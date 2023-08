Novelas Esenciales de H. G. Wells-Uno de los grandes genios de la ciencia ficción y sus cuestionamientos éticos. ¿Por qué este autor es una figura esencial en la ciencia ficción?

Novelas Esenciales de H. G. Wells-Uno de los grandes genios de la ciencia ficción y sus cuestionamientos éticos

En estas novelas viajaremos de la mano de H.G. Wells por otros mundos, y no solo descubriremos las infinitas posibilidades que los avances científicos, reales o no, le ofrecen a los protagonistas de sus obras, sino que, como lectores, nos corresponderá hacer un análisis profundo de los conflictos que se presentan para la humanidad frente ante estos avances: la lucha de clases, el abuso de poder, la ética… estos son temas que se ocultan detrás de las posibles realidades que nuestro autor quiso mostrarnos. Pero no se confundan al creer que estas son narraciones oscuras y pesimistas, todo lo contrario, son la mejor manera de incursionar en la posibilidad infinita que tiene el hombre de superar sus propios límites y vivir, más allá de nuestra imaginación, las magníficas posibilidades que ya estamos experimentando con los actuales avances tecnológicos, y todos aquellos que nos ofrecerán los siglos venideros. El presente volumen incluye las siguientes novelas: “La máquina del tiempo” (1895), “La isla del doctor Moreau” (1896), “El hombre invisible” (1897), “La guerra de los mundos” (1898) y “Los primeros hombres en la Luna” (1901).

Por otra parte, hace unos años nos topamos con una joya en cómic sobre la obra de tan visionario escritor: Wild´s End. Primera luz-Adaptación al cómic de La Guerra de los Mundos de H G Wells

Bienvenido a la Guerra de lo Salvaje, Wild’s End. Primera luz, la nueva guerra de los mundos en cómic.

Iglesia del Cuervo de Abajo (LowerCrowchurch) es una pequeña comunidad inglesa integrada por personajes antropomórficos, que disfruta la paz de los años 30, pero cuando la aldea es víctima de una invasión extraterrestre, las vidas de los residentes cambian drásticamente cuando tienen que enfrentarse a una violencia letal. Liderados por un veterano de guerra ya retirado, tendrán que unirse para descubrir el secreto de los invasores y tener esperanza de contraatacar. ¿Podrán enfrentarse a sus invasores? ¿Qué sucederá en esta nueva guerra de los mundos en cómic?

Escrito por el guionista británico Dan Abnett (Guardianes de la Galaxia, Warhammer 40.000) y dibujado por I.N.J. Culbard (En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft) en la clásica tradición de la ciencia-ficción, pero con un giro antropomórfico. Un tándem artístico perfecto para una saga que te subirá las revoluciones.

Wild´s End. Primera luz explora lo lejos que puede llegar la gente normal para sobrevivir al dolor y el sufrimiento de la guerra.

Los seguidores del universo de Warhammer disfrutarán con esta trilogía de ciencia ficción al más puro estilo de HG Wells.

