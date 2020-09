El mito de correr en ayunas y cómo afecta a tu cuerpo

Correr en ayunas o después de haber tomado un desayuno por frugal que sea es una cuestión que se plantean muchas personas, sobre todo las que se inician en esta actividad, los que se estrenan como runner.

¿Es, por tanto, buena opción correr en ayunas, sin haber consumido alimento previamente o no lo es? Esta es la pregunta, vamos a intentar obtener una respuesta.

Uno de los mejores fondistas españoles, Chema Martínez, colaborador de El Partidazo de COPE , que luce muchas medallas al cuello y que lleva en sus piernas miles de kilometros recomienda, a los neófitos, desayunar y dejar para cuando uno ya es un veterano, el salir a la calle a correr con el estómago vacío, "malo, malo no es, pero es cierto que se necesita tener un nivel. Obligar a tu cuerpo a trabajar sin energía es un paso más, yo desayunaría. El correr en ayunas se lo recomendaría para alguien que lleva ya unos años corriendo, para los que llevan unos kilómetros encima".

Para nuestro campeón es muy importante, al igual que desayunar, una buenas zapatillas.

¿Cuál es el objetivo de correr en ayunas?

Si le preguntamos a un médico, incluso a un nutricionista, nos dirá que el desayuno es la comida más importante del día y que no hay que saltársela bajo ningún concepto. Pero aquí, no hablamos de no hacer el desayuno sino de tomar esa comida tan importante después de haber salido a correr.

Habrá que hacer mucho caso a nuestra experiencia personal. Todo corredor sabe que si hace ese equilibrado y saludable desayuno recomendado para un deportista con lacteos, frutas, cereales, frutos secos, jamón con café o incluso miel, habra hecho una comida perfecta, pero ¿qué consecuencias le puede acarrear durante el entrenamiento?

Si el entrenamiento es muy duro, lo más provable es que sienta ganas de vomitar porque hacer ejercicio y digestión al mismo tiempo suele ser una mala combinación.

Por ello si vamos a hacer una hora de carrera, no excesivamente intensa y dura, nos va a servir la energía que aún retiene el cuerpo de la cena de la noche anterior. La glucosa que aún circula por nuestra sangre será aunque escasa, suficiente para nuestros músculos. Al no ingerir nada, nuestro hígado tendrá unos niveles mínimos de carbohidratos almacenados y eso hará que nuestro organismo recurra a las grasas que tenemos almacenadas lo que nos permitirá, si el objetivo de correr es perder algunos kilos, conseguirlo.

Si el entrenamiento va a ser superior a 60 minutos y con una mayor intensidad, no podremos enfrentarnos a la carrera sin algún alimento en nuestro estómago porque incluso podríamos sentirnos igual de mal que cuando tomamos un desayuno copioso, estaremos lentos e incluso mareados.

Bajo rendimiento si no comes lo suficiente

Es la advertencia de la doctora Natasha Trentacosta, cirujana ortopédica del Instituto Cedars-Sinai Kerlan-Jobe a los corredores habituales. La doctora Trentacosta explica que como "los carbohidratos son la fuente de energía preferida de nuestro cuerpo, por eso cuando comemos carbohidratos, la mayoría se convierte en glucosa, que es nuestra principal fuente de energía durante las actividades. Si tomamos carbohidratos, pero no los usamos fácilmente estos se almacenan como glucosa en el hígado y los músculos". Por eso si hacemos ejercicio durante mucho tiempo y no hemos comido, "el ejercicio agotará la glucosa fácilmente disponible y las reservas de glucógenos, lo que requerirá que el cuerpo obtenga energía de la grasa o incluso de las proteínas musculares", pero también, nuestro organismo, " literalmente va a descomponer los músculos para proporcionar energía para su carrera, disminuyendo así nuetra masa muscular magra general".

Aquí viene la advertencia: "la proteína es en realidad una fuente de energía relativamente ineficiente porque es más difícil de descomponer en comparación con los otros macronutrientes; es el último recurso del cuerpo durante el ejercicio prolongado sin haber comido, algo que perjudica a los músculos porque "produce nitrógeno como un subproducto del metabolismo, que debe ser eliminado por el cuerpo y requiere una mayor energía para hacerlo", un mayor esfuerzo.