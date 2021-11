“España, la primera globalización”: el documental que desmonta la 'leyenda negra' contra el Imperio español

A mediados del mes de octubre se estrenaba el documental ‘España, la primera globalización’, una producción dirigida por el ganador de tres Premios Goya José Luis López-Linares y que ha necesitado nada menos que tres años para producirse. Desde el testamento de la reina Isabel I a Cortés, pasando por Magallanes y Juan Sebastián Elcano navegando en la primera vuelta al mundo. El mestizaje, la Universidad de Salamanca definiendo el calendario que nos rige en la actualidad, hasta las hazañas de Blas de Lezo y de Isabel Barreto.

La respuesta en taquilla no ha podido ser más positiva y la película sigue triunfando en los cines de toda España por quinta semana consecutiva. Un éxito en las carteleras que pone el foco en divulgar los hercúleos sucesos que comprenden el período histórico iniciado con el reinado de los Reyes Católicos, el descubrimiento de América y el posterior devenir de la historia del Imperio español.

“La acogida que ha tenido el documental ha sido toda una sorpresa, ya no por el hecho de que sume cinco semanas en cartelera, sino por el entusiasmo que se puede ver en las salas de cine. En la mayoría de las proyecciones, de manera espontánea, los espectadores aplauden a su finalización”. Es el balance que hace en COPE el director de la cinta, José Luis López-Linares. “Es muy halagador y, al mismo tiempo, sintomático de que la sociedad necesitaba un documental así”, remarca.

Una de las claves sobre la concepción del documental ‘España, la primera globalización’ es su origen. El porqué López-Linares, con una remarcada carrera cinematográfica, decide tomar la decisión de apoderar esta aventura. “Sobre todo por el cansancio de escuchar mentiras, falsedades y mitos sobre la historia de España y del Imperio español”, aclara el director. “Pensé que tenía que hacer algo para derribar esa leyenda negra que pesa como una losa sobre todos los españoles y los hispanos de América”.

La cinta, a pesar del gran éxito, fuera de la preselección para los Goya

A pesar de este éxito de taquilla, la película se ha quedado fuera de la preselección de los Goya. “De los 70 documentales que nos hemos presentado este año a los Goya, la comisión encargada ha preseleccionado 16. Estos son los que votará la academia. Lo cierto es que no conozco los criterios de selección, por lo que no puedo opinar. El caso es que no nos han seleccionado”, declara con cierto desconcierto. “En todo caso llama la atención —prosigue López-Linares— porque atesoro una trayectoria de más de 25 años haciendo cine documental, tengo tres Goya… Es decir, tenemos una solvencia demostrada que otras productoras no tienen. Extraña que no nos haya ni preseleccionado”.

María Elvira Roca Barea, Carmen Iglesias, Jaime Contreras o Pedro Insúa, son sólo algunos de los cerca de 40 expertos que nos trasladan a la versión histórica de esas centurias. Expertos para contar la historia, lo que parece una muy buena receta para luchar contra esa ‘leyenda negra’. En este sentido, el director de ‘España, la primera globalización’, confiesa durante la conversación con COPE que siempre ha querido apoyarse “en los mejores escritores e historiadores”.

López-Linares ha alabado su profesionalidad, destacando que “todos han respondido de una forma entusiasta, con su sabiduría y su tiempo. Qué hable de la inquisición Jaime Contreras, que es el mayor experto, nos ayuda a desmentir esas ideas absurdas sobre su leyenda negra”.

El director de la película, asimismo, ha resaltado que “existe curiosidad” por la historia, pero ha señalado que “es más grande la necesidad por conocer”, por lo que confiesa que están invirtiendo “un gran esfuerzo para dirigir la película a los más jóvenes en los colegios, las universidades… Creemos que es importante que tengan una herramienta para liberarse de tantas mentiras que les irán contando a lo largo de sus vidas. Este ha sido uno de mis principales objetivos a la hora de rodar la película”.

El ganador de tres premios Goya también ha descubierto que existe “una gran demanda en Hispanoamérica, desde donde también están necesitados de conocer su historia”, y denuncia que allí “les ha pasado lo mismo que a nosotros, que nos la han falsificado la historia”.

“Con el documental se percibe un ambiente de liberación y de agradecimiento por haberles demostrado de una forma tajante y sin complejos que España no debe pedir perdón por nada, en absoluto”, ha remachado.

