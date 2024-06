Se muda a Australia con su novio italiano y le reprocha un sonido que descubren que solo se hace en España

Seguro que, si ya estás pensando en tus vacaciones de verano y tienes algún viaje planeado, estás ya casi preparando tus maletas y pensando en las cosas que te vas a llevar. Incluso, has preparado todo un planning para ver qué cosas harás según los días que vayas y tendrás una selección de restaurantes, bares, museos y lugares de interés que visitar.

Independientemente de que salgas de España o te quedes, lo tienes que tener atado y bien atado. Eso sí, si no tienes nada planeado para irte fuera de nuestro país, tienes que tener en cuenta que te perderás muchas cosas. Y no nos referiremos únicamente a esos lugares de interés que no vayas a conocer, sino por conocerte a ti mismo.





Porque, aunque parezca mentira, cuando te vas fuera de tus fronteras, descubres multitud de cosas sobre ti, sobre cómo afrontas y soportas los problemas y contratiempos, y cómo te adaptas a las circunstancias. Y, por si esto fuera poco, también conoces mucho sobre nuestra propia cultura, y sobre cómo hacemos las cosas.

Esto último, sobre todo, si en esos viajes o experiencias en el extranjero, te juntas con personas de otros países. Es entonces cuando te das cuenta de cosas que se dicen, se hacen, y se piensan solo en España y nada tienen que ver con otros lugares. Si no, que se lo digan a Marta, que se ha mudado a Australia y no da crédito de lo que ha descubierto de nuestros compatriotas.

El sonido que solo se hace en España

Ella se llama Marta y en sus redes sociales la puedes conocer como Marta Registrada. Ahora, vive en Australia con su novio italiano y a través de sus redes sociales como TikTok cuenta muchas de sus experiencias en el país.

Acumula miles de seguidores y, gracias a su humor y peculiar forma de contar las cosas, son muchos los que desean que siga compartiendo todas esas anécdotas. Mucho más, cuando cuenta experiencias como esta, cuando descubrió que hacía un sonido típico solo en España, aunque ella pensaba que era universal.

Todo sucedió cuando se fueron a dormir, y, en medio de la noche, el joven italiano se puso a roncar y ella lo calmó con un chasquido. Sí, ese sonido que todos sabemos que se hace cuando quieres que alguien que ronca cese en esos ronquidos.

"Se despierta, enfurece y dice 'eh, que no soy un perro, qué manera es esa de despertarme' y me dice que qué manera es de callar un ronquido. Le digo que es que en España lo hacemos así" comenzaba contando.

Es entonces cuando le pregunta a otra amiga española, y ella le dice que sí, que así es como se callan los ronquidos en España. "Dime que no estoy loca, le pregunto a otros amigos y me dicen los extranjeros que si funciona. Con los hombres españoles desde luego que sí, está por ver si cala en los internacionales" decía divertida.

Viaja con sus amigas a sus 85 años a Barcelona y lo que le envía a su nieta hace que salten las redes

Se trata de una señora de 85 años, que viajó con sus amigas a Barcelona y ha hecho que las redes sociales reaccionen. Para empezar, digamos que no es muy habitual ver cómo personas de avanzada edad hacen mucho viaje, ya que para ellos existen más complicaciones, pueden cansarse más y encontrar ciudades que no están del todo adaptadas a sus necesidades.

Por eso, cuando las vemos, nos enternecen y nos hace admirar a esas personas todavía más. Como a la abuela de Sofía, que a sus 85 años ha decidido hacer un viaje con sus amigas a Barcelona.





No solo es de admirar eso, sino que se nota que está en este mundo, cuando Sofía cuenta cómo su abuela utiliza WhatsApp para ir contándole todos los detalles del viaje. "Mi abuela de 85 años está en Barcelona con las amigas y sus fotos, actualizaciones me dan vida" decía esta chica en X, antiguo Twitter.

En esos mensajes, esta abuela le mandaba fotografías a su nieta, enseñando cómo salían a comer todas las amigas, y cómo han estado juntas frente a la universidad de Barcelona, llegando a decir que, ahí estaban, "disfrutando de nuestro grado".