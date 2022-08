En Herrera en COPE, la producción de vino y arroz en estado crítico

Está siendo un verano atroz con las numerosas olas de calor. Por si fuera poco, la enorme falta de precipitaciones durante todo este año ha provocado que las producciones de alimentos estén duramente afectadas. De hecho, producciones como el vino han visto adelantadas sus cosechas al mes de junio y julio, algo anormal. En Herrera en COPE, Jon Uriarte y Ángel Correas han conocido de primera mano cómo han trabajado en estos últimos meses los cultivadores de diferentes productos. Como Salvador Espinosa, capataz de una vendimia en Jerez de la Frontera, donde ha afirmado que "es complicado conseguir un perfecto equilibrio entre la lluvia y la viña si no llueve". En esta vendimia en concreto, Espinosa explica que está habiendo problemas con las uvas, ya que muchas aparecen con la cara exterior madura, pero la parte en la que está tapada por la naturaleza no, lo cual él añada una explicación: “La planta, cuando teníamos un año muy seco, llovió copiosamente en primavera y en su plan estratégico decidió añadir más racimo. Al final, la planta tiende a protegerse ella en vez de sus frutos. Entonces, con las altas temperaturas, la fruta no terminará de llegar a su punto más óptimo de maduración”.