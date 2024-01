Cooperadores de la verdad-Benedicto XVI nos invita a la reflexión con su sabiduría. ¿Por qué este libro abre la mente?

Este es mi comentario sobre este libro para regalar en Navidad o Reyes…

Esta es la sinopsis oficial…Cooperadores de la verdad-Benedicto XVI nos invita a la reflexión con su sabiduría…

«Tengo la esperanza de que este libro sirva a una decidida cooperación con la verdad… He buscado afanosamente abrir en él ventanas por las que asomarse a la verdad del Evangelio. Y al escribirlo he pretendido despertar en los lectores deseos de cooperación, de participación, de ayuda para que cunda por el mundo el amor que el Señor nos ha encomendado como su mandamiento nuevo». Joseph Ratzinger ofrece aquí una reflexión para cada día del año, tratando en cada caso alguna de las grandes cuestiones de la vida cristiana: la fe, la esperanza y la caridad, el sentido de la muerte y la perennidad del mensaje evangélico, los valores cristianos ante la sociedad tecnológica, el nacimiento y la Pasión de Cristo, el cielo, el purgatorio y el infierno, la actitud intelectual de los católicos, el sentido del dolor, la proyección del Concilio Vaticano II en la Iglesia, etc. Porque «sin verdad no se puede obrar rectamente… La voluntad de verdad, su búsqueda humilde, la disposición para aprenderla es el supuesto fundamental de toda moral».

Por otra parte, Panini y Bonelli apostaron por una novela gráfica fiel a la Biblia, respaldándose en Benedicto XVI…Apocalipsis. El Libro de las Revelaciones de San Juan-Benedicto XVI y la fidelidad bíblica…

Alfredo Castelli escribe, por primera vez en el mundo, una fiel adaptación en cómic del último y más visionario libro del Nuevo Testamento: el Apocalipsis de San Juan. Una narración visionaria representada de forma magistral y alucinante gracias a los lápices de Corrado Roi.

