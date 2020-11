¿Estrenas Xbox Series X|S? ¡Estos son sus principales juegos de lanzamiento! - gameLover

Las nuevas consolas Xbox Series X y Xbox Series S ya están aquí y queremos repasar los nuevos videojuegos que se estrenan junto a ellas.

¡Hola, gameLover! ¡Por fin! Ya es 10 de Noviembre, una fecha que teníamos marcada en nuestro calendario desde hace semanas y que señalaba la llegada de los dos nuevos buques insignia de nueva generación de Microsoft: Xbox Series X y Xbox Series S se estrenan con amplísimo catálogo de miles de juegos de las tres anteriores generaciones de Xbox y con un buen puñado de títulos que han sido optimizados para aprovechar las características técnicas y la potencia de ambas consolas.

Los tiempos de carga se reducen a la mínima expresión y ahora propuestas como “Gears: Tactics”, “Gears 5”, “Forza Horizon 4”, “Sea of thieves”, “Ori and the will of the wisps” o “Grounded” lucirán mejor que nunca gracias a las nuevas mejoras que reciben gracias a la opción smart delivery, que permite actualizar una selección inicial de 30 títulos de la biblioteca de Xbox con mejoras gráficas y de rendimiento.

Pero hoy también recibimos nuevos videojuegos que no han querido perderse esta fecha tan señalada y que repasamos en este vídeo especial con los lanzamientos más destacados del lanzamiento de Xbox Series X|S. ¡Dale al play!

Assassin’s creed: Valhalla

Ubisoft ha lanzado recientemente “Watch dogs: Legion”, la tercera entrega de la saga que ya cuenta con más de cuarenta millones de jugadores en todo el mundo, y que hoy también llega a las dos nuevas Xbox… acompañada de otra de sus grandes franquicias: “Assassin’s creed”, en la que podrás vivir el regreso del credo convirtiéndote en una feroz leyenda vikinga.

Descubre la saga de Eivor, un nuevo assassin que llega en versión masculina y femenina, y que ha sido criado entre historias de batallas y gloria. “Assassin’s creed: Valhalla” ofrece una experiencia vikinga cautivadora, llevándote a un mundo abierto hermoso y cambiante, ambientado en la despiadada Inglaterra de los años oscuros.

Deja atrás una Noruega sacudida por guerras interminables y con recursos cada vez más escasos para atravesar los hielos del mar del Norte y disfrutar de las nuevas características de este juego: Embárcate en incursiones, haz crecer tu asentamiento y fortifica tu poder e influencia en la piel de Eivor, el mítico saqueador vikingo y líder de su clan nórdico con el que tendrás que establecer un nuevo hogar en medio de una lucha de poder por el control de la Inglaterra del siglo IX.

Personaliza su apariencia y prepárate para crear alianzas políticas y tomar decisiones de combate para proteger tu hogar y el futuro del clan. Experimentando el brutal estilo de lucha de los guerreros vikingos con un sistema de combate rediseñado que te permite blandir armas a dos manos y utilizar tu drakkar para liderar incursiones. ¡Alcanza la gloria como un vikingo!

Yakuza: Like a dragon

La apuesta de SEGA se centra en lanzar una nueva entrega de una de sus franquicias más legendarias: “Like a dragon” es un explosivo punto de entrada en la aclamada saga “Yakuza”, que nos acerca a una hilarante representación del Japón actual como nunca antes lo has visto.

Su historia nos presenta a Ichiban Kasuga, nuestro protagonista, miembro de bajo rango de una familia yakuza que asumió la culpa de un crimen que no cometió para proteger a su patriarca, Masumi Arakawa. Después de cumplir una sentencia de 18 años en la cárcel, regresa para descubrir que puede que la persona a quien protegió sea el culpable de todo.

Esta traición desemboca en un juego con un nuevo sistema dinámico de combate en el que Ichiban ejecuta sus peleas como en su género favorito, los juegos de rol. A pesar de todos los cambios que introduce este nuevo capítulo de la saga, “Yakuza: Like a dragon” conserva su núcleo de experiencia y reúne todo lo que los fans conocen y adoran de ella, el drama, la acción y el humor, junto a más de 50 minijuegos, que casan a la perfección con el encanto de la ciudad de Yokohama donde transcurre la aventura y con un reparto de personajes completamente nuevo.

Dirt 5

¡Pero qué ganas teníamos de disfrutar de las carreras en la nueva generación! “Dirt 5” es la renovada experiencia de conducción todoterreno de Codemasters que hará latir tu corazón, con imágenes vibrantes, una gran banda sonora y con las condiciones climatológicas más dinámicas que puedas encontrarte.

Disfruta de una gran variedad de escenarios globales que recorren ciudades como Nueva York o Río de Janeiro o desafiantes eventos en áreas remotas de Grecia y China. Experimenta en primera persona la emoción de las carreras extremas gracias a su gran variedad de vehículos, el catálogo más diverso de toda la franquicia. El amplio recorrido del modo “Carrera”, dividido en cinco capítulos, te promete más de 130 eventos y desafíos, en los que deberás alcanzar objetivos exigentes para conseguir sellos y, con ellos, desbloquear desafíos y competiciones secretas mientras luchas por convertirte en leyenda con la ayuda de tus dos orientadores y tus patrocinadores.

