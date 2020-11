La nueva generación de consolas ya está aquí: Conoce todo sobre PlayStation 5 - gameLover

Hoy llega PlayStation 5, la nueva propuesta de Sony para la nueva generación de consolas, y te contamos todos sus detalles a fondo.

La cuentra atrás ha llegado a su fin. Mientras los afortunados usuarios de algunos países llevan disfrutando de ella desde la semana pasada, por fin tenemos entre nosotros la nueva PlayStation 5, que nos hará experimentar las funciones de nueva generación como la retroalimentación háptica del mando inalámbrico DualSense o del envolvente audio 3D. Pero conozcamos todas sus características al detalle.

Lo que primero te llamará la atención es su tamaño: Mide 390 x 104 x 260 milímetros y pesa alrededor de 4,5 kilos en su modelo estándar y 390 x 92 x 260 y 3,9 kilos en el digital. La puedes colocar tanto en vertical como en horizontal mediante una base adjunta y cuenta con un puerto USB tipo C y un puerto USB tipo A (ambos de gran velocidad ) en la parte delantera y dos puertos USB tipo A y puerto Ethernet en la trasera.

Sus puntos fuertes

Si en algo se está empeñando Sony en resaltar sobre su nueva y flamante consola es en demostrarnos lo inmersiva que es su experiencia jugando a través del DualSense y varias características que que nos harán disfrutar de su velocidad, una fidelidad visual y una inmersión sensorial sin precedentes. Los tiempos de carga se han reducido al mínimo gracias a la unidad de estado sólido (SSD) de ultra alta velocidad que incluye la consola y los gráficos en 4K y la fluidez de sus juegos, de hasta a 120 fotogramas por segundo que conseguiremos gracias a las especificaciones técnicas de la consola.. El audio 3D de su Tempest 3D AudioTech también consigue que se multipliquen las sensaciones de los jugadores y te transporte al universo en el que están jugando.

Cada unidad cuenta con un disco duro SSD de velocidad ultraalta y su sistema de E/S integrado, que se han desarrollado con el objetivo de eliminar barreras a la hora de jugar, concretamente las pantallas de carga. Está dotado con una banda ancha de lectura de 5,5 GB/s (en bruto) y ahora puedes elegir qué partes de los juegos quieres descargar, solucionando así los futuros problemas de espacio que puedas tener en un futuro.

Respecto al sonido, el Tempest 3D AudioTech. es un motor de audio 3D específico para PS5 que proporcionará audio de alta calidad y hará que los juegos puedan ofrecer una sensación de inmersión mucho más profunda gracias a la implementación del audio 3D personalizado con unos auriculares compatibles, ya que permite posicionar sonidos con alta precisión, entre otras características avanzadas.

Adiós DualShock, bienvenido DualSense

El mando inalámbrico DualSense es otra de las grandes novedades que llegan junto a PlayStation 5 y que eleva la forma en la que los jugadores se relacionan con sus juegos. Esto es así gracias a las muchas características inmersivas como la tecnología háptica y los gatillos adaptativos, que han sido diseñados para producir potentes sensaciones táctiles que aumentan la inmersión del jugador y mejoran la interactividad del juego.

La tecnología háptica de última generación sustituye la tradicional función de “vibración” con actuadores dobles, que ofrecen una variedad más inmersiva de potentes sensaciones físicas, que es personalizable o desactibable a gusto del jugador. Esta sensación se consigue gracias a los actuadores dobles en lugar de motores, con resultados son más rápidos y precisos.

El mando también incluye un altavoz y, como novedad, sus propios micros, además de un sistema de cancelación de eco que te permitirá hablar con tus amigos sin necesidad de configurar unos auriculares, ideal para conversaciones rápidas. Por eso tiene sentido que también cuente con su propio botón «mute» en la parte frontal, para encender o apagar el micro rápidamente. Además cuenta con su propio conector de auriculares y cuenta con compatibilidad con el dictado por voz, donde el español está incluído.

La evolución también ha llegado al botón «share», que ahora se llama «create» y que exprime al máximo la posibilidad de crear y compartir nuestras capturas o vídeos, su latencia también ha mejorado y cuenta con opciones de accesibilidad para, por ejemplo, reducir o desactivar la fuerza de la tecnología háptica y de los gatillos adaptativo, reasignar los botones del mando o activar la función de dictado de voz para que sea más fácil buscar contenido.

Cuenta con una conexión mediante un puerto USB de tipo C y su batería cuenta con mayor capacidad de carga, que conseguirán unas sesiones de juego más largas

Sus accesorios oficiales amplían la experiencia

Todos blancos y negros y muy en consonancia con el particular diseño curvo de la consola, así son los accesorios oficiales que acompañan el lanzamiento de PlayStation 5.

Aprovechando la tecnología de audio 3D Tempest que implementa la consola, llegan los auriculares inalámbricos Pulse 3D, que cambian la manera en la que suenan sus juegos. Han sido creados para aprovechar al máximo el audio 3D gracias a su diseño optimizado, sus micrófonos con cancelación de ruido y diversos controles de fácil acceso para ofrecer una experiencia sin igual, también en PS4, ya que son compatibles. Más adelante, mediante una actualización de firmware de la consola, se implementará una tecnología de sonido envolvente virtual para los altavoces integrados de los televisores. Muchos de los videojuegos de lanzamiento, como «Astro’s playroom», «Marvel’s Spider-man: Miles Morales», «Demon’s souls» o «Sackboy: Una aventura a lo grande», ya han llegado con el audio 3D implementado. Y, por cierto, también puedes experimentar el audio 3D con los auriculares que ya uses habitualmente, ya sea conectados a la consola por USB o a través del conector de 3,5 milímetros del DualSense.

