Herrera a las 8, viernes 1 de marzo

Ya estamos en viernes y ya estamos en 1 de marzo del 2019. Esto corre que se las pela. Y esto va como va, camino de, oiga, dentro de un mes, habernos cargado un cuarto del año ya. Un cuarto de este 2019 en el que todo es muy entretenido. Digamos que muy líquido, si quieren ustedes, pero muy entretenido porque tenemos que ir a votar varias veces de aquí a nada y durante un largo mes tenemos un par de campañas o tres o cuatro o cinco, campañas electorales; hay procesos abiertos muy interesantes y política y jurídicamente básicos como el 'procés' del Supremo y todos los días tiene su afán y su fantoche y su muñequito y digamos también, este que va... El guiñol que lo va animando, digamos.

Hoy ese trabajo lo hace el CIS. Bueno, lo hizo ayer, que es cuando lo publicó. Ayer se le fue la mano completamente a Tezanos, toda la pinza entera y... Yo no sé ya si, incluso, malversando fondos públicos porque si esto se lo pagará él todavía, pero bueno, utiliza el dinero de todos para hacerlo. Y ya disparó las previsiones de voto para el Partido Socialista. Nada menos que al 33%. Eso significa, con lo que le ha dado al resto, que no llega ni a la mitad, el que más se acerca al PP y está más lejos de la mitad, bueno... Podría formar un gobierno de mayoría absolutísima con Podemos.

Bueno, si tiene el mismo acierto que tuvo en Andalucía donde la realidad separó en 10 puntos lo que él preveía para Susana Díaz y lo que luego al final los andaluces le dimos a Susana Díaz, pues bueno. Pues si hacen ustedes más o menos una una traslación... El recuento de votos resulta muy curioso porque fíjense ustedes los detalles de este sujeto dedicado a la propaganda del Partido Socialista: el 29,5% de los electores, que era cuestionado, que él le ha preguntado, que ha sondeado, dicen que votó a Sánchez en el 2016. A Sánchez en el 2016 no lo más del 22,6% de las personas. ¿De dónde sale el resto? Bueno, si hay tanta gente que dice que recuerda que votó a Sánchez, eso significa que has de ponderar la intención directa de voto, que es lo que tú publicas. Pero no lo ha ponderado. No hay cocina. A pelo. Y venga. Y se ha cortado con el 33%, podía darle el 40%, total...