Lorenzo Caprile en 'Yo y mi mundo': “Maestros de la Costura ha sido una experiencia estimulante”

Lorenzo Caprile lleva décadas siendo un referente de la moda, pero quizás haya conseguido ser más popular desde que es jurado del programa 'Maestros de la Costura' en TVE. Aunque reconoce que este medio le da “respeto”, la cámara le quiere “o al menos eso dicen algunos”, bromea en 'Yo y mi mundo'. “Para mí ha sido una experiencia enriquecedora, estimulante, divertida, que me ha permitido aprender de un medio que desconocía”. Y para sus compañeros de jurado, María Escoté y Palomo Spain, solo tiene buenas palabras. “Son maravillosos”.

Sin embargo Caprile reconoce que la fama que le ha dado la televisión, “no atrae clientela”. “Mi taller sigue teniendo el mismo volumen de facturación que antes”. Esa fama es más “a nivel de calle”. “Te paran, incluso niños, para pedirte autógrafos, te llaman también para entrevistas diarias, cuando antes era una al mes”, sonríe.

Lorenzo Caprile reconoce con orgullo que esa fama, “desde el respeto y el cariño”, le gusta. “¿A quién no le gusta que le digan que es una referencia? Me dicen cosas que me parecen un poco exageradas, pero es muy bonito”.

Pero esta fama también tiene su cara B. “Las cosas malas te las dicen en las redes sociales”. Críticas que por otro lado entiende “no le puedes gustar a todo el mundo”.

Quizás sea por ello por lo que Caprile sigue manejando un Nokia de los de antes y no tiene redes sociales personales, aunque sí de negocio y que lleva su sobrina su sobrina Alba. Ese mundo para él "es de otro planeta”.

Caprile nos habla de su modelo de negocio en el que no encajan los grandes desfiles por los que apuestan otros diseñadores. “No creo que tuviera mas o menos clientela si las hiciera. Sería más un premio a mi ego que otra cosa. Agatha Ruiz de la Prada lo ha hecho fenomenal, con desfiles espectaculares, polémicos y llenos de ideas para que hablen de ella. Eso para mí sería una inversión enorme”, reconoce.