Estos son los videojuegos que se visten de gala para la nueva generación - gameLover

Sagas como «NBA 2K», «Borderlands», «Mortal kombat», «WRC», «Warhammer», «Maneater» y «Overcooked!» evolucionan con actualizaciones que mejoran el juego en las nuevas consolas

¡Hola, gameLover! Menudo mes… Con la llegada de las nuevas consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, hemos recibido una gran multitud de nuevos lanzamientos como «Assassin’s creed: Valhalla», «Call of duty: Black ops / Cold war», «Devil may cry 5: Special edition», «Dirt 5», «Planet coaster: Console edition», «Watch dogs: Legion» o «Yakuza: Like a dragon». Grandes títulos que no han querido perderse el estreno de toda una nueva generación de consolas que apunta bien alto.

Pero también hemois descubierto grandes exclusivos que acompañan a la consola de Sony, como «Astro’s playroom», «Bugsnax», «Demon’s souls», «Godfall», «Marvel’s Spider-man: Miles Morales», «Marvel’s Spider-man | Remastered», «Sackboy: Una aventura a lo grande» o «The pathless», que suman más y más horas de diversión para nuestros ratos de ocio.

Si toda esta cantidad de títulos te parecer abrumadora, quédate, que aún nos faltan por repasar algunos de los mejores títulos de la generación anterior (PlayStation 4 y Xbox One), que se actualizan con nuevas mejoras para aprovechar las espectaculares características de las consolas de nueva generación. Los conoces todos, pero ahora se lucen, se sienten mejor e introducen todas estas mejoras:

Es el caso del simulador de baloncesto por excelencia, «NBA 2K21», que estrena versión para la nueva generación y presume de innovadores avances tecnológicos, nuevos modos y características exclusivas que sientan las bases de los juegos de simulación deportiva de la nueva generación. Para empezar, esta nueva versión ha sido creada desde cero para aprovechar al máximo la increíble potencia, velocidad y tecnología de las consolas de nueva generación, con nuevos avances, modos y características innovadoras, representando un increíble salto adelante -tal vez el más grande en la historia de la franquicia- y marcando el comienzo de una nueva era para los títulos de simulación deportiva.

Es el «NBA 2K» más auténtico, inmersivo y visualmente impresionante que jamás se haya creado, Disfruta de un nuevo nivel de realismo e inmersión sólo posible en las plataformas de nueva generación, con una nueva rail cam que te transporta a la cancha como nunca antes; siente unos brevísimos tiempos de carga que van a la velocidad de la luz; nota cómo e pabellón cobra vida con la nueva grada baja, experimentando la ambientación gracias a 150 personajes únicos controlados por la inteligencia artificial del juego, con reporteros que hacen entrevistas a cámara, interacciones entre fans, empleados realizando sus tareas y mucho más detalles que consiguen una experiencia más completa. En definitiva, un juego más fluido, duro y preciso que conseguirán que no distingas entre el juego y la realidad.

Estas son algunas de las novedades y modos que incluye la la nueva generación: «Bienvenido a la ciudad» deja atrás a «El barrio» con un mapa más grande que los barrios que ya conocíamos, con un enorme centro de eventos y múltiples distritos y facciones donde estás invitado a vivir una vida expandida basada en el baloncesto y que se vive de una forma más natural. También llega la «The W», que expande en gran medida la presencia de la WNBA introducida el año pasado con la primera experiencia «Mi jugadora» de la WNBA en la franquicia, con la posibilidad de crear tu propia jugadora completamente personalizada y llevarla a una carrera profesional en cualquiera de los 12 equipos disponibles junto a las estrellas más brillantes de la liga o compitiendo online en un modo competitivo 3 contra 3 ambientado en cancha exclusiva de esta modalidad.

También puedes crear tu propia historia tomando el control de tu destino en «Mi carrera», con nuevas decisiones y caminos dinámicos a seguir, empezando desde el instituto y jugando las cuatro temporadas completas de baloncesto universitario en una de las diez universidades norteamericanas auténticas. Junto a este modo llegan otros completamente renovados con «Mi NBA» o «Mi WNBA» , que te proporcionan un nivel de control sin precedentes sobre todos y cada uno de los aspectos del juego. Redondea la propuesta su banda sonora, todo un referente en la industria con la colección de música más grande jamás incluida en un «NBA 2K», con más de 350 canciones disponibles.

Zion Williamson, alero de los New Orleans Pelicans es el embajador perfecto para esta nueva versión y se encarga de protagonizar la portada de la edición estándar mientras que la leyenda Kobe Bryant y el número 24 de su camiseta aparecen en la portada de de la edición «Mamba forever», que también inclute la versión de la generación anterior dentro de la misma familia de consolas sin ningún coste adicional. Y, por cierto, si migras desde las antiguas consolas, puedes estar tranquilo porque toda tu progresión y colección de «Mi equipo» se trasladarán a la versión de nueva generación en la misma familia de consolas conservando todas tus cartas y avances para que sigas disfrutándolo desde donde lo dejaste.

