Demon Wars-La versión manga de los superhéroes de Marvel. ¿Cuáles son las claves para entender a Peach Momoko?

La editorial Panini nos habla de su cómic…Demon Wars-La versión manga de los superhéroes de Marvel

Libro de historietas encuadernado en cartoné de 168 páginas interiores en color más cubiertas, que contiene la traducción de los comic books originales Demon Wars: The Iron Samurai, Shield of Justice, Down in Flames y Scarlet Sin publicados en USA por Marvel Comics. ¡Peach Momoko lleva su versión del Universo Marvel al siguiente nivel! Bienvenido a otra dimensión llena de criaturas maravillosas: una armadura samurái inteligente, un individuo alado con una máscara de halcón, una pantera misteriosa y un monstruo rojo con forma de serpiente con un apetito mortal. Mientras estos increíbles yokai luchan, Mariko Yashida se verá obligada a elegir un bando.

Víctor Alvarado, autor del libro: La fe, la ética y los valores de los superhéroes

