidad virtual Soul Assembly, sumerge a los jugadores en un universo en 360º con un aspecto tridimensional y puntuación a dos manos, gracias a su tecnología de realidad virtual.

Just Dance 2025 Edition ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S por un precio de 50 €.

Puedes comprarlo en Amazon

Just Dance VR: Welcome to Dancity está disponible en Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S y Meta Quest Pro por 29,99 €.

Para conocer las últimas noticias sobre Just Dance 2025 Edition o Just Dance VR: Welcome to Dancity, por favor, visita justdancegame.com