PlayStation 5 distingue ahora en su nueva interfaz entre tu biblioteca de juegos y un completo centro multimedia, que cuenta desde el primer día con las aplicaciones de plataformas como Netflix, Apple TV, Disney+, Spotify, Twitch y YouTube, y las que se irán sumando otras tantas para que puedas ver películas, programas de televisión, música y directos de gameplays. Estas apps vienen ya precargadas por defecto y gracias a su mando a distancia muiltimedia podrás cambiar, pausar o saltar música de forma rápida. También permite ajustar la configuración de volumen y energía en televisores compatibles y cuenta con cuatro botones de inicio dedicados a las principales de entretenimiento.

La nueva consola cuenta con una Cámara HD para poder realizar partidas en streaming con una resolución full HD y, de momento esa es su función principal. Si quieres utilizar tu casco de realidad virtual PlayStation VR tienes que utilizar la PlayStation Camera de PS4, que funcionará en PS5 mediante un adaptador gratuito que está facilitando Sony.

Y no podía faltar la Estación de carga que acompaña al inicio de cada generación PlayStation, con posibilidad para recargar dos mandos inalámbricos DualSense a la vez.

Los servicios añadidos y la retrocompatibilidad

El servicio de suscripción PlayStation®Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a Los miembros de PlayStation®Plus España podrán disfrutar desde el 19 de noviembre de nuevas ventajas en la consola PS5™: PlayStation®Plus Collection**. Los usuarios de PS5™ con suscripción al servicio PlayStation®Plus podrán descargar y jugar a una biblioteca de juegos de PS4™ que definieron su generación, como por ejemplo Worldwide Studios:

Como novedad en la llegada de la nueva consola se introduce la PlayStation Plus collection , que inclute una selección de videojuegos que han definido el ciclo de vida de PlayStation 4 y «Bloodborne», «Days gone», «Detroit: Become human», «God of war», «Infamous: Second son», «Ratchet & Clank», «The last guardian», «The last of us: Remastered», «Until dawn», «Uncharted 4: El desenlace del ladrón» y juegos de desarrolladores y editores terceros como «Batman: Arkham knight», «Battlefield 1», «Call of duty: Black ops III / Zombies: Chronicles edition», «Crash Bandicoot: N. Sane trilogy», «Fallout 4», «Final fantasy XV: Royal edition», «Monster hunter: World», «Mortal kombat X», «Persona 5» y «Resident evil 7: Biohazard».

Más del 99 % de los más de 4000 juegos de PS4 también pueden jugarse en la consola PS5 o la consola PS5 edición digital, aunque para jugarlos en esta última hará falta descargarlos de PlayStation®Store. El modelo de PS5 con lector de Blu-ray Disc™ también es compatible con Blu-ray Disc™ de PS4.

Una app renovada para potenciar la experiencia PlayStation

Con la llegada de PlayStation 5 su app también ha recibido un lavado de cara, que incluye una nueva interfaz de usuario, la función de mensajería integrada, compatibilidad con el chat de voz y mucho algunas mejoras más que te detallamos a continuación.

Esta versión mejorada está pensada para ser utilizada especialmente cuando no estás frente a la consola a través de su elegante interfaz de usuario, que ahora muestra una pantalla de inicio que te permite ver de un vistazo a qué juegan tus amigos y acceder a toda la información sobre tus partidas recientes, incluida tu lista de trofeos.

También se ha integrado con el sistema de mensajería para disfrutar de una experiencia unificada, para que puedas conectar con tus amigos desde un único sitio. Ahora puedes crear grupos desde la appr y disfrutar de la opción del chat de voz con hasta 15 amigos en el móvil.

Pero la función más interesante es la integración nativa con PlayStation Store, que asegura una experiencia más fluida. Ahora puedes navegar y comprar fácil y rápidamente por ella, además de iniciar o descargar tus juegos y complementos de forma remota, además de poder gestionar el almacenamiento de la consola si te quedas sin espacio mientras descargas un juego.

Y por supuesto, podrás estar al tanto de las últimas novedades sobre PlayStation a través de la sección «Explorar», que te muesta las últimas noticias oficiales de los desarrolladores y todo el contenido del PlayStation Blog.

Precio y disponibilidad

PlayStation 5 está disponible desde hoy en nuestro país a un precio de 499,99 € en su versión con lector y a 499,99 € en su «digital edition», que carece de lector. Esta es la única diferencia que existe entre ambos modelos, ya que son idénticos en el resto de prestaciones. El lector de Ultra HD Blu-ray Disc permite reproducir los juegos de PS5 y PS4 en formato Blu-ray Disc, así como reproducir contenidos de 4K Ultra HD Blu-ray Disc , Blu-ray Disc™ convencional y DVD; y la edición digital de la consola que -repetimos- no tiene lector de Ultra HD Blu-ray Disc pueden descargar juegos de PS5 y PS4 directamente desde PlayStation Store o acceder a los juegos a través de PlayStation Plus y PlayStation Now en el caso de estar suscritos a estos servicios.

