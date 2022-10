Vestirnos como ellos, usar sus expresiones y tradiciones: qué es el 'soft power' en el que China invierte

Sin lugar a dudas, China está en boca de todos. Y no, no hablamos únicamente del Congreso del Partido Comunista en el que Xi Jinping volvió a salir triunfante renovando y ampliando su poder, sino también, en términos culturales. Y de eso es lo que hemos venido a hablar en Fin de Semana, porque, no sabemos si te ha pasado alguna vez, que te sientes muy atraído por la cultura china aunque nunca hayas llegado a estar allí.

Pues, aunque no te lo creas, esto es parte de un plan. Sí, uno que se denomina Soft Power, o poder blando, en el que el país asiático ha invertido más de diez mil millones de dólares. ¿El objetivo? Enamorar al mundo con su cultura y llevarla a todos los ricones del mundo. Aunque, eso sí, tienen en el punto de mira a Latinoamérica, Asia y África.

Lo creas o no, es un poder que también se está extendiendo hasta Europa, y es que una empresa china ha comprado el 25% del puerto de Hamburgo, uno de los mayores de Europa, además de controlar ya el del Pireo en Grecia, el de Valencia y el de Algeciras.

Para saber cómo es este plan de "colonización cultural" hablamos con Claudio Feijóo González, ingeniero, economista y autor de El Gran Sueño de China para contarnos esas claves. "Es una oportunidad para ellos...En China se piensa que en Occidente hay un declive y, si lo miras con los ojos de un chino, tiene bastante lógica" comenzaba contando.

"Para ellos estamos en una guerra, somos blancos...Es mejor no acercarse demasiado porque hay problemas" nos contaba. Eso sí, piensan que, a través de su cultura, pueden tener la oportunidad de aportarnos su pensamiento y, en cierta forma, convertirnos un poco en ellos. Como nos contaba Claudio, es muy parecido a lo que ya hizo Estados Unidos, ya que nos sentimos muy cercanos a la cultura norteamericana, escuchando su música e incluso celebrando "fiestas" como Halloween.