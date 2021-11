Mazón (PP) sobre los abusos a menores tutelados en Valencia: “El silencio de Ximo Puig no deja de indignarnos”

Carlos Mazón asegura “estar preparado”. El presidente de la Diputación de Alicante y, desde el pasado 3 de julio líder de los 'populares' valencianos, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de reconstruir la maquinaria de la formación que en su día logró la mayoría absoluta en la autonomía. Una apuesta de la cúpula del Partido Popular para recuperar el poder territorial durante las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.

En conversaciones con COPE, Mazón ha confirmado la noticia que el número dos del PP, Teodoro García Egea, hacía pública esta tarde en el Congreso de los Diputados: “la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha declarado objeto de investigación el caso de abusos sexuales sufrido por una menor tutelada por la Generalitat Valenciana por el que ha sido condenado a cinco años de cárcel el exmarido de la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mónica Oltra”.

El presidente del PP valenciano ha recordado que la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) “también apunta a la obstaculización de la investigación por parte de la propia consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat”, y ha destacado que este escándalo continúa mientras “la vicepresidenta sigue en su puesto”. Asimismo, Mazón ha querido denunciar “el silencio” que guarda al respecto el presidente de la Generalidad y “que no deja de indignarnos”.

“Nuestra obligación es la de estar preparados”



Durante la conversación con COPE, Carlos Mazón ha declarado que “estamos palpando el apoyo de mucha gente que se está acercando al PP por la necesidad de abrir una nueva etapa en la que se deje de ningunear a la Comunidad Valenciana”. Del mismo modo, el líder 'popular' ha manifestado que “la gente de la Comunidad valenciana necesita cambiar de etapa lo antes posible”, aunque es consciente de que la potestad para la convocatoria electoral “la tiene el presidente de la Generalitat, el señor Ximo Puig”. “Lo hará cuando él entienda que menos votos va a perder, por eso nuestra obligación es la de estar preparados”, ha reafirmado.

El presidente de la Diputación de Alicante ha defendido su gestión al frente de la provincia confesando que están “trabajando desde la fuerza de los hechos, y no desde las promesas”. Mazón ha remarcado que la Diputación de Alicante “es la que más ha bajado los impuestos de toda la comunidad autónoma”, y ha enfatizado en que “el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) se encuentra en el 5% en la provincia de Alicante mientras que sube hasta el 30% en Valencia y Castellón, donde gobierna el tripartito”.

“De lo que se trata es de respetar la Democracia”



Sobre los posibles apoyos que pueda necesitar para configurar un gobierno alternativo al del socialista Ximo Puig, Carlos Mazón ha indicado que, aunque “es pronto para aventurar cualquier situación”, siempre “respetará la Democracia”, lo que para el dirigente 'popular' significa “buscar el mayor número de apoyos posibles para desarrollar nuestras políticas”.

Respecto a la decisión de la Mesa del Senado, donde el PSOE y el PNV tienen mayoría, de rechazar la petición del Partido Popular para que la Cámara Alta no tramitara iniciativas que emplearan la terminología de 'países catalanes', en la que los independentistas incluyen a Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, Mazón ha señalado que “llama mucho la atención que la Cámara territorial por antonomasia en España, que es el Senado, se dedique a vulnerar y a ir contra el espíritu de nuestro Estatuto de Autonomía”.

El presidente del Partido Popular en la Comunidad valenciana también ha precisado que se trata de “una táctica que nos empieza a hartar” y que “tiene que ver con esos sueños de anexión de los independentistas”. “La Generalitat valenciana está subvencionando con más de siete millones de euros a asociaciones procatalanistas dentro de la Comunidad Valenciana”, ha denunciado en COPE, y ha advertido que “si se consuma esta sinrazón del PSOE y PNV, no tendremos más remedio que estudiar la vía judicial. No es muy difícil de entender: no somos 'Países Catalanes', no existen”

“Ayuso es una referencia para todos”



Carlos Mazón también se ha referido a la situación de inestabilidad que se respira dentro del PP madrileño. Cuando la pugna abierta a la hora de posicionarse en la carrera por presidir al partido en la Comunidad se ha recrudecido durante las últimas semanas, el político 'popular' ha querido resaltar que “Isabel Díaz Ayuso es una excepcional presidenta y una referencia para todos”, aunque ha defendido que se trata de “un proceso interno” que deben de decidir “los afiliados de Madrid”.

