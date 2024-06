100 años, 101 y 102. Son las edades de tres de las mujeres que viven en el municipio de Celanova, en Orense, y que hacen que este lugar supere a la ciudad japonesa de Okinawa en longevidad. Atento a este dato, porque no tiene comparación: Son 50 centenarios por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte clara candidata a ser zona azul, lugares donde se encuentran las personas que superan los 100 años de edad.

No es una hazaña fácil, y, sin embargo, ahí están estas tres mujeres que desafían todo récord. De hecho, en As burgas, Orense, los centenarios son los más longevos del mundo. 305 personas que superan los 100 años. Una auténtica barbaridad.

Laura es una de ellas, con 102 años a sus espaldas, que parecen, sin duda, muchos menos. Ella nos contaba en La Tarde que, cada mañana, lo primero que hace es montarse en su bicicleta estática. Mientras se ejercita, en una mano tiene un Rosario con el que va rezando. Sus problemas físicos, sin embargo, no han sido impedimento.





"Tengo esta rodilla operada, hace muchos años, dos médicos estaban para operarme y me operó el que dijo que sí. Hace cinco años, en la otra pierna, me iba a sentar y caí para abajo, menos mal que estaba entre la mesa y la silla, aunque me rompí la pierna y la cadera. En revisión, me dijo que nunca había visto desde que era médico una rehabilitación tan rápida y tan buena, aunque a mis hijas les dijeron que no volvería a andar" decía.

La zona cero de la longevidad en el mundo

Cuando le preguntamos a Laura por qué cree que ha llegado tan bien a esa edad, ella asegura que es porque le gusta "comer de todo y beber agua, tres botellines al día". Se mantiene también muy activa, dando largos paseos, tomando el aperitivo, "rezando mis oraciones" y aprovechando la playa cuando puede. Eso sí, en bikini.

El municipio de Celanova, suroeste de la provincia, fuente del Miño y rodeada de un paisaje espectacular, se ha llegado a considerar la "zona cero de la longevidad en el mundo". Son 250 centenarios por cada 100.000 habitantes, clara candidata a ser zona azul, que son los lugares donde se encuentran las personas que superan los 100 años de edad.





Estrella da buena fe de ello, con 103 años, viuda y sin hijos, siente que no ha vivido todo lo que debería. "Hay momentos duros y otros mejores, pero tengo dolores, pesan mucho los años. Yo trabajé mucho, en el campo y era muy pesado. Centeno, patatas, verduras... Todo para comer, yo cuidaba a las vacas, teníamos dos. Me gustaba mucho estar con ellas" contaba a Pilar Cisneros.

La razón por la que viven tantos años

Muchas veces hemos escuchado algunas de las "poderosas" claves para vivir más, que incluyen beber mucha agua, hacer ejercicio de forma regular, trabajar hasta edad avanzada, comer productor de la tierra y, también, estar acompañados.

Pero hay otros secretos para alcanzarlo, y si no que lo digan a Olimpia, de 100 años. Ella vive ahora con su hijo y con su nuera, y dice que 100 años, no son suficientes. "Estoy tirando para adelante a ver si llego a los 200, si me quedo en la mitad o menos, también me conformo. Me encuentro bien, a pesar de la artrosis y que me cuestan las piernas" decía tranquila.

No, no es lo único, porque la razón de estar así y por la que la mayoría de las mujeres en Orense viven más, es la siguiente. "Yo ni me creo que tengo esos años, parece que tengo menos, unos 80 o así. Comer bien, estar tranquilo, perdonar todo y no darle importancia a las cosas".