Visual Concepts / 2K

12 de Noviembre / Xbox Series X|S y 19 de Noviembre / PlayStation 5

El aclamado looter-shooter «Borderlands 3» también reclama su dosis de locura en las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X|S lanzando un nuevo contenido descargable, objetos cosméticos y nuevas ediciones, así como la actualización que optimiza la experiencia en estas consolas para sacarle partido a su capacidad de procesamiento. Ahora el juego se muestra a 60 FPS y resolución 4K tanto en las partidas para un jugador como en el modo cooperativo online, ya que es capaz de ejecutar partidas de multijugador locales en pantalla dividida para tres o cuatro jugadores, además de la pantalla dividida vertical para dos jugadores en cooperativo local.

Como ya estamos viendo en esta transición, los complementos de contenido y partidas guardadas podrán transferirse a las consolas de nueva generación dentro de la misma familia, y se completa con el «Designer’s cut», la primera mitad del pase de temporada 2, que incluye un nuevo árbol de habilidades para cada buscacámaras, así como «Carrera armamentística», un nuevo desafío de estilo mazmorra. Recordemos que este segundo pase de temporada está incluido en en la edición definitiva del juego, que ofrece la experiencia por antonomasia de «Borderlands 3», los seis complementos de contenido y varios packs cosméticos de bonificación.

Dicho cargamento incluye los cuatro nuevos packs cosméticos «Forma final multiversa», uno para cada buscacámaras y un nuevo modelo para el cuerpo con su correspondiente cabeza, mostrando cómo sería un universo alternativo en el que los personajes jamás llegaron a ser buscacámaras. Los amantes de la moda agradecerán saber que estos objetos pueden combinarse con los modelos de cuerpo y cabeza que quieran, además de conjuntarse con skins.

Gearbox Entertainment / 2K

12 de Noviembre / Xbox Series X|S y 19 de Noviembre / PlayStation 5

«Mortal kombat 11» es el título que más rápido ha vendido en la historia de la franquicia, con más de 8 millones de copias vendidas hasta la fecha en todo el mundo. Ahora llega su versión «Ultimate» dispuesta a satisfacer a los kombatientes de la nueva generación. Se trata de una versión ampliada que incluye el Kombat pack 2, con nuevos luchadores que, además del juego principal, cuenta con el Kombat pack 1 y la expansión «Aftermath».

El juego cuenta con un plantel total de 37 luchadores jugables, las dos campañas del modo historia y los todos los contenidos y modos de juego, que añade a Mileena, la tarkatana híbrida y vil clon edeniano de Kitana; Rain, el semidiós real edeniano, y Rambo, el legendario soldado de las fuerzas especiales con la voz y el aspecto del actor Sylvester Stallone, que también incluye skins de personajes inspirados en las películas «Acorralado», «Acorralado: Parte II» y «Rambo III». La expansión «Aftermath» fue la primera expansión narrativa de la historia de la franquicia y continúa con la épica aventura del juego principal, con tres personajes jugables (Fujin, Sheeva y RoboCop) y diez skins de personajes. Mientras que el «Kombat pack 1» incluye 6 personajes jugables (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, el Joker, el Terminator T-800 y Spawn) y 25 skins adicionales de personajes.

Cuenta con todo el contenido y modos de juego para todos los jugadores y se añade resolución dinámica a 4K (cinemáticas incluídas), gráficos mejorados, tiempos de carga más rápidos y es compatible con el sistemna de krossplay, para sumar los jugadores de todas las plataformas intergeneracionales. Los propietarios del juiego ya pueden descargar las nuevas versiones mediante una actualización sin coste adicional.

NeatherRealm Studios / Warner Bros. Games

12 de Noviembre / Xbox Series X|S y 19 de Noviembre / PlayStation 5

Otro de los grandes títulos que se han publicado recientemente y que no quieren perderse la nueva generación es «WRC 9», el videojuego oficial del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA, que ya ha conquistado a los entusiastas del sim-racing de todo el mundo gracias a, entre muchos otros factores, su modo carrera, la riqueza de sus contenidos y su jugabilidad, convertiéndose en una referencia clave del género.

Esta edición actualizada proporciona a los seguidores de los rallies todo el contenido oficial del campeonato y múltiples mejoras, como la posibilidad de jugarlo a 60 FPS en 4K, para brindar una experiencia de conducción aún más inmersiva, además de aprovechar las nuevas funciones hápticas del mando DualSense en el caso de PlayStation 5 para proporcionar retroalimentaciones más realistas.

Se han cumplido las más altas expectativas de los seguidores del rally una vez más con desafíos más difíciles y realistas, con un modo de carrera mejorado y muchos añadidos técnicos, con todo el contenido del calendario anual y 3 nuevos rallies (Japón, Nueva Zelanda y Kenia), más de 50 equipos oficiales y su librea del WRC, WRC 2, WRC 3 y Junior WRC, más de 15 coches adicionales que han dejado huella en la historia del campeonato y el nuevo modo de juego de clubes, para crear campeonatos completamente personalizados.

