Rosa Díez, sobre el Cupo vasco: “No se revisa porque es un chollo”

El concierto económico vasco ha sido un tema candente en el debate parlamentario en las anteriores legislaturas. De hecho se pudo ver como a finales de 2017 Ciudadanos y Compromís votaron en contra en la votación sobre el Cupo vasco. Para Rosa Díez es algo que conoce de primera mano. “Cuando se empezó a hablar de estas cosas hace 25 años se decía que había que revisar el cálculo porque Euskadi no paga sino que recibe”.

Las tres haciendas vascas cobran los impuestos de forma autónoma y posteriormente de ese monto total hay una parte, el 6,24% que se le da al estado para que el estado “haga las políticas que son del estado”. Argumenta que ese porcentaje está desde el principio, desde la época de Garaikoetxea. Si bien cree que esa cifra no es justa, no cree que se vaya a revisar. “Si se revisa a la baja y deja de ser un chollo a las haciendas vascas no les interesará”.

Guerra de vídeos entre PNV y Cs a cuenta del cupo vasco "Se acabó la fiesta", dicen desde Ciudadanos tras una hipotética victoria de Rivera el 28-A 19 abr 2019 - 14:27

No se revisa según ella porque “así es un chollo”. También aborda el tema de la generalización del concierto a toda España. Ante ello Díez es clara: “sumaría más de 100, no habría dinero”. La razón por la que se mantiene en Euskadi y en Navarra es “porque la población es muy pequeña” y el resto de españoles “mantienen este privilegio”.

A pesar de que es un elemento integrado en la Constitución Española, Díez argumenta que se incluyó en la misma pensando que se podría compensar de otra manera. No obstante “a la vista está que no es posible, por lo que hay que eliminarlo” Recuerda que ella ha sido clara al respecto siempre con este tema: “lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo”. Aunque al finalizar la respuesta añade de forma tenue la duda acerca de su realización en el tiempo: “no sé si lo veré”.