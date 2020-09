¡Trucos para ser un anciano ágil!

Muchas veces podemos observar que algunos ancianos, a pesar de tener la misma edad, son muy diferentes físicamente. Uno puede ser ágil, activo, manteniendo una buena postura y un estado de ánimo alegre. Y otro puede estar con posturas más cerradas, con dificultad para desplazarse y con la sensación de que la vida ya no es como era. Nosotros queremos que aproveches la vida al máximo, y por eso queremos darte estos trucos.

Huye del sendentarismo. El ser humano tiene que moverse para encontrar su sustento, realizar sus tareas y relacionarnos con otros seres. ¡Muévete! Huye de posiciones en las que estés sentado y encogido horas y horas.

Cuida la alimentación. Evita comida muy elaborada. Cuando creciste, lo que más comías eran alimentos cocinados de manera sencilla. Vuelve a esos alimentos para que sea más fácil digerirlos. Y sí, son siempre recomendables las frutas y verduras.

Hidrátate más. Bebe más agua. También comer mucha fruta o tomar infusiones nos ayudará a hidratarnos mejor. Esto permitirá que expulsemos toxinas a través de la orina.

Evita azúcares. Y si los tomas, lo mejor es que los tomes a horas tempranas, así no te acostarás con grandes niveles de insulina.

No abuses de los lácteos. Y si los tienes que tomar, hazlo en forma de fermentos. Por ejemplo, yogures o cuajada. ¡Pero sólo de vez en cuando!

Recuérdale al cuerpo para qué está hecho. Cuando eras joven no había gimnasios, pero tú siempre te has movido. Te movías para hacer cualquier cosa. Sigue haciéndolo. Recuérdale al cuerpo que sirve para moverse. Una articulación o un músculo que no se mueven, se atrofian.

Tras esto, haremos un ejercicio en el que estiraremos nuestros isquiotibiales. ¡Importantísimo para mantener en forma nuestros músculos! Este ejercicio nos ayudará a aumentar nuestra flexibilidad, y hará que no nos duela la espalda. Si lo haces una vez al día, tu cadera y tu espalda estarán mucho mejor. Sólo necesitas una silla, y darle al play.