KT Racing / Nacon Games

12 de Noviembre / Xbox Series X|S y 19 de Noviembre / PlayStation 5

«Warhammer: Chaosbane» se atreve con su edición «Slayer edition» presentándose como una versión completa del juego respecto al original, incluyendo todos los contenidos descargables publicados hasta la fecha -12 packs en total-, sumando todo el contenido adicional -incluyendo a Keela y La torre del caos– y creando una experiencia visual como nunca antes en la saga.

Además, cuenta con un sexto personaje, el cazador de brujas, y una gran cantidad de contenido extra, incluyendo 6 clases de personajes, cada uno con gameplay, habilidades y equipamiento únicos; un bestiario con más de 70 monstruos alineados con los dioses del caos y batallas con jefes épicos; nuevos y rediseñados escenarios y contenido añadido, con una nueva área más enemigos para combatir; un modo cooperativo optimizado para jugar solo o con hasta 4 jugadores en local o en línea; un rediseño de su interfazl, que haa sido optimizada; y altas opciones de rejugabilidad, tanto en el modo historia como con las nuevas experiencias de juego, además del futuro contenido que está por llegar.

«Warhammer: Chaosbane» es el primer juego hack and slash ambientado en el mundo de «Warhammer: Fantasy Battles», que lleva a los jugadores al corazón del viejo mundo, un continente marcado por la gran guerra contra el Caos, un sangriento conflicto que ha devastado el imperio del hombre. En él puedes jugar como humano, alto elfo, elfo forestal, enano, ingeniero enano o cazador de brujas mientras exploras las áreas icónicas de un mundo que ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo.

Games Workshop y Eko Software / Nacon Games

12 de Noviembre / Xbox Series X|S y 19 de Noviembre / PlayStation 5

La propuesta que lanzó «Maneater» nos pareció atrevida en su día y ha demostrado tener un buen número de adeptos. Ya son más de un millón de jugadores los que se han atrevido a ponerse en la piel de un tiburón para dar caza a la especie que les amenaza constantemente, nosotros los humanos. Es momento de dar el salto a la próxima generación, admitiendo 4K HDR nativo a 60 FPS y nuevos efectos de iluminación que darán vida a este mundo submarino como solo pueden hacerlo las consolas de nueva generación, gracias al ray-tracing. en esta actualización gratuita para los ya poseedores del juego.

Por si aú no lo conces, «Maneater» es un juego de rol de acción de mundo abierto, una experiencia para un solo jugador en el que tú eres el tiburón, comenzando como un pequeño cachorro de tiburón toro, y dondee tienes la tarea de sobrevivir al duro mundo mientras te abres camino en el ecosistema. Debes explorar un mundo abierto grande y variado encontrando enemigos diversos, tanto humanos como silvestres, y buuscando los recursos adecuados para poder crecer y evolucionar mucho más allá de lo que pretendía la naturaleza, lo que te permitirá adaptar el tiburón a tu propio estilo de juego.

Sus características clave consiten en conseguir comida para alimentarte y encontrar botines de tiburones raros para tu evolución, explorar 7 grandes regiones (inclutendo los pantanos de la costa del golfo, playas de resorts, muelles industriales, mar abierto y más) y disfrutando de un ciclo completo de día y noche mientras desbloqueas y equipas mejoran para avanzas en la campaña, presentando una historia única y combates diverso y convincentes.

Tripwire Interactive y Deep Silver / Koch Media

12 de Noviembre / Xbox Series X|S y 19 de Noviembre / PlayStation 5

Y terminamos con «Overcooked!: All you can eat!», una saga basada en la cocina cooperativa, casual y caótico, en el que pueden jugar de 1 a 4 jugadores mediante trabajo en equipo, Los demás chefs y tú debéis preparar, cocinar y servir una serie de sabrosos pedidos antes de que la oleada de clientes se marche furiosa.

En este recopilatorio contamos con las versiones remasterizadas de «Overcooked!» y «Overcooked 2!», sumando todo el contenido adicional de «The pekish rises» para darle forma a una edición definitiva y añadiendo «Overcooked! online», un frenético modo multijugador en línea.

Completan la experiencia sus gráficos mejorados y su impresionante resolución 4K, multijugador interplataforma y tiempos de carga rápidos, además de 7 nuevos niveles, 2 chefs de Spooktacular adicionales y más caos y varios modos de juego al margen de la campaña: «Supervivencia» y «Entrenamiento». También añade un nuevo modo «Asistencia», que ofrece una serie de opciones para que el juego sea más accesibles, menos frenético, con recetas que caducan más tarde y con más tiempo durante las rondas, con la posibilidad de saltar niveles.

Ghost Town Games / Team 17

12 de Noviembre / Xbox Series X|S y 19 de Noviembre / PlayStation 5

Esta lista se completa con videojuegos como «Fortnite», «Dead by daylight», «No man’s sky» o «War thunder», que también lanzan sus actualizaciones gratuitas mejorando sus características. Y la semana que viene… ¡daremos a conocer más novedades! El final de Noviembre llega apasionante en cuanto a videojuegos se refiere.