Regresa el modo a pantalla partida para hasta cuatro jugadores, también cuentas con opciones como “Playgrounds”, que te permite diseñar, crear, editar y competir en arenas personalizadas y compartirlo con todo el mundo, e innumerables modos de juego, más que en ninguna de sus anteriores entregas: “Land rush”, con saltos y secciones técnicamente desafiantes y carrera en grupo; “Rally raid”, con trayectos todoterreno extremos en rutas divididas; “Ice breaker”, para luchar contra los cortocircuitos sobre el hielo en una conducción precisa, “Stampede”, donde el barro y la arena presentan un paisaje natural duro e implacable; “Path finder”, con una velocidad controlada y conducción más estratégica en caminos plagados de rocas; “Sprint”, donde podrás enfrentarte a carreras amplificadas de 900 caballos; “Ultra cross”, para afrontar un impredecible terreno en el desafío definitivo; y el loco mundo de la «Gymkhana», que regresa para hacerte saltar por los aires, realizar drifts y donuts en zonas de acrobacias marcadas para encadenar trucos y lograr una puntuación determinada con un tiempo limitado. ¡Una experiencia desafiante!

The falconeer

Aquí tienes una nueva y original propuesta, “The falconeer”, un videojuego de combate aéreo y de mundo abierto con frenéticas y brutales batallas que ejecutarás como un arponero.

Conviértete en uno de ellos y surca los cielos a lomos de tu apabullante pájaro de guerra mientras te enfrentas a una gran variedad de enemigos. Únete y reta a diferentes facciones y clanes repartidos por el mundo de The Great Ursee y utiliza diferentes clases de arponero, cada uno con diferentes características, armas y tipos de pájaros de guerra, y mejóralo a medida que vayas ganando batallas, completando misiones y descubriendo secretos.

Puedes usar la energía y calor del océano para lanzarte en picado, esquivar, girar, escabullirte o sacar ventaja. Puedes explorar a fondo un mundo fantástico que se extiende sobre las nubes, a través de las olas y también en las profundidades marinas. Descubre nuevas ubicaciones, ya sea en las alturas como en las profundidades del océano, y consigue reunir todos los fragmentos para mejorar tu halcón con armas, armaduras, cosméticos y mutágenos.

Devil may cry 5: Special edition

El primer título de Capcom para esta nueva generación es “Devil may cry 5: Special edition”, un juego que ya conocemos pero que llega con nuevas características y modos de juego que aprovechan el potencial de las nuevas consolas.

En esta nueva edición podrás disfrutar de todos los contenidos de la “deluxe edition” y del “EX color pack”, además de contar con Vergil como personaje jugable, con el que podrás blandir su icónica espada Yamato para destruir Red Grave City de nuevo y superar los peligrosos obstáculos del modo de desafío “Palacio sangriento”. También cuenta con el modo “Legendary dark knight” -que aumenta el número de enemigos- y el modo “Turbo” -que incrementa la velocidad del juego en un 20 por ciento y permite un poder de fuego aún más rápido, con combos más fluidos-.

El juego está impulsado por el motor RE Engine, que ya hemos disfrutado en los títulos más recientes de la saga “Resident evil”, y que ahora llega a esta nueva generación para conseguir numerosas mejoras visuales como los 120 frames por segundo en Xbox Series X. Una nueva experiencia para esta icónica serie de acción, que ya ha distribuido más de 22 millones de unidades en todo el mundo.

Tetris effect: Connected

Si ya conoces “Tetris effect” y te gustó, esta nueva versión expandida te va a encantar… Y si lo descubres ahora, tienes que saber que se trata de un “Tetris” vitaminado como nunca antes habías visto, oído ni sentido jamás. “Tetris effect: Connected” es una reinvención increíblemente adictiva, única y absolutamente extraordinaria del juego de puzle más popular de todos los tiempos.

La música, los fondos, los sonidos, los efectos especiales, hasta las piezas de “Tetris”… Todo late, baila, brilla y explota en sincronía con tu forma de jugar, por lo que cada uno de los más de 30 niveles y más de 10 modos de juego te ofrece una experiencia completamente distinta cada vez que juegas.

Esta versión llega con una gran cantidad de nuevas opciones y modos de juego cooperativos y competitivos para poder disfrutar en línea, pero también expande la adictiva e innovadora jugabilidad para los modos de un jugador. Y tú qué prefieres, ¿jugar solo o en compañía?

Planet coaster: Console edition

¿Has soñado alguna vez con construir tu propio parque de atracciones? Pues ahora puedes hacerlo y disfrutar de todas las ventajas y herramientas, como la construcción pieza a pieza y el uso de plantillas en la “Console edition” de “Planet coaster”.

Esta versión para consolas ha sido creada desde cero y cuenta con una interfaz rediseñada, un nuevo menú radial y un sistema de control completamente renovado. No solo puedes decidir cómo será tu parque, sino que también puedes gestionarlo, decidiendo cómo funciona mientras tomas decisiones de sus operaciones diarias: Contratar al personal, ponerle precio a las bebidas o construir nuevas atracciones, ya que cuentas con un extenso catálogo de atracciones y montañas rusas, algunas de ellas inspiradas en parques de atracciones reales de todo el mundo.

Gracias a la “Frontier Workshop”, puedes encontrar infinidad de materiales y contenidos para mejorar cualquier aspecto de tu parque, incluso subir tus propias creaciones para inspirar a jugadores de todo el mundo. Disfruta del modo “Sandbox”, donde el dinero no es un problema; del modo “Reto”, donde pondrás a prueba tus habilidades como constructor; o sumérgete en el desarrollo del mejor parque de atracciones del mundo con el completo modo “Carrera”. ¡Que empiece la temporada!

